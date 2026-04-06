₹6.25 लाख कीमत, 33 km माइलेज वाली इस कार को लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा, देखें टॉप-25 कारों की पूरी लिस्ट

Apr 06, 2026 08:24 pm IST

भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी मार्च, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी मार्च, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मारुति डिजायर ने बीते महीने कुल 21,224 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 37 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

18% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 20,977 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 19,810 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 1 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ कुल 17,838 यूनिट कार की बिक्री की।

1% घट गई वैगनआर की बिक्री बिक्री की लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,072 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 17,025 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 33 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,392 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 16,130 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,540 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,578 यूनिट कार की बिक्री की।

यहां देखें टॉप-25 कारों की लिस्ट

टॉप-25 मॉडल मार्च, 2025 यूनिट्स बिक्री Maruti Suzuki Dzire 21,224 Tata Punch 20,977 Tata Nexon 19,810 Hyundai Creta 17,838 Maruti Suzuki Ertiga 17,072 Maruti Suzuki Wagon R 17,025 Maruti Suzuki Baleno 16,392 Maruti Suzuki Brezza 16,130 Maruti Suzuki Fronx 15,540 Mahindra Scorpio 14,578 Maruti Suzuki Swift 14,545 Kia Sonet 12,012 Maruti Suzuki Alto 11,515 Maruti Suzuki Eeco 11,333 Hyundai Venue 11,147 Maruti Suzuki Victoris 11,062 Kia Seltos 11,041 Mahindra Thar 10,872 Toyota Hyryder 10,206 Toyota Innova 10,156 Mahindra Bolero 9,788 Mahindra XUV 7XO 9,210 Mahindra XUV 3XO 9,199 Tata Sierra 9,003 Tata Tiago 7,119