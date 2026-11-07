मारुति की 35Km+ माइलेज वाली कार पर ₹47,000 तक बचत का मौका, कीमत सिर्फ ₹4.70 लाख से शुरू
इसके पेट्रोल वैरिएंट 27,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 47,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
मारुति की हैचबैक लिस्ट में सेलेरियो का एक अलग पोजीशन है। ये छोटी होने के बाद भी अपने बेहतर स्पेस, दमदार माइलेज, CNG इंजन ऑप्शन और कमाल के फीचर्स की वजह से जानी जाती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 26.68 kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 35.60 km/kg है। इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर 47,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं। बता दें कि इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए है। चलिए एक बार इस डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में जानते हैं।
|सेलेरियो पर मिलने वाले बेनिफिट्स नवंबर 2026
|डिटेल
|पेट्रोल वैरिएंट
|CNG वैरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|₹27,000
|₹15,000
|एक्सचेंज बोनस
|₹15,000
|₹15,000
|कॉर्पोरेट बोनस
|₹5,000
|₹5,000
|मैक्सिमम बेनिफिट्स
|₹47,000
|₹35,000
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Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.75 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.97 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
Maruti Suzuki S-Presso
₹ 3.5 - 5.27 लाख
Renault Kwid
₹ 4.53 - 5.61 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
सेलेरियो के पेट्रोल वैरिएंट 27,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 47,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरी तरफ, सेलेरियो के CNG वैरिएंट पर 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस तरह इस पर 35,000 रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
15-इंच के एलॉय व्हील दिए
सेलेरियो में रेडिएंट फ्रंट ग्रिल, शार्प हेडलाइट यूनिट और फॉग लाइट केसिंग मिलता है। ब्लैक एक्सेंट वाला फ्रंट बंपर ङी दिया है। कार का साइड प्रोफाइल भी आउटगोइंग मॉडल की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसमें 15-इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। बैक साइड में बॉडी कलर्ड रियर बंपर, फ्लुइड लुकिंग टेललाइट्स और एक कर्वी टेलगेट दिया है।
7-इंच स्मार्टप्ले स्टूडियो स्क्रीन
इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7-इंच स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंट्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। कार में इंजन स्टार्ट-स्टॉप का फीचर भी दिया है।
6 एयरबैग समेत 12 फीचर्स
इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट के साथ इसमें कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। सेलेरियो फ्रंटल-ऑफसेट, साइड क्रैश और पैदल पैसेंजर सेफ्टी जैसे सभी भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करती है। इसे कुल 6 कलर्स जैसे सॉलिड फायर रेड और स्पीडी ब्लू के साथ आर्कटिक व्हाइट, सिल्की सिल्वर, ग्लिस्निंग ग्रे, कैफीन ब्राउन, रेड और ब्लू में खरीद सकते हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें