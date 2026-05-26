बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाली टॉप 4 सेडान, लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ हुंडई और होंडा भी
सेडान्स के साथ कुछ ग्राहकों को जो एक समस्या आती है, वह है ग्राउंड क्लियरेंस की। अगर आप भी अपने लिए एक नई सेडान लेने की सोच रहे हैं और बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की तलाश में हैं, तो हम आपको इंडियन कार मार्केट में उपलब्ध कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।
एसयूवी का तगड़ा क्रेज चल रहा है, लेकिन जिन बायर्स को सेडान पसंद है, वे सेडान ही लेंगे। सेडान्स का कंफर्ट एसयूवी से काफी बेहतर होता है। साथ ही इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और हाई-स्पीड स्टेबिलिटी भी बेहतरीन होती है। सेडान्स के साथ कुछ ग्राहकों को जो एक समस्या आती है, वह है ग्राउंड क्लियरेंस की। अगर आप भी अपने लिए एक नई सेडान लेने की सोच रहे हैं और बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की तलाश में हैं, तो हम आपको इंडियन कार मार्केट में उपलब्ध कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।
होंडा अमेज
थर्ड जेनरेशन की अमेज कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस (172 मिमी) ऑफर करने वाली सेडान में से एक है। अमेज का 2,470 मिमी का वीलबेस अपने राइवल्स के मुकाबले 20 मिमी लंबा है, लेकिन यह बढ़त मामूली है। इससे होंडा की इस सेडान की स्पीडब्रेकर्स पर चलने की कैपेबिलिटी पर खास असर नहीं पड़ता। अमेज की कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक जाती है।
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Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
फॉक्सवैगन वर्टस
वर्टस सेगमेंट में बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 179 मिमी का है। यह वर्टस को सभी साइज के स्पीडब्रेकर्स को आसानी से पार करने के कैपेबल बनाता है। इस कार को केवल कुछ बेहद ऊंचे स्पीडब्रेकर्स पर थोड़ी सी कठिनाई होती है। वर्टस की कीमतें 10.5 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच हैं। कंपनी इस साल वर्टस का फेसलिफ्ट भी लाने वाली है।
हुंडई वरना
हुंडई वरना को हाल में फेसलिफ्ट किया गया है, लेकिन इसके ग्राउंड क्लीयरेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी 165 मिमी है। यह डिजायर के ग्राउंड क्लीयरेंस से सिर्फ 2 मिमी ज्यादा है। वरना का वीलबेस भी लंबा है। इसके बावजूद, हुंडई सेडान ज्यादातर स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से पार कर लेती है, सिर्फ बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर ही थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वरना की कीमत 10.98 लाख रुपये से लेकर 18.25 लाख रुपये तक है।
मारुति सुजुकी डिजायर
163 मिमी के डीसेंट ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, डिजायर ज्यादातर रोड कंडिशन्स के लिए सही है। डिजायर का छोटा वीलबेस इस कॉम्पैक्ट सेडान को ज्यादातर स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से पार करने में मदद करता है। हालांकि, सामान्य से बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर नीचे के हिस्से को रगड़ से बचाने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ सकता है। डिजायर की कीमतें 6.26 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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