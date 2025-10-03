इस कंपनी के कारों की डिमांड इतनी हाई कि संडे-छुट्टियों में भी चलेंगी फैक्ट्रियां, 2.50 लाख डिलीवरी पेंडिंग

फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड आसमान छू रही है। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने बताया कि इस बार नवरात्रा पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन रहा है।

फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड आसमान छू रही है। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने बताया कि इस बार नवरात्रा पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन रहा है। सिर्फ पहले आठ दिनों में ही कंपनी ने 1.65 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी कर दी जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने साफ किया कि इतनी ज्यादा डिमांड पूरी करने के लिए अब फैक्ट्रियां संडे और छुट्टियों में भी काम करेंगी। सितंबर में मारुति की रिटेल सेल्स भी 27.5 पर्सेंट बढ़ीं। कंपनी का टारगेट है कि जल्द ही 2 लाख गाड़ियों की डिलीवरी का आंकड़ा छू लिया जाए।

2.50 लाख कारों की डिलीवरी बाकी कंपनी का मानना है कि जीएसटी रिफॉर्म्स ने गाड़ियों की बिक्री को और बढ़ावा दिया है। दरअसल, पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी गाड़ियों पर टैक्स 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है। इससे गाड़ियां लोगों के लिए और सस्ती हो गई हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ सितंबर में ही 3.5 लाख से ज्यादा बुकिंग आईं जिनमें से अभी 2.5 लाख गाड़ियों की डिलीवरी बाकी है। लॉजिस्टिक साइकिल 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। कंपनी की कोशिश है कि अक्टूबर के आखिर तक हर ग्राहक तक गाड़ियां पहुंचा दी जाएं।