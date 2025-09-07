इस सस्ती मारुति कार पर आया 55,000 रुपये का डिस्काउंट, कीमत ₹6 लाख से कम; मौका सिर्फ सितंबर तक वैलिड

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक सेलेरियो पर सितंबर, 2025 के दौरान अधिकतम 55,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट के अलावा 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

Sun, 7 Sep 2025 10:27 AM

अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक सेलेरियो पर सितंबर, 2025 के दौरान अधिकतम 55,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट के अलावा 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति सेलेरियो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी सिलेरियो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मौजूद है जो 56.7bhp की अधिकतम पावर और 82Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

इतनी है कार की कीमत भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी सेलेरियो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.64 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 7.37 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि कार में ग्राहकों को 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले और स्टैंडर्ड 6-एयरबैग सहित 12 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी सिलेरियो कुल 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।