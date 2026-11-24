देश की नंबर-1 सेडान Dzire को खरीदना ₹10000 महंगा हुआ, शोरूम जाने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट
अब डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.34 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। बता दें कि इसे BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये CNG से 36.47 Km का माइलेज देती है।
मारुति सुजुकी ने देश की नंबर-1 सेडान डिजायर की कीमतों में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके 1.2 लीटर CNG ऑटो (AMT) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 10,000 रुपए या 1.17% तक की बढ़ोतरी की है। 1.2 लीटर CNG-मैनुअल वैरिएंट की कीमत में 2,400 रुपए से 7,500 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। अब डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.34 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। बता दें कि इसे BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये CNG से 36.47 Km का माइलेज देती है।
|मारुति सुजुकी डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Tour S
|Rs. 6,28,800
|Rs. 6,34,300
|Rs. 5,500
|0.87%
|LXI
|Rs. 6,30,600
|Rs. 6,33,600
|Rs. 3,000
|0.48%
|VXI
|Rs. 7,27,100
|Rs. 7,30,100
|Rs. 3,000
|0.41%
|ZXI
|Rs. 8,27,700
|Rs. 8,30,700
|Rs. 3,000
|0.36%
|ZXI Plus
|Rs. 8,96,300
|Rs. 8,99,300
|Rs. 3,000
|0.33%
|1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|VXI
|Rs. 7,72,100
|Rs. 7,75,100
|Rs. 3,000
|0.39%
|ZXI
|Rs. 8,72,700
|Rs. 8,75,700
|Rs. 3,000
|0.34%
|ZXI Plus
|Rs. 9,41,300
|Rs. 9,44,300
|Rs. 3,000
|0.32%
|1.2L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Tour S
|Rs. 7,24,800
|Rs. 7,32,300
|Rs. 7,500
|1.03%
|VXI
|Rs. 8,18,100
|Rs. 8,21,100
|Rs. 3,000
|0.37%
|ZXI
|Rs. 9,18,700
|Rs. 9,21,100
|Rs. 2,400
|0.26%
|1.2L CNG ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|VXI
|Rs. 8,53,100
|Rs. 8,63,100
|Rs. 10,000
|1.17%
|ZXI
|Rs. 9,53,700
|Rs. 9,63,700
|Rs. 10,000
|1.05%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Glanza
₹ 6.99 - 10.98 लाख
Honda Amaze
₹ 7.65 - 10 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.67 लाख
Tata Aeris
₹ 5.29 - 9.74 लाख
मारुति सुजुकी डिजायर की नई कीमतों की बात करें तो 1.2L पेट्रोल मैनुअल के Tour S वैरिएंट की कीमत 6,34,300 रुपए, LXI वैरिएंट की कीमत 6,33,600 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 7,30,100 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 8,30,700 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 8,99,300 रुपए है। 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) के VXI वैरिएंट की कीमत 7,75,100 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 8,75,700 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 9,44,300 रुपए है। 1.2L CNG मैनुअल के Tour S वैरिएंट की कीमत 7,32,300 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 8,21,100 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 9,21,100 रुपए है। 1.2L CNG ऑटो (AMT) के VXI वैरिएंट की कीमत 8,63,100 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 9,63,700 रुपए है।
डिजायर का इंजन और माइलेज
डिजायर में 1197cc का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। इस इंजन को 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक और 55 लीटर का CNG सिलेंडर दिया है। कंपनी के दावे के मुताबिक CNG से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 36.47 km/kg तक है।
कंपनी इसमें 1.2-लीटर Z12-सीरीज वाले थ्री-सिलेंडर इंजन देती है। इसे S-CNG सिस्टम और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के साथ जोड़ा गया है। इससे कंपनी की हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान दोनों तरह की गाड़ियों में पावरट्रेन के ऑप्शन बढ़ गए हैं। AMT क्लच के इस्तेमाल और गियर बदलने की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बना देता है, जिससे क्लच पेडल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ग्राहक रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए CNG की कम रनिंग कॉस्ट के साथ ड्राइविंग को भी आसान बना देती है।
डिजायर के फीचर्स की डिटेल
इस सेडान में एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें