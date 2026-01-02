ये रही पूरे 2025 की बेस्ट-सेलिंग मारुति कार, इसे करीब 2.14 लाख लोगों ने खरीदा; ये अर्टिगा, ब्रेजा, स्विफ्ट भी नहीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी की 5-स्टार सेफ्टी से लैस सेडान डिजायर को ग्राहक ताबड़तोड़ खरीद रहे हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) साल 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार रही।

Jan 02, 2026 11:38 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से सेडान कारों के डिमांड में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके बावजूद भी मारुति सुजुकी की 5-स्टार सेफ्टी से लैस सेडान डिजायर को ग्राहक ताबड़तोड़ खरीद रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) साल 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार रही। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर ने करीब 2.14 लाख यूनिट कार की बिक्री की। इस बिक्री के दम पर मारुति डिजायर ने स्विफ्ट, बलेनो और ब्रेजा जैसे कंपनी के दूसरे शानदार मॉडलों को पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यादा का माइलेज मिलता है।