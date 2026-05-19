महंगे पेट्रोल की टेंशन दूर करके ये कार, 32 लीटर के टैंक से 853Km दौड़ेगी; 6 एयरबैग, कीमत ₹4.70 लाख

एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा मौका है जब फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले इसमें 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था। रिपोर्ट की माने तो कीमतें आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना हैं। ऐसे में आप अपने लिए नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब ऐसे ऑप्शन पर जाएं जो शानदार माइलेज दे।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा मौका है जब फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले इसमें 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था। रिपोर्ट की माने तो कीमतें आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना हैं। ऐसे में आप अपने लिए नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब हमारा सजेशन है कि एक ऐसे ऑप्शन पर जाएं जो सस्ती होने के साथ शानदार माइलेज भी दे। इस मामले में मारुति सेलेरियो सबसे आगे नजर आती है। दरअसल, इस ये देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार भी है। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये एक लीटर पेट्रोल में 26.68 km का माइलेज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.70 लाख से 6.73 लाख रुपए तक हैं।

फुल टैंक पर 853Km का सफर

सेलेरियो में K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके LXI वैरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। कंपनी के दावा के मुताबिक, इसका माइलेज 26.68 kmpl है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 35.60 km/kg है।

मारुति सेलेरियो में 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। आप इसका टैंक फुल कराकर 26.68 km प्रति लीटर माइलेज के हिसाब से 853Km का सफर तय कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो आप दिल्ली से श्रीनगर, दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से उदयपुर या दिल्ली से प्रयागराज का सफर तय कर सकते हैं। इतना सफर करने के बाद भी कार का पेट्रोल खत्म नहीं होगा। खास बात ये है कि इसके माइलेज के मामले में मारुति के दूसरे सभी मॉडल के साथ टाटा, हुंडई समेत दूसरी कंपनियों की कारें काफी पीछे हैं।

मारुति सेलेरियो का एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स

सेलेरियो में नया रेडिएंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलाइट यूनिट और फॉग लाइट केसिंग मिलता है। ब्लैक एक्सेंट वाला फ्रंट बंपर ङी दिया है। इसमें कुछ एलिमेंट एस-प्रेसो से भी लिए गए हैं। कार का साइड प्रोफाइल भी आउटगोइंग मॉडल की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसमें 15-इंच के अलॉय व्हील नए डिजाइन के साथ दिए हैं। पीछे की तरफ बॉडी कलर्ड रियर बंपर, फ्लुइड लुकिंग टेललाइट्स और एक कर्वी टेलगेट मिलता है।

सेलेरियो में स्पेस को बढ़ाया गया है। कार के अंदर फर्स्ट-इन-सेगमेंट हिल होल्ड असिस्ट, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है।