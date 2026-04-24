देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹6.65 लाख, माइलेज 34 km; सेफ्टी 5-स्टार, इसे मार्च में 21224 लोगों ने खरीदा

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को बीते महीने कुल 21,224 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 37.28 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 15,460 यूनिट था। इस बिक्री के दम पर अकेले डिजायर ने सेडान सेगमेंट के 55.13 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

31% बढ़ गई हुंडई ऑरा की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 31.32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,663 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 20.37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,313 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 3.18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,009 यूनिट कार की बिक्री की।

33% घट गई टाटा टिगोर की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 2.56 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,399 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 33.13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 981 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 25.15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 887 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 31.20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 805 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 7.88 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 219 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 38,500 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। इस दौरान सेडान की बिक्री में सालाना आधार पर 22.40 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।