GST घटने से ₹63000 तक कम हो गई 34 km माइलेज वाली इस मारुति कार की कीमत, जानिए वैरिएंट वाइज छूट

मारुति सुजुकी ने अपनी माइलेज चैंपियन हैचबैक सिलेरियो (Celerio) को ग्राहकों के लिए और भी बेहतर डील बना दिया है। दरअसल, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती की है। अब सिलेरियो के चुनिंदा वैरिएंट्स पर 63,000 रुपये तक की बचत मिल रही है। यानी कि बजट-फ्रेंडली कीमत और कम खर्च में ज्यादा सफर डील चाहने वालों के लिए मारुति सिलेरियो खरीदना एक शानदार ऑप्शन बन गया है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज प्राइस कट के बारे में विस्तार से।

बेस मॉडल पर 48,000 रुपये की बचत अगर बेस मॉडल LXI MT खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको 48,000 रुपये की बचत होगी। यानी इसकी कीमत घटकर 5.16 लाख रुपये रह गई है। वहीं, VXI MT पर भी अच्छा फायदा है जहां 52,000 रुपये की कटौती के बाद अब यह 5.48 लाख रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही ZXI MT खरीदने वालों को 54,000 रुपये की राहत मिली है जिससे इसकी कीमत घटकर 5.85 लाख रुपये हो गई है।

मिड और टॉप वैरिएंट्स पर भी छूट बात करें मिड और टॉप वैरिएंट्स की तो यहां सबसे ज्यादा बचत देखने को मिल रही है। बता दें कि ZXI+ MT पर 59,000 रुपये की कटौती हुई है जिससे इसकी कीमत 6.28 लाख रुपये रह गई है। वहीं, VXI AT पर 56,000 रुपये की बचत के बाद यह 5.94 लाख रुपये में मिल रहा है। जबकि ZXI AT अब 59,000 रुपये की छूट के साथ 6.30 लाख रुपये में मिलेगा।

सीएनजी मॉडल पर भी बंपर छूट दूसरी ओर टॉप-एंड ऑटोमैटिक वेरिएंट ZXI+ AT अब पहले से 63,000 रुपये सस्ता होकर 6.74 लाख रुपये में मिलेगा। वहीं, VXI CNG MT पर 59,000 रुपये की कटौती हुई है और इसकी नई कीमत 6.31 लाख रुपये रखी गई है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी सिलेरियो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मौजूद है। बता दें कि ग्राहकों को मारुति सिलेरियो के पेट्रोल वैरिएंट में 25 किमी और सीएनजी मॉडल में 34 किमी के आसपास का माइलेज मिलता है