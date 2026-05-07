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33Km माइलेज, 6 एयरबैग, 5-स्टार सेफ्टी; ₹6.25 लाख की ये कार बनी नंबर-1; नेक्सन, क्रेटा, वैगनआर, स्विफ्ट छूटी पीछे

May 07, 2026 10:57 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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अप्रैल 2026 में देश के अंदर जिन कारों का सबसे ज्यादा दबदबा दिखा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने ग्राहकों ने जिस कार को नंबर-1 बनाया वो मारुति डिजायर है। पिछले कई महीनों से डिजायर का जादू भारतीय बाजार में चल रहा है। अप्रैल में इस कार की 23,580 यूनिट बिकीं।

33Km माइलेज, 6 एयरबैग, 5-स्टार सेफ्टी; ₹6.25 लाख की ये कार बनी नंबर-1; नेक्सन, क्रेटा, वैगनआर, स्विफ्ट छूटी पीछे
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अप्रैल 2026 में देश के अंदर जिन कारों का सबसे ज्यादा दबदबा दिखा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने ग्राहकों ने जिस कार को नंबर-1 बनाया वो मारुति डिजायर है। पिछले कई महीनों से डिजायर का जादू भारतीय बाजार में चल रहा है। अप्रैल में इस कार की 23,580 यूनिट बिकीं। इस शानदार सेल्स के साथ इसने टाटा पंच, मारुति अर्टिगा, मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, हुंडई क्रेटा और टाटा नेक्सन जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि डिजायर सेडान की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। वहीं, इसके CNG रिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है।

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टॉप-25 मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 2026अप्रैल 2025YoY ग्रोथ %
1मारुति सुजुकी डिजायर23,58016,99639%
2टाटा पंच19,10712,49653%
3मारुति सुजुकी अर्टिगा19,06315,78021%
4मारुति सुजुकी फ्रोंक्स18,82914,34531%
5मारुति सुजुकी वैगनआर18,64813,41339%
6मारुति सुजुकी बलेनो18,30613,18039%
7टाटा नेक्सन18,12615,45717%
8मारुति सुजुकी स्विफ्ट17,82914,59222%
9हुंडई क्रेटा15,29117,016-10%
10महिंद्रा स्कॉर्पियो14,71915,534-5%
11मारुति सुजुकी ब्रेजा14,12416,971-17%
12मारुति सुजुकी विक्टोरिस13,7010New
13मारुति सुजुकी ईको13,08711,43814%
14हुंडई वेन्यू12,4207,95356%
15मारुति सुजुकी ऑल्टो10,8565,60694%
16किआ सेल्टोस10,5666,13572%
17किआ सोनेट10,5378,06831%
18महिंद्रा थार10,45910,703-2%
19टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस9,6307,69925%
20टोयोटा हाइराइडर9,1154,64296%
21महिंद्रा बोलेरो8,9178,3806%
22महिंद्रा XUV 7XO8,6300New
23हुंडई एक्सटर8,0965,41649%
24मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा7,7187,1548%
25महिंद्रा XUV 3XO7,5177,568-1%

बीते महीने के टॉप-25 मॉडल की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 53% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की अप्रैल 2026 में 19,063 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की ग्रोथ मिली।

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मारुति सुजुकी वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की अप्रैल 2026 में 18,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की अप्रैल 2026 में 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की ग्रोथ मिली।

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हुंडई क्रेटा की अप्रैल 2026 में 15,291 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अप्रैल 2026 में 14,719 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,534 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ईको की अप्रैल 2026 में 13,087 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 11,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली।

हुंडई वेन्यू की अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 56% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ऑल्टो की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 94% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की अप्रैल 2026 में 10,566 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 6,135 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 72% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अप्रैल 2026 में 10,537 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की अप्रैल 2026 में 10,459 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 10,703 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की डिग्रोथ मिली।

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टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस की अप्रैल 2026 में 9,630 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,699 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की अप्रैल 2026 में 9,115 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 96% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की अप्रैल 2026 में 8,917 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,380 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 7XO की अप्रैल 2026 में 8,630 यूनिट बिकीं। हुंडई एक्सटर की अप्रैल 2026 में 8,096 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,416 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 49% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की अप्रैल 2026 में 7,718 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,154 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अप्रैल 2026 में 7,517 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,568 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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