पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से मारुति का लगा जैकपॉट, CNG कारों की बुकिंग में 40% का इजाफा हुआ

मारुति के पास देश का सबसे बड़ा CNG कारों का पोर्टफोलियो हैं। कंपनी ने बताया कि उसकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) से चलने वाली गाड़ियों की बुकिंग में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने मई महीने में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम से कम चार बार बढ़ाईं।

मारुति सुजुकी इंडिया ने मई 2025 सेल्स का आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी को बीते महीने साल-दर-साल के आधार पर 34.76% की ग्रोथ मिली। वहीं, उसकी बिक्री बढ़कर रिकॉर्ड 242,688 यूनिट पर पहुंच गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में कुल 180,077 यूनिट बेची थीं। दूसरी तरफ, मई 2026 में घरेलू बिक्री भी 193,535 यूनिट के हाई लेवल पर पहुंच गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 138,690 यूनिट बिकी थीं। खास बात ये है कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मारुति की CNG कारों की डिमांड में गजब का इजाफा देखने को मिला।

मारुति के पास देश का सबसे बड़ा CNG कारों का पोर्टफोलियो हैं। कंपनी ने बताया कि उसकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) से चलने वाली गाड़ियों की बुकिंग में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने मई महीने में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम से कम चार बार बढ़ाईं, ताकि ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हुए कुछ नुकसान की भरपाई की जा सके।

मारुति कार का CNG पोर्टफोलियो

मारुति के CNG पोर्टफोलियो की बात करें तो हैचबैक सेगमेंट में एस-प्रेसो, ऑल्टो K10, वैगनआर, सेलेरियो, स्विफ्ट और बलेनो शामिल हैं। वहीं, सेडान सेगमेंट में डिजायर शामिल है। वहीं, SUVs/MUVs/क्रॉसओवर की लिस्ट में ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा और XL6 शामिल हैं। वैन्स और कमर्शियल सेगमेंट में ईको, टूर (H1/H3) शामिल हैं। कुल मिलाकर कंपनी के पास 15 CNG कार हैं। इनका माइलेज भी 35KmKg तक होता है।

कंपनी को हर सेगमेंट में मिली ग्रोथ

मई में ऑल्टो और एस-प्रेसो सहित मिनी कारों की बिक्री पिछले महीने 16,275 यूनिट की रही, जो मई 2025 में 6,776 यूनिट थी। ऑल्टो और एस-प्रेसो सहित मिनी कारों की बिक्री पिछले महीने मई 2025 में 6,776 यूनिट से बढ़कर 16,275 यूनिट हो गई। बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर सहित कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 81,555 यूनिट हो गई, जो मई 2025 में 61,960 यूनिट थी। यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री, जिसमें ब्रेजा, अर्टिगा, ई विटारा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विटारा और XL6 शामिल हैं, इस महीने में बढ़कर 79,267 यूनिट हो गई। पिछले साल इसी महीने में 54,899 यूनिट थीं।