देश की नंबर-1 कार, 9 महीने में 1.86 लाख लोगों ने खरीदा; CNG पर 35 KM माइलेज, कीमत ₹7 लाख से कम
मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच कुल 1,86,167 ग्राहक मिले। इस तरह डिजायर इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग कार बनी हुई है।
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। अगर साल 2026 की ही बात करें तो कंपनी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। बता दें कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को 1,86,167 ग्राहक मिले। इस तरह डिजायर इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग कार बनी हुई है। अगर बीते साल यानी 2025 की बात करें तो कुल 2,14,488 यूनिट बिक्री के साथ इस दौरान भी मारुति डिजायर देश की नंबर-1 कार रही थी। आइए जानते हैं मारुति डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजायर की डिजाइन
मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।
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Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.31 - 9.54 लाख
Honda Amaze
₹ 7.65 - 10 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.99 - 10.98 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.6 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.71 लाख
करीब 35 KM का है माइलेज
डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।
शानदार है कार का केबिन
केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।
5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार
नई डिजायर की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी सेफ्टी है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इसमें 6-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। मार्केट में इसका मुकाबला होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से है। भारतीय मार्केट में डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 9.54 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें