Maruti Suzuki Dzire Best Selling sedan In india in November 2025, check details
हर महीने नंबर-1 बन रही ये कार, कीमत सिर्फ ₹6.25 लाख; 33 किमी. का माइलेज इसकी वजह, नवंबर में फिर जीता लोगों का दिल

संक्षेप:

मारुति डिजायर का सेडान सेगमेंट में सालों से दबदबा है। पिछले महीने नवंबर 2025 में इसने अपने सेगमेंट में नंबर-1 पोजिशन हासिल की और टॉप-10 कारों की लिस्ट में नंबर-2 की पोजिशन हथिया ली। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 10, 2025 01:24 pm IST
नवंबर 2025 में टॉप-10 कारों की बिक्री

रैंकमॉडल (YoY वृद्धि)नवंबर 2025 बिक्रीनवंबर 2024 बिक्री
1टाटा नेक्सन (46%)22,43415,329
2मारुति डिजायर (79%)21,08211,779
3मारुति स्विफ्ट (34%)19,73314,737
4टाटा पंच (21%)18,75315,435
5हुंडई क्रेटा (12%)17,34415,452
6मारुति अर्टिगा (7%)16,19715,150
7महिंद्रा स्कॉर्पियो (23%)15,61612,704
8मारुति फ्रोंक्स (1%)15,05814,882
9मारुति वैगनआर (5%)14,61913,982
10मारुति विटारा ब्रेजा (-7%)13,94714,918
,

ऊपर चार्ट में देखा जा सकता है कि टाटा नेक्सन के बाद नंबर-2 की पोजिशन पर मारुति डिजायर ने कब्जा किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी इसकी कीमत में हुई टैक्स की बड़ी कटौती है, जिससे इसे खरीदना और भी किफायती हो गया है।

कीमत कितनी है?

मारुति डिजायर के बेस वैरिएंट LXI की पुरानी कीमत 6,83,999 रुपये थी, जो अब घटकर 6,25,600 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। इसका मतलब है कि इसकी कीमत में 58,399 रुपये की कटौती हुई है।

मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 6,83,999-Rs. 58,399Rs. 6,25,600-8.54%
VXIRs. 7,84,000-Rs. 66,900Rs. 7,17,100-8.53%
ZXIRs. 8,94,000-Rs. 76,300Rs. 8,17,700-8.53%
ZXI PlusRs. 9,69,000-Rs. 82,700Rs. 8,86,300-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 8,34,000-Rs. 71,900Rs. 7,62,100-8.62%
ZXIRs. 9,44,000-Rs. 81,300Rs. 8,62,700-8.61%
ZXI PlusRs. 10,19,000-Rs. 87,700Rs. 9,31,300-8.61%
1.2L CNG-Manual
VXIRs. 8,79,000-Rs. 75,900Rs. 8,03,100-8.63%
ZXIRs. 9,89,000-Rs. 85,300Rs. 9,03,700-8.62%
,

मारुति डिजायर की खासियत

नई मारुति डिजायर अपने फ्रंट बंपर, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स के साथ सबसे अलग दिखती है। इसमें एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप मिल जाते हैं। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

9-इंच का टचस्क्रीन

मारुति डिजायर के इंटीरियर की बात करें तो इसमें बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है।

सेफ्टी फीचर्स

न्यू मारुति डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है, जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। मारुति सुजुकी ने इसमें रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

इंजन पावरट्रेन

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा।

