33 km माइलेज और ₹7 लाख से कम की इस कार का पूरा देश दीवाना, 79% बढ़ गई बिक्री; ये ऑरा, अमेज, वरना भी नहीं

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की डिमांड हमेशा से रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की डिमांड हमेशा से रही है। हालांकि, बीते कुछ टाइम से एसयूवी सेगमेंट के दबदबे के बीच इसकी डिमांड में कमी देखी जा रही है। इसके बावजूद भी मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने इस सेगमेंट में अपना दबदबा बना कर रखा है। बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति डिजायर ने इस दौरान 79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,895 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, बीते महीने डिजायर देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कर रही। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

14% घट गई अमेज की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,636 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,009 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,797 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही हुंडई वरना दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 47 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,168 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 968 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 42 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 826 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा कैमरी बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 646 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सियाज रही। मारुति सियाज ने इस दौरान 71 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 173 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 161 यूनिट कार की बिक्री की।