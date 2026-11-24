अब डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.34 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। बता दें कि इसे BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये CNG से 36.47 Km का माइलेज देती है।

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मारुति सुजुकी ने देश की नंबर-1 सेडान डिजायर की कीमतों में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके 1.2 लीटर CNG ऑटो (AMT) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 10,000 रुपए या 1.17% तक की बढ़ोतरी की है। 1.2 लीटर CNG-मैनुअल वैरिएंट की कीमत में 2,400 रुपए से 7,500 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। अब डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.34 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। बता दें कि इसे BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये CNG से 36.47 Km का माइलेज देती है।

मारुति सुजुकी डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.2L पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Tour S Rs. 6,28,800 Rs. 6,34,300 Rs. 5,500 0.87% LXI Rs. 6,30,600 Rs. 6,33,600 Rs. 3,000 0.48% VXI Rs. 7,27,100 Rs. 7,30,100 Rs. 3,000 0.41% ZXI Rs. 8,27,700 Rs. 8,30,700 Rs. 3,000 0.36% ZXI Plus Rs. 8,96,300 Rs. 8,99,300 Rs. 3,000 0.33% 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % VXI Rs. 7,72,100 Rs. 7,75,100 Rs. 3,000 0.39% ZXI Rs. 8,72,700 Rs. 8,75,700 Rs. 3,000 0.34% ZXI Plus Rs. 9,41,300 Rs. 9,44,300 Rs. 3,000 0.32% 1.2L CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Tour S Rs. 7,24,800 Rs. 7,32,300 Rs. 7,500 1.03% VXI Rs. 8,18,100 Rs. 8,21,100 Rs. 3,000 0.37% ZXI Rs. 9,18,700 Rs. 9,21,100 Rs. 2,400 0.26% 1.2L CNG ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % VXI Rs. 8,53,100 Rs. 8,63,100 Rs. 10,000 1.17% ZXI Rs. 9,53,700 Rs. 9,63,700 Rs. 10,000 1.05%

मारुति सुजुकी डिजायर की नई कीमतों की बात करें तो 1.2L पेट्रोल मैनुअल के Tour S वैरिएंट की कीमत 6,34,300 रुपए, LXI वैरिएंट की कीमत 6,33,600 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 7,30,100 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 8,30,700 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 8,99,300 रुपए है। 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) के VXI वैरिएंट की कीमत 7,75,100 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 8,75,700 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 9,44,300 रुपए है। 1.2L CNG मैनुअल के Tour S वैरिएंट की कीमत 7,32,300 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 8,21,100 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 9,21,100 रुपए है। 1.2L CNG ऑटो (AMT) के VXI वैरिएंट की कीमत 8,63,100 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 9,63,700 रुपए है।

डिजायर का इंजन और माइलेज

डिजायर में 1197cc का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। इस इंजन को 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसमें 37 लीटर का पेट्रोल टैंक और 55 लीटर का CNG सिलेंडर दिया है। कंपनी के दावे के मुताबिक CNG से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 36.47 km/kg तक है।

कंपनी इसमें 1.2-लीटर Z12-सीरीज वाले थ्री-सिलेंडर इंजन देती है। इसे S-CNG सिस्टम और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के साथ जोड़ा गया है। इससे कंपनी की हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान दोनों तरह की गाड़ियों में पावरट्रेन के ऑप्शन बढ़ गए हैं। AMT क्लच के इस्तेमाल और गियर बदलने की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बना देता है, जिससे क्लच पेडल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ग्राहक रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए CNG की कम रनिंग कॉस्ट के साथ ड्राइविंग को भी आसान बना देती है।