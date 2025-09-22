देश की नंबर-1 कार आज से ₹87000 सस्ती, मिलेगा 30 km माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी; जानिए नई कीमतें
मारुति सुजुकी के साथ-साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान डिजायर GST 2.0 लागू होने के बाद ग्राहकों के लिए और किफायती हो गई है। बता दें कि अब ग्राहकों को डिजायर करीब 87,000 रुपये तक सस्ता मिलेगा।
मारुति सुजुकी के साथ-साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान डिजायर GST 2.0 लागू होने के बाद ग्राहकों के लिए और किफायती हो गई है। बता दें कि अब ग्राहकों को डिजायर करीब 87,000 रुपये तक सस्ता मिलेगा। पहले इस पर 28 पर्सेंट GST और 1 पर्सेंट सेस लगता था। वहीं, अब यह 18 पर्सेंट GST स्लैब में आ गई है। टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को आज यानी 22, सितंबर से मिलने लगेगा। आइए जानते हैं मारुति डिजायर की वैरिएंट वाइज नई कीमतों के साथ फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
|मारुति सुजुकी डिजायर वैरिएंट्स
|नई कीमतें
|LXI 1.2L 5MT
|6,25,674
|VXI 1.2L 5MT
|7,17,147
|ZXI 1.2L 5MT
|8,17,767
|ZXI+ 1.2L 5MT
|8,86,372
|VXI 1.2L AGS
|7,62,884
|ZXI 1.2L AGS
|8,63,504
|ZXI+ 1.2L AGS
|9,32,109
|VXI CNG 1.2L 5MT
|8,04,047
|ZXI CNG 1.2L 5MT
|9,04,667
कुछ ऐसी है डिजाइन
अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।
धांसू फीचर्स से लैस है कार
कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।
5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार
अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
25 किमी से ज्यादा है माइलेज
मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यदा का माइलेज मिलता है।
कुछ ऐसा कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है जो 81.58bhp की अधिकतम पावर और 111.7Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन है।
