34km माइलेज वाली ₹6.65 लाख की इस कार ने निकाल दी सबकी हेकड़ी, बिक्री में बनी नंबर-1; इसमें 5-स्टार सेफ्टी भी

Apr 14, 2026 04:00 pm IST

मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। डिजायर ने इस दौरान 38.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,29,130 यूनिट कार की बिक्री की।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एसयूवी सेगमेंट की डिमांड के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी में कमी आई है। हालांकि, इसके बावजूद मारुति सुजुकी की बेस्ट-सेलिंग सेडान डिजायर पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 38.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,29,130 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 1,65,021 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

24% बढ़ गई हुंडई ऑरा की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 23.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 68,066 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 0.6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,906 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 7.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,959 यूनिट कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही स्कोडा स्लाविया बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 7.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,382 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 26.4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,147 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 36.3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,925 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 34.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,142 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 26.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,346 यूनिट कार की बिक्री की। बता दें कि इस दौरान भारतीय मार्केट में कुल 3,99,003 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। इस दौरान सेडान कारों की बिक्री में सालाना आधार पर 19.3 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।