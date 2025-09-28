Maruti Suzuki Dzire price slashed by up to Rs 88000, know Is this right time to buy? मारुति डिजायर पर क्या सच में मिल रही पैसा वसूल डील? शोरूम जाने से पहले ये जरूर जान लें, Auto Hindi News - Hindustan
मारुति डिजायर पर क्या सच में मिल रही पैसा वसूल डील? शोरूम जाने से पहले ये जरूर जान लें

जीएसटी कटौती के बाद मारुति सुजुकी डिजायर पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन, क्या ये सच में अब तक की सबसे बड़ी डील है? आइए जरा विस्तार से इसे समझते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 03:34 PM
मारुति डिजायर पर क्या सच में मिल रही पैसा वसूल डील? शोरूम जाने से पहले ये जरूर जान लें
भारत की सबसे पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट सेडान मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने डिजायर पर 88,000 रुपये तक की प्राइस कट और फेस्टिव ऑफर्स का ऐलान किया है। यानी अगर आप इस सीजन में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सही समय साबित हो सकता है। इसका मतलब है कि अभी मिल रही डील ग्राहकों के लिए पैसा वसूल हो सकती है।

ये भी पढ़ें:हाई माइलेज और लो मेंटेनेंस के बाद अब सेफ्टी में भी सुपरहिट हुईं मारुति की कारें

कितना है डिस्काउंट?

टॉप-एंड ZXi प्लस AMT वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 88,000 रुपये की कटौती हुई है। मैनुअल वैरिएंट्स पर 58,000 रुपये से 72,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसके AMT वैरिएंट पर 72,000 रुपये से 88,000 रुपये तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अलग-अलग डीलरशिप पर 63,400 रुपये तक के फेस्टिव बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं।

मारुति स्विफ्ट के नई और पुरानी कीमत में अंतर

वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकीमत कटौती
LXi₹6.84 lakh₹6.26 lakh₹58,000
VXi₹7.84 lakh₹7.17 lakh₹67,000
VXi AMT₹8.34 lakh₹7.62 lakh₹72,000
VXi CNG₹8.79 lakh₹8.03 lakh₹76,000
ZXi₹8.94 lakh₹8.18 lakh₹76,000
ZXi AMT₹9.44 lakh₹8.63 lakh₹81,000
ZXi Plus₹9.69 lakh₹8.86 lakh₹83,000
ZXi CNG₹9.89 lakh₹9.04 lakh₹85,000
ZXi Plus AMT₹10.19 lakh₹9.31 lakh₹88,000

क्यों खास है नई डिजायर?

इसके खासियत की बात करें तो इसमें नया Z-सीरीज 1.2L 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो ज्यादा माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम है।

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

यह कार मारुति सुजुकी की पहली सेडान है, जिसे GNCAP और BNCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन भी दिया गया है, जो कम खर्च और ज्यादा रेंज देने में सक्षम है। ये नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स के साथ आती है। इसमें स्टाइलिश और प्रीमियम लुक दिए गए हैं। इसमें मैनुअल + AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन हैं, जो हर यूजर के लिए सही चॉइस है।

टैक्सी और प्राइवेट दोनों के लिए बेस्ट

मारुति डिजायर पहले से ही टैक्सी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। लेकिन, नए फीचर्स और सेफ्टी रेटिंग की वजह से प्राइवेट खरीदार भी इसे पसंद कर रहे हैं। अब जब कीमतों में इतनी बड़ी कटौती हुई है, तो इसके सेल्स में और तेजी आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:स्टॉक खत्म होने का खतरा! 4 दिनों में 75000 से ज्यादा बिक गई मारुति की कारें

मारुति सुजुकी डिजायर अब सिर्फ टैक्सी वालों की कार नहीं रही, बल्कि सेफ्टी, स्टाइल और बजट तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ यह हर फैमिली के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन चुकी है। अगर आप फेस्टिव सीजन में किफायती और सेफ कार खरीदना चाहते हैं, तो डिजायर आपके लिए बेस्ट डील है।

