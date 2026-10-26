देश की नंबर-1 कार, 9 महीने में 1.86 लाख लोगों ने खरीदा; CNG पर 35 KM माइलेज, कीमत ₹7 लाख से कम

मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच कुल 1,86,167 ग्राहक मिले। इस तरह डिजायर इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग कार बनी हुई है।

मारुति सुजुकी डिजायर बिक्री जनवरी से सितंबर, 2026

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Maruti Suzuki Dzire

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। अगर साल 2026 की ही बात करें तो कंपनी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। बता दें कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को 1,86,167 ग्राहक मिले। इस तरह डिजायर इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग कार बनी हुई है। अगर बीते साल यानी 2025 की बात करें तो कुल 2,14,488 यूनिट बिक्री के साथ इस दौरान भी मारुति डिजायर देश की नंबर-1 कार रही थी। आइए जानते हैं मारुति डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजायर की डिजाइन मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।

करीब 35 KM का है माइलेज डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।

शानदार है कार का केबिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।