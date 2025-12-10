हर महीने नंबर-1 बन रही ये कार, कीमत सिर्फ ₹6.25 लाख; 33 किमी. का माइलेज इसकी वजह, नवंबर में फिर जीता लोगों का दिल

संक्षेप: मारुति डिजायर का सेडान सेगमेंट में सालों से दबदबा है। पिछले महीने नवंबर 2025 में इसने अपने सेगमेंट में नंबर-1 पोजिशन हासिल की और टॉप-10 कारों की लिस्ट में नंबर-2 की पोजिशन हथिया ली। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 10, 2025 01:24 pm IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

नए GST 2.0 कटौती से कारों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका असर मारुति डिजायर की बिक्री में भी देखने को मिला। यही वजह है कि मारुति डिजायर एक बार फिर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। हालांकि, सेडान सेगमेंट में इसका दबदबा सालों से बना हुआ है। वहीं, पिछले महीने नवंबर 2025 में इसने एक बार देश की टॉप-10 कारो की लिस्ट में नंबर-2 की पोजिशन हासिल की और सेडान सेगमेंट की नंबर-1 कार बन गई। मारुति की ये अकेली ऐसी कार थी, जिसने 20,000 यूनिट से ज्यादा की बिक्री हासिल की। चलिए पिछले महीने की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं।

नवंबर 2025 में टॉप-10 कारों की बिक्री रैंक मॉडल (YoY वृद्धि) नवंबर 2025 बिक्री नवंबर 2024 बिक्री 1 टाटा नेक्सन (46%) 22,434 15,329 2 मारुति डिजायर (79%) 21,082 11,779 3 मारुति स्विफ्ट (34%) 19,733 14,737 4 टाटा पंच (21%) 18,753 15,435 5 हुंडई क्रेटा (12%) 17,344 15,452 6 मारुति अर्टिगा (7%) 16,197 15,150 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%) 15,616 12,704 8 मारुति फ्रोंक्स (1%) 15,058 14,882 9 मारुति वैगनआर (5%) 14,619 13,982 10 मारुति विटारा ब्रेजा (-7%) 13,947 14,918

ऊपर चार्ट में देखा जा सकता है कि टाटा नेक्सन के बाद नंबर-2 की पोजिशन पर मारुति डिजायर ने कब्जा किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी इसकी कीमत में हुई टैक्स की बड़ी कटौती है, जिससे इसे खरीदना और भी किफायती हो गया है।

कीमत कितनी है?

मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI की पुरानी कीमत 6,83,999 रुपये थी, जो अब घटकर 6,25,600 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। इसका मतलब है कि इसकी कीमत में 58,399 रुपये की कटौती हुई है।

मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 6,83,999 -Rs. 58,399 Rs. 6,25,600 -8.54% VXI Rs. 7,84,000 -Rs. 66,900 Rs. 7,17,100 -8.53% ZXI Rs. 8,94,000 -Rs. 76,300 Rs. 8,17,700 -8.53% ZXI Plus Rs. 9,69,000 -Rs. 82,700 Rs. 8,86,300 -8.53% 1.2L Petrol-Auto (AMT) VXI Rs. 8,34,000 -Rs. 71,900 Rs. 7,62,100 -8.62% ZXI Rs. 9,44,000 -Rs. 81,300 Rs. 8,62,700 -8.61% ZXI Plus Rs. 10,19,000 -Rs. 87,700 Rs. 9,31,300 -8.61% 1.2L CNG-Manual VXI Rs. 8,79,000 -Rs. 75,900 Rs. 8,03,100 -8.63% ZXI Rs. 9,89,000 -Rs. 85,300 Rs. 9,03,700 -8.62%

मारुति डिजायर की खासियत

नई मारुति डिजायर अपने फ्रंट बंपर, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स के साथ सबसे अलग दिखती है। इसमें एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप मिल जाते हैं। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

9-इंच का टचस्क्रीन

मारुति डिजायर के इंटीरियर की बात करें तो इसमें बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है।

सेफ्टी फीचर्स

न्यू मारुति डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है, जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। मारुति सुजुकी ने इसमें रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

इंजन पावरट्रेन