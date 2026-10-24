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₹6.26 लाख की इस कार ने निकाला बड़े-बड़ों का दम, बिक्री में बनी नंबर-1; CNG में 35 KM का माइलेज

By Ashutosh Kumar
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भारतीय ग्राहकों पर मारुति सुजुकी डिजायर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान यह मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

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भारतीय ग्राहकों पर मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान यह मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। डिजायर को इस दौरान 1,25,988 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर डिजायर की बिक्री में 16.65 पर्सेंट में की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,08,008 यूनिट था। इसके अलावा, डिजायर इस दौरान देश की भी बेस्ट-सेलिंग कार रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी है डिजायर की डिजाइन

मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।

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करीब 35 KM का है माइलेज

डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।

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शानदार है कार का केबिन

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।

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5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार

नई डिजायर की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी सेफ्टी है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इसमें 6-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। मार्केट में इसका मुकाबला होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से है। भारतीय मार्केट में डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 9.54 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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