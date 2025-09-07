maruti suzuki dzire discount september 2025 इस 5-स्टार सेफ्टी वाली इस मारुति कार पर आया हजारों रुपये का डिस्काउंट, 30 km से ज्यदा है माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
इस 5-स्टार सेफ्टी वाली इस मारुति कार पर आया हजारों रुपये का डिस्काउंट, 30 km से ज्यदा है माइलेज

मारुति की 5-स्टार सेफ्टी वाली सेडान डिजायर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, कंपनी अपनी पॉपुलर सेडान डिजायर पर सितंबर, 2025 में अधिकतम 25,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 11:53 AM
Maruti Suzuki Dzirearrow

मारुति की 5-स्टार सेफ्टी वाली सेडान डिजायर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, कंपनी अपनी पॉपुलर सेडान डिजायर पर सितंबर, 2025 में अधिकतम 25,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर में 10,000 रुपये का कंज्यूमर डिस्काउंट के अलावा 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन

अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार

कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार

अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

25 किमी से ज्यादा है माइलेज

मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यदा का माइलेज मिलता है।

कुछ ऐसा कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है जो 81.58bhp की अधिकतम पावर और 111.7Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन है। भारतीय मार्केट में डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये से लेकर टॉप-मॉडल में 10.20 लाख रुपये तक जाती है।

