गिरावट के बावजूद देश की नंबर-1 सेडान बनी ये कार, अक्टूबर में 20,694 घरों तक पहुंची; 25 KM+ है माइलेज

भारतीय मार्केट में एसयूवी के बढ़ते क्रेज के बीच भी मारुति की पॉपुलर सेडान डिजायर ने अपनी डिमांड बरकरार रखी है। एक बार फिर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में डिजायर देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान बन गई।

देश की नंबर-1 सेडान बनी मारुति सुजुकी डिजायर

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Maruti Suzuki Dzire

भारतीय मार्केट में एसयूवी के बढ़ते क्रेज के बीच भी मारुति की पॉपुलर सेडान डिजायर ने अपनी डिमांड बरकरार रखी है। बता दें कि एक बार फिर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में मारुति सुजुकी डिजायर देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान बन गई। इस दौरान डिजायर को 20,694 लोगों ने खरीदा। हालांकि, इस दौरान डिजायर की बिक्री में सालाना आधार पर 1 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 20,791 यूनिट थी। आइए जानते हैं डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।

करीब 35 KM का है माइलेज डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।

शानदार है कार का केबिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।