₹4.70 लाख की कार, फुल टैंक पर 853Km की रेंज; ₹37500 सस्ते में मिल रही, 6 एयरबैग की सेफ्टी से लैस

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आपके लिए एक माइलेज कार बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। वहीं, जब बात माइलेज की आती है तब मारुति सेलेरियो सबसे ऊपर नजर आती है। इस कार के पेट्रोल और CNG वैरिएंट की माइलेज बेहतर है। साथ ही, ये इसी कीमत भी काफी कम है।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आपके लिए एक माइलेज कार बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। वहीं, जब बात माइलेज की आती है तब मारुति सेलेरियो सबसे ऊपर नजर आती है। इस कार के पेट्रोल और CNG वैरिएंट की माइलेज बेहतर है। साथ ही, ये इसी कीमत भी काफी कम है। दरअसल, इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए तक हैं। इस महीने यानी जून में कंपनी इस कार पर 37,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये बेनिफिट पेट्रोल और CNG दोनों ही वैरिएंट्स पर मिलेंगे। यानी ये अफॉर्डेबल कार अब और भी सस्ते में मिल रही है। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा 2 जून से 30 जून तक मिलेगा। एस-प्रेसो के CNG वैरिएंट का माइलेज 35.60 km/kg है।

मारुति सेलेरियो का एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स

सेलेरियो में नया रेडिएंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलाइट यूनिट और फॉग लाइट केसिंग मिलता है। ब्लैक एक्सेंट वाला फ्रंट बंपर ङी दिया है। इसमें कुछ एलिमेंट एस-प्रेसो से भी लिए गए हैं। कार का साइड प्रोफाइल भी आउटगोइंग मॉडल की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसमें 15-इंच के अलॉय व्हील नए डिजाइन के साथ दिए हैं। पीछे की तरफ बॉडी कलर्ड रियर बंपर, फ्लुइड लुकिंग टेललाइट्स और एक कर्वी टेलगेट मिलता है।

सेलेरियो में स्पेस को बढ़ाया गया है। कार के अंदर फर्स्ट-इन-सेगमेंट हिल होल्ड असिस्ट, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है।

कार में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट (फर्स्ट-इन सेगमेंट) के साथ इसमें कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि नई सेलेरियो फ्रंटल-ऑफसेट, साइड क्रैश और पैदल पैसेंजर सेफ्टी जैसे सभी भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करती है। इसे कुल 6 कलर्स जैसे सॉलिड फायर रेड और स्पीडी ब्लू के साथ आर्कटिक व्हाइट, सिल्की सिल्वर, ग्लिस्निंग ग्रे, कैफीन ब्राउन, रेड और ब्लू में खरीद सकते हैं।

मारुति सेलेरियो में 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। आप इसका टैंक फुल कराकर 26.68 km प्रति लीटर माइलेज के हिसाब से 853Km का सफर तय कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो आप दिल्ली से श्रीनगर, दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से उदयपुर या दिल्ली से प्रयागराज का सफर तय कर सकते हैं। इतना सफर करने के बाद भी कार का पेट्रोल खत्म नहीं होगा।