Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki dzire including these are the 5 most affordable 5-star safety-rated cars in india
ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार, कीमत ₹6.26 लाख से शुरू; देखें फीचर्स की लिस्ट

ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार, कीमत ₹6.26 लाख से शुरू; देखें फीचर्स की लिस्ट

संक्षेप:

भारतीय कार खरीदार अब सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देने लगे हैं। इस बदली सोच ने कंपनियों को मजबूर किया है कि वे अपनी हर नई कार में ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जोड़ें। सरकार ने भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए Bharat NCAP (BNCAP) शुरू किया।

Mon, 1 Dec 2025 03:36 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय कार खरीदार अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले लोग कार खरीदते टाइम माइलेज और लुक्स देखते थे। जबकि आज की नई पीढ़ी सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देती है। इसी बदली सोच ने कार कंपनियों को मजबूर किया है कि वे अपनी हर नई कार में ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जोड़ें। सरकार ने भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए Bharat NCAP (BNCAP) शुरू किया जो कारों की सेफ्टी का सख्त क्रैश टेस्ट लेकर रेटिंग देता है। इस रेटिंग के आने के बाद कई ऐसी कारें सामने आई हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से कम है और 5-स्टार सेफ्टी स्कोर हासिल किया है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं

मारुति सुजुकी डिजायर

मारुति सुजुकी डिजायर ने माइलेज के साथ सेफ्टी में भी बड़ा छलांग लगाया है। न्यू जेनरेशन डिजायर ने भारत NCAP में पूरे 5-स्टार रेटिंग हासिल कर सबको चौंका दिया। बता दें कि 6.26 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली डिजायर को एडल्ट सेफ्टी के लिए 29.46/32 और चाइल्ड सेफ्टी में 41.57/49 अंक मिले। सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, ABS-EBD, ISOFIX, सभी सीटों पर रिमाइंडर और हिल-होल्ड असिस्ट मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.61 - 18.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz Racer

Tata Altroz Racer

₹ 9.49 - 10.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz

Tata Altroz

₹ 6.89 - 11.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा अल्ट्रोज

टाटा अल्ट्रोज ने भारत NCAP में पूरे 5-स्टार रेटिंग हासिल की। अल्ट्रोज को एडल्ट सेफ्टी के लिए 29.65/32 और चाइल्ड सेफ्टी में 44.90/49 अंक मिले। भारतीय मार्केट में कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये है। सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, ESC और सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं।

महिंद्रा XUV 3XO

महिंद्रा की सबसे किफायती SUV XUV 3XO ने साबित कर दिया कि बजट में भी टॉप-लेवल सेफ्टी मिल सकती है। यह कार 10 लाख रुपये से कम में आते हुए भी Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने में सफल रही। इसे एडल्ट सेफ्टी में 29.36/32 और चाइल्ड सेफ्टी में 43.00/49 अंक मिले। सेफ्टी के लिए कार में 6 एयरबैग, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट और हाई वैरिएंट में 360° कैमरा दिया गया है।

होंडा अमेज

होंडा अमेज अब सेफ्टी के मामले में भी अपने सेगमेंट की टॉप कारों में शामिल हो गई है। डिजायर की सीधी टक्कर में यह कार भी Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग लेकर आई। इसे एडल्ट सेफ्टी में 28.33/32 और चाइल्ड सेफ्टी में 40.81/49 स्कोर मिले। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर कार में 6 एयरबैग, ESC, ISOFIX और सभी सीटों पर रिमाइंडर दिए गए हैं।

स्कोडा काइलाक

यूरोपियन ब्रांड स्कोडा अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। स्कोडा की काइलाक ने Bharat NCAP के टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को एडल्ट सेफ्टी के लिए 30.88/32 और चाइल्ड सेफ्टी में 45/49 स्कोर हासिल हुआ। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर एसयूवी में 6-एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड और TPMS दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Dzire Honda Amaze Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।