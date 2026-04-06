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₹6.25 लाख कीमत, 33 km माइलेज वाली इस कार को लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा, देखें टॉप-25 कारों की पूरी लिस्ट

Apr 06, 2026 08:24 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी मार्च, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

₹6.25 लाख कीमत, 33 km माइलेज वाली इस कार को लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा, देखें टॉप-25 कारों की पूरी लिस्ट

भारतीय मार्केट में बीते महीने यानी मार्च, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री हुई। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मारुति डिजायर ने बीते महीने कुल 21,224 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति डिजायर की बिक्री में 37 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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18% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 20,977 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 19,810 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 1 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ कुल 17,838 यूनिट कार की बिक्री की।

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1% घट गई वैगनआर की बिक्री

बिक्री की लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,072 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 17,025 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 33 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,392 यूनिट कार की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 16,130 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,540 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,578 यूनिट कार की बिक्री की।

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यहां देखें टॉप-25 कारों की लिस्ट

टॉप-25 मॉडल मार्च, 2025यूनिट्स बिक्री
Maruti Suzuki Dzire21,224
Tata Punch20,977
Tata Nexon19,810
Hyundai Creta17,838
Maruti Suzuki Ertiga17,072
Maruti Suzuki Wagon R17,025
Maruti Suzuki Baleno16,392
Maruti Suzuki Brezza16,130
Maruti Suzuki Fronx15,540
Mahindra Scorpio14,578
Maruti Suzuki Swift14,545
Kia Sonet12,012
Maruti Suzuki Alto11,515
Maruti Suzuki Eeco11,333
Hyundai Venue11,147
Maruti Suzuki Victoris11,062
Kia Seltos11,041
Mahindra Thar10,872
Toyota Hyryder10,206
Toyota Innova10,156
Mahindra Bolero9,788
Mahindra XUV 7XO9,210
Mahindra XUV 3XO9,199
Tata Sierra9,003
Tata Tiago7,119

33 किमी तक मिलेगा माइलेज

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा, डिजायर अपने ग्राहकों को अधिकतम 33 किमी तक का माइलेज ऑफर करती है। मारुति डिजायर को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। बता दें कि मारुति डिजायर, बीते कुछ सालों से लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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