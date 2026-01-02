Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki dzire became brands best-selling car in 2025 with 2-14 lakh units sales
ये रही पूरे 2025 की बेस्ट-सेलिंग मारुति कार, इसे करीब 2.14 लाख लोगों ने खरीदा; ये अर्टिगा, ब्रेजा, स्विफ्ट भी नहीं

ये रही पूरे 2025 की बेस्ट-सेलिंग मारुति कार, इसे करीब 2.14 लाख लोगों ने खरीदा; ये अर्टिगा, ब्रेजा, स्विफ्ट भी नहीं

संक्षेप:

मारुति सुजुकी की 5-स्टार सेफ्टी से लैस सेडान डिजायर को ग्राहक ताबड़तोड़ खरीद रहे हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) साल 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार रही।

Jan 02, 2026 11:38 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Dzirearrow

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से सेडान कारों के डिमांड में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके बावजूद भी मारुति सुजुकी की 5-स्टार सेफ्टी से लैस सेडान डिजायर को ग्राहक ताबड़तोड़ खरीद रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) साल 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार रही। बता दें कि इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर ने करीब 2.14 लाख यूनिट कार की बिक्री की। इस बिक्री के दम पर मारुति डिजायर ने स्विफ्ट, बलेनो और ब्रेजा जैसे कंपनी के दूसरे शानदार मॉडलों को पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी है डिजाइन

अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 5.98 - 8.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 5.49 - 8.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू फीचर्स से लैस है कार

कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार

अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

30 किमी से ज्यादा है माइलेज

मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यादा का माइलेज मिलता है।

कुछ ऐसा कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है जो 81.58bhp की अधिकतम पावर और 111.7Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन है। भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख से 9.31 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Dzire

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।