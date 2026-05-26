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बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाली टॉप 4 सेडान, लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ हुंडई और होंडा भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सेडान्स के साथ कुछ ग्राहकों को जो एक समस्या आती है, वह है ग्राउंड क्लियरेंस की। अगर आप भी अपने लिए एक नई सेडान लेने की सोच रहे हैं और बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की तलाश में हैं, तो हम आपको इंडियन कार मार्केट में उपलब्ध कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।

बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाली टॉप 4 सेडान, लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ हुंडई और होंडा भी

एसयूवी का तगड़ा क्रेज चल रहा है, लेकिन जिन बायर्स को सेडान पसंद है, वे सेडान ही लेंगे। सेडान्स का कंफर्ट एसयूवी से काफी बेहतर होता है। साथ ही इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और हाई-स्पीड स्टेबिलिटी भी बेहतरीन होती है। सेडान्स के साथ कुछ ग्राहकों को जो एक समस्या आती है, वह है ग्राउंड क्लियरेंस की। अगर आप भी अपने लिए एक नई सेडान लेने की सोच रहे हैं और बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की तलाश में हैं, तो हम आपको इंडियन कार मार्केट में उपलब्ध कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।

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होंडा अमेज

थर्ड जेनरेशन की अमेज कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस (172 मिमी) ऑफर करने वाली सेडान में से एक है। अमेज का 2,470 मिमी का वीलबेस अपने राइवल्स के मुकाबले 20 मिमी लंबा है, लेकिन यह बढ़त मामूली है। इससे होंडा की इस सेडान की स्पीडब्रेकर्स पर चलने की कैपेबिलिटी पर खास असर नहीं पड़ता। अमेज की कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक जाती है।

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फॉक्सवैगन वर्टस

वर्टस सेगमेंट में बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 179 मिमी का है। यह वर्टस को सभी साइज के स्पीडब्रेकर्स को आसानी से पार करने के कैपेबल बनाता है। इस कार को केवल कुछ बेहद ऊंचे स्पीडब्रेकर्स पर थोड़ी सी कठिनाई होती है। वर्टस की कीमतें 10.5 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच हैं। कंपनी इस साल वर्टस का फेसलिफ्ट भी लाने वाली है।

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हुंडई वरना

हुंडई वरना को हाल में फेसलिफ्ट किया गया है, लेकिन इसके ग्राउंड क्लीयरेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी 165 मिमी है। यह डिजायर के ग्राउंड क्लीयरेंस से सिर्फ 2 मिमी ज्यादा है। वरना का वीलबेस भी लंबा है। इसके बावजूद, हुंडई सेडान ज्यादातर स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से पार कर लेती है, सिर्फ बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर ही थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वरना की कीमत 10.98 लाख रुपये से लेकर 18.25 लाख रुपये तक है।

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मारुति सुजुकी डिजायर

163 मिमी के डीसेंट ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, डिजायर ज्यादातर रोड कंडिशन्स के लिए सही है। डिजायर का छोटा वीलबेस इस कॉम्पैक्ट सेडान को ज्यादातर स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से पार करने में मदद करता है। हालांकि, सामान्य से बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर नीचे के हिस्से को रगड़ से बचाने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ सकता है। डिजायर की कीमतें 6.26 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती हैं।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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