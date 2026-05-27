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बस ₹1.25 लाख देकर घर ले आएं देश की नंबर-1 कार डिजायर, लोन पर इतनी बनेगी EMI; इतना लगेगा इंटरेस्ट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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डिजायर की सेल्स में इसकी कीमत का अहम रोल रहता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए है। ऐसे में आप इस कार को लोन पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताते हैं। आपको डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।

बस ₹1.25 लाख देकर घर ले आएं देश की नंबर-1 कार डिजायर, लोन पर इतनी बनेगी EMI; इतना लगेगा इंटरेस्ट
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देश की नंबर-1 कार की कुर्सी से मारुति डिजायर पूरी तरह चिपक चुकी है। पिछले कुछ महीने से कोई भी कार इसे हिलाने में नाकाम रही है। सेडान सेगमेंट में तो डिजायर के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं है। डिजायर की सेल्स में इसकी कीमत का अहम रोल रहता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए है। ऐसे में आप इस कार को लोन पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताते हैं। मान लिया जाए कि आप डिजायर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए 1,25,600 रुपए का डाउन पेमेंट करके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन बता रहे हैं। आपको डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।

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₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹15,668
8%4 साल₹12,206
8%5 साल₹10,138
8%6 साल₹8,767
8%7 साल₹7,793

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मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,668 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,206 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,138 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,767 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,793 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹15,784
8.50%4 साल₹12,324
8.50%5 साल₹10,258
8.50%6 साल₹8,889
8.50%7 साल₹7,918

मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,784 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,258 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,889 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,918 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹15,900
9%4 साल₹12,443
9%5 साल₹10,379
9%6 साल₹9,013
9%7 साल₹8,045

मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,900 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,443 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,379 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,045 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,016
9.50%4 साल₹12,562
9.50%5 साल₹10,501
9.50%6 साल₹9,137
9.50%7 साल₹8,172

मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,016 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,562 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,501 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,137 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,172 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,134
9.50%4 साल₹12,681
9.50%5 साल₹10,624
9.50%6 साल₹9,263
9.50%7 साल₹8,301

मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,134 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,681 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,624 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,263 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,301 रुपए बनेगी।

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मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

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डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

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नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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