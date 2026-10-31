देश की नंबर-1 कार, अब प्रोडक्शन 35 लाख के पार, सेफ्टी में भी 5-स्टार; 25 KM+ है माइलेज

मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की 35 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है।

मारुति सुजुकी डिजायर का प्रोडक्शन 35 लाख यूनिट्स के पार

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Maruti Suzuki Dzire

मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर (Dzire) ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में डिजायर की 35 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। इसके साथ ही यह कंपनी की उन चुनिंदा कारों में शामिल हो गई है, जिन्होंने 35 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले ऑल्टो, स्विफ्ट और वैगनआर भी यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं। डिजायर का प्रोडक्शन जनवरी 2008 में शुरू हुआ था। इस तरह करीब 18 साल 9 महीने में इस कार ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

22 महीने में बनीं आखिरी 5 लाख यूनिट्स मारुति डिजायर ने जुलाई, 2012 में 5 लाख, अप्रैल, 2015 में 10 लाख और जुलाई, 2017 में 15 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा किया था। इसके बाद जून, 2019 में 20 लाख, जून, 2022 में 25 लाख और दिसंबर, 2024 में 30 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किया। अब अक्टूबर, 2026 में यह 35 लाख के पार पहुंच गई है। खास बात यह है कि आखिरी 5 लाख यूनिट्स बनने में केवल 22 महीने लगे।

बिक्री में नंबर-1 बनी डिजायर मारुति सुजुकी की डिमांड अभी भी जारी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर, 2026 के बीच डिजायर की 1,25,988 यूनिट्स बिकीं। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,08,006 यूनिट्स था। इस तरह इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 16.65 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। इस तरह मारुति सुजुकी डिजायर इस दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग कार रही।

कुछ ऐसी है डिजायर की डिजाइन मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।

करीब 35 KM का है माइलेज डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।

शानदार है कार का केबिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।