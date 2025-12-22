नाम बड़े, दर्शन छोटे; पैसेंजर की सेफ्टी में बुरी तरह फेल हुई मारुति की ये कार; क्रैश टेस्ट में 1-स्टार रेटिंग

संक्षेप: ग्लोबल NCAP ने मारुति सुजुकी सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) के सेफ्टी की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि क्रैश टेस्ट में मिड-साइज सेडान सियाज को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में सिर्फ 1-स्टार रेटिंग मिली है।

ग्लोबल NCAP ने भारत में बिक रही मारुति सुजुकी सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) के सेफ्टी की पोल खोलकर रख दी है। ग्रहकों के लिए यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बता दें कि क्रैश टेस्ट में मिड-साइज सेडान सियाज को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में सिर्फ 1-स्टार रेटिंग मिली है। जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 3-स्टार रेटिंग दी गई है। ऐसे समय में, जब ग्राहक कार खरीदते वक्त सेफ्टी को बड़ी प्राथमिकता देने लगे हैं, सियाज की यह रेटिंग उसके लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। हालांकि, सियाज भारतीय बाजार से धीरे-धीरे बाहर हो रही है। कंपनी ने ऑफिशियली इसकी बिक्री बंद कर दी है। अब डीलरशिप के पास इसके कुछ चुनिंदा स्टॉक ही बचे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है एडल्ट सेफ्टी एडल्ट सेफ्टी की बात करें तो सियाज ने कुल 34 में से 20.86 पॉइंट्स हासिल किए। फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में ड्राइवर के सिर को अच्छी सुरक्षा मिली, लेकिन छाती और जांघों के लिए सुरक्षा को सिर्फ औसत बताया गया। वहीं, पैरों की सुरक्षा कमजोर पाई गई। फ्रंट पैसेंजर को भी पूरी तरह भरोसेमंद सुरक्षा नहीं मिली। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सियाज ने ठीक-ठाक स्कोर किया, लेकिन यहां भी ड्राइवर की छाती के हिस्से में सुरक्षा कमजोर रही।

चाइल्ड सेफ्टी थोड़ी बेहतर चाइल्ड सेफ्टी के मोर्चे पर तस्वीर थोड़ी बेहतर जरूर दिखती है। डायनेमिक क्रैश टेस्ट में सियाज ने पूरे 24 में से 24 अंक हासिल किए और 18 महीने व 3 साल के चाइल्ड डमी को फ्रंट और साइड टक्कर में पूरी सुरक्षा मिली। लेकिन चाइल्ड सीट फिटमेंट और व्हीकल असेसमेंट में कार बुरी तरह फेल रही। ऐसे में मारुति सियाज हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और VW वर्टस के सामने कमजोर साबित होती है, जो ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी हैं।