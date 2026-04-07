Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

SUV का क्रेज खत्म? पंच, नेक्सन, ब्रेजा, क्रेटा को पछाड़ सबसे ज्यादा बिकी ये सेडान, 33km माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी

Apr 07, 2026 05:45 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय कार मार्केट में इस समय SUV सेगमेंट की कारों का बोलबाला है। हालांकि, मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने यह साबित कर दिया है कि आज भी ग्राहकों के दिल में सेडान के लिए खास जगह है।

SUV का क्रेज खत्म? पंच, नेक्सन, ब्रेजा, क्रेटा को पछाड़ सबसे ज्यादा बिकी ये सेडान, 33km माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Dzirearrow

भारतीय कार मार्केट में इस समय SUV सेगमेंट की कारों का बोलबाला है। हालांकि, मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने यह साबित कर दिया है कि आज भी ग्राहकों के दिल में सेडान के लिए खास जगह है। बता दें कि मार्च, 2026 में मारुति डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार बन गई है। इस दौरान डिजायर ने टाटा पंच, टाटा नेक्सन और हुंडई क्रेटा जैसी पॉपुलर एसयूवी को पीछे छोड़ते हुए बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल किया है। पिछले महीने में डिजायर की कुल 21,224 यूनिट्स बिकीं। आइए जानते हैं इसके पीछे के क्या बड़े कारण रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

सालाना बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ

बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो डिजायर ने न केवल नंबर-1 का खिताब जीता, बल्कि शानदार सालाना ग्रोथ भी दर्ज की है। बता दें कि मार्च, 2025 इसकी 15,460 यूनिट्स बिकी थीं। जबकि मार्च, 2026 में इसमें 37 पर्सेंट की भारी बढ़त देखी गई है। दूसरी तरफ, टाटा पंच 20,977 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही और टाटा नेक्सन 19,810 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर। वहीं, हुंडई क्रेटा की बिक्री में मामूली गिरावट देखी गई। यह 17,838 यूनिट्स पर सिमट गई। एसयूवी सेगमेंट के इतने दबाव के बावजूद डिजायर की यह वापसी वाकई हैरान करने वाली है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 7.48 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6 - 8.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 5.55 - 8.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:स्विफ्ट, बलेनो, अर्टिगा छोड़ 33 km माइलेज वाली इस कार को मिले सबसे ज्यादा ग्राहक

क्यों बनी हुई है लोगों की पहली पसंद?

मारुति डिजायर की इस सफलता के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इसकी 'वैल्यू फॉर मनी' इमेज है। यह कार अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) और कम मेंटेनेंस खर्च के लिए जानी जाती है। फ्लीट सेगमेंट यानी टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच यह आज भी सबसे पसंदीदा गाड़ी है क्योंकि इसे चलाना जेब पर भारी नहीं पड़ता। साथ ही, मारुति सुजुकी का देश भर में फैला सर्विस नेटवर्क ग्राहकों को एक भरोसा देता है। प्राइवेट बायर्स के लिए भी इसका बड़ा रियर सीट स्पेस और रिफाइंड पेट्रोल इंजन इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाता है।

ये भी पढ़ें:टॉप 5 अफोर्डेबल कार, कीमत 5 लाख रुपये से कम, लिस्ट में टाटा और मारुति भी

एसयूवी के क्रेज के बीच सेडान का दम

आजकल ज्यादातर लोग ऊंची और बड़ी दिखने वाली SUV खरीदना पसंद कर रहे हैं। हालांकि, डिजायर की बिक्री दिखाती है कि बजट और प्रैक्टिकैलिटी आज भी लोगों की प्राथमिकता है। एसयूवी के मुकाबले डिजायर की कीमत काफी कम है, जिससे यह मिडिल क्लास खरीदारों के बजट में आसानी से फिट हो जाती है। कुल मिलाकर, मार्च 2026 के सेल्स आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि अगर गाड़ी दमदार और भरोसेमंद हो, तो वह किसी भी ट्रेंड को मात दे सकती है।

ये भी पढ़ें:धड़ाधड़ बिक रही स्कोडा की अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट SUV, 381% बढ़ी सेल

सेफ्टी में भी 5-स्टार

मारुति सुजुकी डिजायर की भारतीय मार्केट में एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये से शुरू होकर 9.39 लाख रुपये तक जाती है। माइलेज के मामले में तो इसका कोई तोड़ नहीं है। बता दें कि इसके सीएनजी वैरिएंट में आपको 33 किमी प्रति किलो तक का जबरदस्त एवरेज मिल जाता है। सबसे खास बात यह है कि कम कीमत और बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ कंपनी ने सेफ्टी से भी कोई समझौता नहीं किया है। इसे सेफ्टी के लिए ग्लोबल क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Dzire Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।