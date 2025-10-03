maruti suzuki demand soars factories to run on sundays 2-5 lakh car deliveries pending इस कंपनी के कारों की डिमांड इतनी हाई कि संडे-छुट्टियों में भी चलेंगी फैक्ट्रियां, 2.50 लाख डिलीवरी पेंडिंग, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki demand soars factories to run on sundays 2-5 lakh car deliveries pending

इस कंपनी के कारों की डिमांड इतनी हाई कि संडे-छुट्टियों में भी चलेंगी फैक्ट्रियां, 2.50 लाख डिलीवरी पेंडिंग

फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड आसमान छू रही है। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने बताया कि इस बार नवरात्रा पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन रहा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:44 PM
share Share
Follow Us on
इस कंपनी के कारों की डिमांड इतनी हाई कि संडे-छुट्टियों में भी चलेंगी फैक्ट्रियां, 2.50 लाख डिलीवरी पेंडिंग

फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड आसमान छू रही है। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने बताया कि इस बार नवरात्रा पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन रहा है। सिर्फ पहले आठ दिनों में ही कंपनी ने 1.65 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी कर दी जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने साफ किया कि इतनी ज्यादा डिमांड पूरी करने के लिए अब फैक्ट्रियां संडे और छुट्टियों में भी काम करेंगी। सितंबर में मारुति की रिटेल सेल्स भी 27.5 पर्सेंट बढ़ीं। कंपनी का टारगेट है कि जल्द ही 2 लाख गाड़ियों की डिलीवरी का आंकड़ा छू लिया जाए।

2.50 लाख कारों की डिलीवरी बाकी

कंपनी का मानना है कि जीएसटी रिफॉर्म्स ने गाड़ियों की बिक्री को और बढ़ावा दिया है। दरअसल, पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी गाड़ियों पर टैक्स 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है। इससे गाड़ियां लोगों के लिए और सस्ती हो गई हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ सितंबर में ही 3.5 लाख से ज्यादा बुकिंग आईं जिनमें से अभी 2.5 लाख गाड़ियों की डिलीवरी बाकी है। लॉजिस्टिक साइकिल 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। कंपनी की कोशिश है कि अक्टूबर के आखिर तक हर ग्राहक तक गाड़ियां पहुंचा दी जाएं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.73 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.91 - 16.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

52 पर्सेंट बढ़ गया एक्सपोर्ट

दूसरी ओर कंपनी ने सितंबर महीने के आंकड़े भी जारी किए हैं। मारुति सुजुकी की कुल सेल्स 2.7 पर्सेंट बढ़कर 1.89 लाख यूनिट पहुंच गई। एक्सपोर्ट में 52 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बता दें कि इस दौरान 42,204 गाड़ियां विदेश भेजी गईं। हालांकि, घरेलू बाजार में थोड़ी गिरावट दिखी और 1.47 लाख यूनिट्स की ही बिक्री हो सकी। बावजूद इसके, मजबूत एक्सपोर्ट और त्योहारों में रिकॉर्ड डिलीवरी ने कंपनी का मूड और बाजार का माहौल दोनों ही हाई कर दिया है।

Maruti Suzuki Car Maruti Suzuki Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।