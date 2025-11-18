बिक्री में नंबर-1 बन गई ₹7 लाख से कम की ये कार, 34 km है माइलेज; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2024 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2024 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि बीते महीने मारुति सुजुकी डिजायर को कुल 20,791 नए ग्राहक मिले हैं। इस दौरान मारुति डिजायर की बिक्री में सालाना आधार पर 64 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की एक्स–शोरूम कीमत 6.21 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.31 लाख रुपये तक जाती है। यह कार पेट्रोल पर 22 किमी जबकि सीएनजी पर करीब 34 किमी तक माइलेज देती है। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

52% बढ़ गई अमेज की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान ने 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,815 यूनिट कार बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,630 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,453 यूनिट कार की बिक्री की।

35% घट गई वरना की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,648 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,196 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 824 यूनिट कार की बिक्री की।