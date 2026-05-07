33Km माइलेज, 6 एयरबैग, 5-स्टार सेफ्टी; ₹6.25 लाख की ये कार बनी नंबर-1; नेक्सन, क्रेटा, वैगनआर, स्विफ्ट छूटी पीछे

अप्रैल 2026 में देश के अंदर जिन कारों का सबसे ज्यादा दबदबा दिखा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने ग्राहकों ने जिस कार को नंबर-1 बनाया वो मारुति डिजायर है। पिछले कई महीनों से डिजायर का जादू भारतीय बाजार में चल रहा है। अप्रैल में इस कार की 23,580 यूनिट बिकीं।

अप्रैल 2026 में देश के अंदर जिन कारों का सबसे ज्यादा दबदबा दिखा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने ग्राहकों ने जिस कार को नंबर-1 बनाया वो मारुति डिजायर है। पिछले कई महीनों से डिजायर का जादू भारतीय बाजार में चल रहा है। अप्रैल में इस कार की 23,580 यूनिट बिकीं। इस शानदार सेल्स के साथ इसने टाटा पंच, मारुति अर्टिगा, मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, हुंडई क्रेटा और टाटा नेक्सन जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि डिजायर सेडान की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। वहीं, इसके CNG रिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है।

टॉप-25 मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 YoY ग्रोथ % 1 मारुति सुजुकी डिजायर 23,580 16,996 39% 2 टाटा पंच 19,107 12,496 53% 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 19,063 15,780 21% 4 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 18,829 14,345 31% 5 मारुति सुजुकी वैगनआर 18,648 13,413 39% 6 मारुति सुजुकी बलेनो 18,306 13,180 39% 7 टाटा नेक्सन 18,126 15,457 17% 8 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,829 14,592 22% 9 हुंडई क्रेटा 15,291 17,016 -10% 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,719 15,534 -5% 11 मारुति सुजुकी ब्रेजा 14,124 16,971 -17% 12 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 13,701 0 New 13 मारुति सुजुकी ईको 13,087 11,438 14% 14 हुंडई वेन्यू 12,420 7,953 56% 15 मारुति सुजुकी ऑल्टो 10,856 5,606 94% 16 किआ सेल्टोस 10,566 6,135 72% 17 किआ सोनेट 10,537 8,068 31% 18 महिंद्रा थार 10,459 10,703 -2% 19 टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस 9,630 7,699 25% 20 टोयोटा हाइराइडर 9,115 4,642 96% 21 महिंद्रा बोलेरो 8,917 8,380 6% 22 महिंद्रा XUV 7XO 8,630 0 New 23 हुंडई एक्सटर 8,096 5,416 49% 24 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7,718 7,154 8% 25 महिंद्रा XUV 3XO 7,517 7,568 -1%

बीते महीने के टॉप-25 मॉडल की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 12,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 53% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की अप्रैल 2026 में 19,063 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की अप्रैल 2026 में 18,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,457 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की अप्रैल 2026 में 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की ग्रोथ मिली।

हुंडई क्रेटा की अप्रैल 2026 में 15,291 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अप्रैल 2026 में 14,719 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,534 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ईको की अप्रैल 2026 में 13,087 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 11,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली।

हुंडई वेन्यू की अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 56% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ऑल्टो की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 94% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की अप्रैल 2026 में 10,566 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 6,135 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 72% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अप्रैल 2026 में 10,537 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की अप्रैल 2026 में 10,459 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 10,703 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की डिग्रोथ मिली।

टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस की अप्रैल 2026 में 9,630 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,699 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की अप्रैल 2026 में 9,115 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 96% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की अप्रैल 2026 में 8,917 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 8,380 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली।