6 महीने में 1.25 लाख लोगों ने खरीदी ₹6.26 लाख की यह कार, CNG पर 35 KM माइलेज; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) का दबदबा बरकरार है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही के दौरान यह देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) का दबदबा बरकरार है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान यह देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान बन गई। डिजायर को इस दौरान 1,25,988 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर डिजायर की बिक्री में 16.65 पर्सेंट में की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,08,008 यूनिट था। इसके अलावा, डिजायर इस दौरान देश की भी बेस्ट-सेलिंग कार रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिखती है डिजायर मारुति डिजायर का लुक काफी प्रीमियम और आकर्षक लगता है। इसके फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और DRLs दिए गए हैं, जो इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देते हैं। साइड से इसका शेप काफी स्पोर्टी और स्लीक नजर आता है। पीछे की तरफ दी गई स्टाइलिश C-शेप्ड LED टेललाइट्स इसे पीछे से भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देती हैं।

दमदार माइलेज और नया इंजन डिजायर में 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। पेट्रोल पर यह कार करीब 25 से 26 किमी तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी मॉडल में ग्राहकों को करीब 35 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज मिल जाता है।

हाइटेक फीचर्स से लैस केबिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।