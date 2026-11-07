मारुति की 35Km+ माइलेज वाली कार पर ₹47,000 तक बचत का मौका, कीमत सिर्फ ₹4.70 लाख से शुरू

इसके पेट्रोल वैरिएंट 27,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 47,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं।

मारुति की इस छोटी कार पर ₹47,000 तक बचत का मौका

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Maruti Suzuki Celerio

मारुति की हैचबैक लिस्ट में सेलेरियो का एक अलग पोजीशन है। ये छोटी होने के बाद भी अपने बेहतर स्पेस, दमदार माइलेज, CNG इंजन ऑप्शन और कमाल के फीचर्स की वजह से जानी जाती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 26.68 kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 35.60 km/kg है। इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर 47,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं। बता दें कि इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए है। चलिए एक बार इस डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

सेलेरियो पर मिलने वाले बेनिफिट्स नवंबर 2026 डिटेल पेट्रोल वैरिएंट CNG वैरिएंट कैश डिस्काउंट ₹27,000 ₹15,000 एक्सचेंज बोनस ₹15,000 ₹15,000 कॉर्पोरेट बोनस ₹5,000 ₹5,000 मैक्सिमम बेनिफिट्स ₹47,000 ₹35,000

सेलेरियो के पेट्रोल वैरिएंट 27,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 47,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरी तरफ, सेलेरियो के CNG वैरिएंट पर 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 35,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं।

15-इंच के एलॉय व्हील दिए

सेलेरियो में रेडिएंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलाइट यूनिट और फॉग लाइट केसिंग मिलता है। ब्लैक एक्सेंट वाला फ्रंट बंपर ङी दिया है। कार का साइड प्रोफाइल भी आउटगोइंग मॉडल की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसमें 15-इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। बैक साइड में बॉडी कलर्ड रियर बंपर, फ्लुइड लुकिंग टेललाइट्स और एक कर्वी टेलगेट दिया है।

7-इंच स्मार्टप्ले स्टूडियो स्क्रीन

इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7-इंच स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंट्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। कार में इंजन स्टार्ट-स्टॉप का फीचर भी दिया है।

6 एयरबैग समेत 12 फीचर्स

इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट के साथ इसमें कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। सेलेरियो फ्रंटल-ऑफसेट, साइड क्रैश और पैदल पैसेंजर सेफ्टी जैसे सभी भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करती है। इसे कुल 6 कलर्स जैसे सॉलिड फायर रेड और स्पीडी ब्लू के साथ आर्कटिक व्हाइट, सिल्की सिल्वर, ग्लिस्निंग ग्रे, कैफीन ब्राउन, रेड और ब्लू में खरीद सकते हैं।