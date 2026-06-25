Maruti Suzuki ने दिया एक और झटका, अब महंगी हुई कंपनी की यह बेस्ट सेलिंग कार
मारुति सुजुकी ने अपनी डिजायर की कीमतों को बढ़ा दिया है। खास बात है कि कार के बेस वेरिएंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले अपनी स्विफ्ट और ई-विटारा को महंगा कर चुकी है।
मारुति सुजुकी ने हाल में अपनी स्विफ्ट की कीमतों को बढ़ाया है। इससे पहले कंपनी ई-विटारा को महंगा कर चुकी है। अब बारी स्विफ्ट डिजायर की है। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली यह सेडान महंगी हो गई है। नई कीमतों के मुताबिक डिजायर के बेस LXI वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, बाकी वेरिएंट्स अब पहले से महंगे हो गए हैं। पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि CNG वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा 7,500 रुपये का इजाफा हुआ है।
अब इतनी हुई कीमत
अब डिजायर LXI की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपये है। VXI वेरिएंट 7.22 लाख रुपये, ZXI वेरिएंट 8.22 लाख रुपये और टॉप मॉडल ZXI+ की कीमत 8.91 लाख रुपये हो गई है। वहीं, VXI CNG और ZXI CNG वेरिएंट्स की कीमत बढ़कर क्रमशः 8.10 लाख रुपये और 9.11 लाख रुपये हो गई है।
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Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.36 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
Maruti Suzuki Swift Hybrid
₹ 10 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
डिजायर में 1.2-लीटर Z-Series 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन
इंजन की बात करें तो नई डिजायर में 1.2-लीटर Z-Series 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 82 हॉर्सपावर की ताकत और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है।
जबर्दस्त माइलेज और 6 एयरबैग के साथ तगड़ी सेफ्टी
माइलेज के मामले में भी डिजायर काफी शानदार है। कंपनी के अनुसार मैनुअल वेरिएंट 24.79 किमी प्रति लीटर, AMT वेरिएंट 25.71 किमी प्रति लीटर और CNG मॉडल 33.73 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है। सुरक्षा के मामले में भी यह सेडान काफी मजबूत है। Dzire को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल-होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
इसके अलावा कार में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। डिजायर टोटल 7 रंगों में उपलब्ध है, जिनमें गैलेंट, अल्यूरिंग ब्लू, नटमेग ब्राउन, ब्लूइश ब्लैक, आर्क्टिक वाइट, मैग्मा ग्रे और स्प्लेंडिड सिल्वर शामिल हैं।
स्विफ्ट भी हुई महंगी
मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी हाल में महंगी हो गई है। स्विफ्ट के VXi CNG, VXi (O) CNG और ZXi CNG की कीमत में 7500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस वजह से अब स्विफ्ट की सीएनजी रेंज की शुरुआती कीमत 7.52 लाख रुपये हो गई है। वहीं, बेस वेरिएंट की कीमत (5.79 लाख रुपये) में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि, बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 4 हजार रुपये का इजाफा हुआ है। अब स्विफ्ट की कीमत ₹5.79 लाख से ₹8.84 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) के बीच है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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