₹6.26 लाख की इस कार के आगे सब नतमस्तक! बिक्री में बनी नंबर-1; 33 km माइलेज के साथ 5-स्टार सेफ्टी भी

मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने सेडान सेगमेंट में अपना दबदबा बनाकर रखा है। डिजायर ने बीते महीने यानी मई, 2026 में 24,546 यूनिट कार की बिक्री करके टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। हालांकि, एसयूवी सेगमेंट की हाई डिमांड ने सेडान की रफ्तार को थोड़ा कमजोर जरूर किया है। इसके बावजूद भी मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने इस सेगमेंट में अपना दबदबा बनाकर रखा है। बता दें कि मारुति डिजायर ने बीते महीने यानी मई, 2026 में 24,546 यूनिट कार की बिक्री करके इस सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। इसके अलावा, यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। इस दौरान डिजायर की बिक्री में सालाना आधार पर 35.7 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

33% बढ़ गई अमेज की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई औरा ने इस दौरान 2.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,077 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 33.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,660 यूनिट कार की बिकने की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। वर्टस ने इस दौरान 27.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,238 यूनिट कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर आ गई होंडा सिटी दूसरी ओर बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 149.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,227 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 8.1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 861 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। वरना ने इस दौरान 22.3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 723 यूनिट कार की बिक्री की।

ओवरऑल 21% बढ़ गई सेडान की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 50.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 531 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। कैमरी ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 193 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह बीते महीने भारतीय मार्केट में कुल 37,055 यूनिट सेडान कारों की बिक्री हुई। जबकि ओवरऑल सेडान कारों की बिक्री में इस दौरान 20.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।