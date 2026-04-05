₹6.25 लाख की इस 5-स्टार सेफ्टी वाली कार ने निकाल दी सबकी हेकड़ी, बिक्री में बनी नंबर-1; 33km है माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की लगातार बढ़ती डिमांड ने सेडान कारों की पापुलैरिटी में कमी जरूर लाई है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। हालांकि, इससे मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की लगातार बढ़ती डिमांड ने सेडान कारों की पापुलैरिटी में कमी जरूर लाई है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। हालांकि, इससे मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बता दें कि लगातार बीते कुछ सालों की तरह बीते महीने यानी मार्च, 2026 में भी यह देश की बेस्ट-सेलिंग सेडान कार रही। इसके अलावा, बीते महीने यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) को कुल 21,224 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर डिजायर की बिक्री में 37.28 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं मारुति डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

बिल्कुल नया डिजाइन और लुक डिजाइन के मामले में मारुति ने इस बार बड़ा जोखिम लिया है और वह सफल भी रही है। पुरानी डिजायर के मुकाबले नई डिजायर अब कहीं से भी स्विफ्ट का 'बूट वाला वर्जन' नहीं लगती। इसकी बड़ी ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और मॉडर्न अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम सेडान जैसा लुक देते हैं। कार के अंदर का लेआउट भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यह अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और स्पोर्टी नजर आती है।

दमदार माइलेज और नया इंजन नई डिजायर में अब 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, जो लोग अपनी जेब और बचाना चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है।

हाइटेक फीचर्स से लैस केबिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि मारुति ने लग्जरी पर काफी ध्यान दिया है। अब आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।

सेफ्टी में बना दिया रिकॉर्ड इस नई डिजायर की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी सेफ्टी है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इसमें 6-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। मार्केट में इसका मुकाबला होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से है।