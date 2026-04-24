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देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹6.65 लाख, माइलेज 34 km; सेफ्टी 5-स्टार, इसे मार्च में 21224 लोगों ने खरीदा

Apr 24, 2026 03:34 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹6.65 लाख, माइलेज 34 km; सेफ्टी 5-स्टार, इसे मार्च में 21224 लोगों ने खरीदा

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को बीते महीने कुल 21,224 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 37.28 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 15,460 यूनिट था। इस बिक्री के दम पर अकेले डिजायर ने सेडान सेगमेंट के 55.13 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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31% बढ़ गई हुंडई ऑरा की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 31.32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,663 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 20.37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,313 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 3.18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,009 यूनिट कार की बिक्री की।

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33% घट गई टाटा टिगोर की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 2.56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,399 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 33.13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 981 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 25.15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 887 यूनिट कार की बिक्री की।

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लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 31.20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 805 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 7.88 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 219 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 38,500 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। इस दौरान सेडान की बिक्री में सालाना आधार पर 22.40 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

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दमदार माइलेज और कम कीमत

नई डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है। सेफ्टी के लिए डिजायर को 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.65 लाख रुपये से शुरू होकर 9.39 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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