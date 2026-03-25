मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार की फरवरी में 870 यूनिट डिस्पैच हुईं, सिर्फ 222 ग्राहक ने इसे खरीदा

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा SUV लॉन्च की है। वहीं, 17 फरवरी से इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2026 में अपने शोरूम में 870 यूनिट भेजीं। ई-विटारा की 870 यूनिट के साथ, कंपनी की UV शिपमेंट में इसकी हिस्सेदारी 1% रही।

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा SUV लॉन्च की है। वहीं, 17 फरवरी से इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2026 में अपने शोरूम में 870 यूनिट भेजीं। पिछले महीने जारी कंपनी के मासिक थोक बिक्री डेटा के अनुसार, इसकी फैक्ट्रियों से शोरूम में कुल 72,756 यूटिलिटी व्हीकल (UVs) भेजे गए, जो पिछले साल की इसी अवधि (YoY) की तुलना में 12% ज्यादा हैं। फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 65,033 यूनिट का था।

ई-विटारा की 870 यूनिट के साथ, कंपनी की UV शिपमेंट में इसकी हिस्सेदारी 1% रही और यह उन नौ UVs में से 7वें स्थान पर रही जिन्हें मारुति सुजुकी अभी घरेलू बाजार में बेचती है। व्हीकल रिटेल सेल्स डेटा के अनुसार, कंपनी ने फरवरी में ग्राहकों को ई-विटारा की 222 यूनिट डिलीवर कीं। इससे ई-विटारा को पिछले महीने ग्राहकों को डिलीवर की गई 14,553 इलेक्ट्रिक कारों, SUVs और MPVs में 1.52% की हिस्सेदारी मिली।

फरवरी 2026 के लिए मारुति सुजुकी के UV थोक बिक्री से पता चलता है कि ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV 17,863 यूनिट के साथ कंपनी की शिपमेंट में सबसे ऊपर रही। ई-विटारा से आगे रहने वाली अन्य 5 UVs अर्टिगा की 17,807 यूनिट, फ्रोंक्स की 13,898 यूनिट, विक्टोरिस की 13,021 यूनिट, ग्रैंड विटारा की 4,989 यूनिट और XL6 की 3,633 यूनिट शामिल हैं।

मिडसाइज SUVs की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मारुति सुजुकी ने विक्टोरिसी (एरिना चैनल) और ई-विटारा (नेक्सा) लॉन्च की हैं, जो ग्रैंड विटारा के साथ जुड़ गई हैं। यह बदलाव फैक्ट्री शिपमेंट (थोक बिक्री) में भी दिखाई देता है। फरवरी 2026 में इन तीन मिडसाइज SUVs (18,880 यूनिट्स) का कंपनी की UV बिक्री में 26% हिस्सा था, जो फरवरी 2025 के 16% से ज्यादा है। वहीं, कॉम्पैक्ट SUV (ब्रेजा, फ्रोंक्स, जिम्नी) की होलसेल बिक्री 32,392 यूनिट्स रही, जिसका हिस्सा 44% था (जो एक साल पहले के 57% हिस्से से कम है) और तीन MPVs (अर्टिगा, XL6, इनविक्टो) का हिस्सा 30% रहा, जबकि फरवरी 2025 में यह 26% था।

मारुति ई-विटारा भारत में कंपनी की एकमात्र पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है और यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE 6 और टाटा कर्व EV जैसी लोकप्रिय मिडसाइज e-SUVs को टक्कर देती है। मारुति EV अपना प्लेटफॉर्म, जिसमें इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन भी शामिल है, टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला के साथ शेयर करती है।

ई-विटारा 3 वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें डेला 49 kWh (543km रेंज), जेटा 61 kWh (440km रेंज), और अल्फा 61 kWh (440km रेंज) शामिल हैं। जहां छोटी बैटरी 144hp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है, वहीं बड़ी 61 kWh बैटरी पैक 174hp की मोटर के साथ जोड़ा गया है। भारत में ई-विटारा सिर्फ फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) सेटअप के साथ उपलब्ध है। हालांकि, जिन विदेशी बाजारों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलता है।