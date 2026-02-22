विदेशी मार्केट में इस कार की ‘सुनामी’, बिक्री में 17000% की छलांग; कीमत ₹6.25 लाख, माइलेज 30km से ज्यादा
मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की डिमांड देश के साथ अब विदेशों में भी जबरदस्त बढ़ने लगी है। बता दें कि बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में मारुति डिजायर को कुल 3,839 विदेशी ग्राहक मिले।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर को खूब पसंद किया जाता है। मारुति डिजायर लगातार देश की टॉप-सेलिंग सेडान बनी हुई है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की डिमांड देश के साथ अब विदेशों में भी जबरदस्त बढ़ने लगी है। बता दें कि बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में मारुति डिजायर को कुल 3,839 विदेशी ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर का एक्सपोर्ट 17,350 पर्सेंट बढ़ गया। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा महज 22 यूनिट था। आइए जानते हैं मारुति डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।
धांसू फीचर्स से लैस है कार
कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।
5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार
अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
30 किमी से ज्यादा है माइलेज
मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यादा का माइलेज मिलता है।
कुछ ऐसा कार का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है जो 81.58bhp की अधिकतम पावर और 111.7Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन है। भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख से 9.31 लाख रुपये तक जाती है।
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
