Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देश की नंबर-1 कार, अब प्रोडक्शन 35 लाख के पार, सेफ्टी में भी 5-स्टार; 25 KM+ है माइलेज

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की 35 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है।

maruti suzuki dzire production crosses 35 lakh units
मारुति सुजुकी डिजायर का प्रोडक्शन 35 लाख यूनिट्स के पार
Maruti Suzuki Dzire
केवल
8,300/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर (Dzire) ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में डिजायर की 35 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। इसके साथ ही यह कंपनी की उन चुनिंदा कारों में शामिल हो गई है, जिन्होंने 35 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले ऑल्टो, स्विफ्ट और वैगनआर भी यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं। डिजायर का प्रोडक्शन जनवरी 2008 में शुरू हुआ था। इस तरह करीब 18 साल 9 महीने में इस कार ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें

22 महीने में बनीं आखिरी 5 लाख यूनिट्स

मारुति डिजायर ने जुलाई, 2012 में 5 लाख, अप्रैल, 2015 में 10 लाख और जुलाई, 2017 में 15 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा किया था। इसके बाद जून, 2019 में 20 लाख, जून, 2022 में 25 लाख और दिसंबर, 2024 में 30 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किया। अब अक्टूबर, 2026 में यह 35 लाख के पार पहुंच गई है। खास बात यह है कि आखिरी 5 लाख यूनिट्स बनने में केवल 22 महीने लगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.31 - 9.54 लाख

EMI केवल8,300/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 7.65 - 10 लाख

EMI केवल10,100/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.99 - 10.98 लाख

EMI केवल9,200/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6 - 8.6 लाख

EMI केवल7,900/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Aeris

Tata Aeris

₹ 5.29 - 9.74 लाख

EMI केवल7,000/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Thar OG

Mahindra Thar OG

₹ 10.32 - 18.99 लाख

EMI केवल13,500/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 कार, 9 महीने में 1.86 लाख लोगों ने खरीदा; CNG पर 35 KM माइलेज

बिक्री में नंबर-1 बनी डिजायर

मारुति सुजुकी की डिमांड अभी भी जारी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर, 2026 के बीच डिजायर की 1,25,988 यूनिट्स बिकीं। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,08,006 यूनिट्स था। इस तरह इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 16.65 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। इस तरह मारुति सुजुकी डिजायर इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग कार रही।

कुछ ऐसी है डिजायर की डिजाइन

मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।

ये भी पढ़ें:बिक्री में नंबर-1 बनी यह CNG कार, सितंबर में 12,481 लोगों ने खरीदा

करीब 35 KM का है माइलेज

डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।

शानदार है कार का केबिन

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की पहली पसंद बन गई यह हाइब्रिड कार, 30 दिनों में 3,143 लोगों ने खरीदा

5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार

नई डिजायर की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी सेफ्टी है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इसमें 6-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। मार्केट में इसका मुकाबला होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से है। भारतीय मार्केट में डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 9.54 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Dzire Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़देश की नंबर-1 कार, अब प्रोडक्शन 35 लाख के पार, सेफ्टी में भी 5-स्टार