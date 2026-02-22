विदेशी मार्केट में इस कार की ‘सुनामी’, बिक्री में 17000% की छलांग; कीमत ₹6.25 लाख, माइलेज 30km से ज्यादा

Feb 22, 2026 11:19 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर को खूब पसंद किया जाता है। मारुति डिजायर लगातार देश की टॉप-सेलिंग सेडान बनी हुई है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की डिमांड देश के साथ अब विदेशों में भी जबरदस्त बढ़ने लगी है। बता दें कि बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में मारुति डिजायर को कुल 3,839 विदेशी ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर का एक्सपोर्ट 17,350 पर्सेंट बढ़ गया। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा महज 22 यूनिट था। आइए जानते हैं मारुति डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यादा का माइलेज मिलता है।