maruti suzuki celerio became cheaper by rs 63000 after gst cut know variant wise discount GST घटने से ₹63000 तक कम हो गई 34 km माइलेज वाली इस मारुति कार की कीमत, जानिए वैरिएंट वाइज छूट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki celerio became cheaper by rs 63000 after gst cut know variant wise discount

GST घटने से ₹63000 तक कम हो गई 34 km माइलेज वाली इस मारुति कार की कीमत, जानिए वैरिएंट वाइज छूट

मारुति सुजुकी ने अपनी माइलेज चैंपियन हैचबैक सिलेरियो (Celerio) को ग्राहकों के लिए और भी बेहतर डील बना दिया है। दरअसल, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 09:04 PM
share Share
Follow Us on
GST घटने से ₹63000 तक कम हो गई 34 km माइलेज वाली इस मारुति कार की कीमत, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Celerioarrow

मारुति सुजुकी ने अपनी माइलेज चैंपियन हैचबैक सिलेरियो (Celerio) को ग्राहकों के लिए और भी बेहतर डील बना दिया है। दरअसल, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में बड़ी कटौती की है। अब सिलेरियो के चुनिंदा वैरिएंट्स पर 63,000 रुपये तक की बचत मिल रही है। यानी कि बजट-फ्रेंडली कीमत और कम खर्च में ज्यादा सफर डील चाहने वालों के लिए मारुति सिलेरियो खरीदना एक शानदार ऑप्शन बन गया है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज प्राइस कट के बारे में विस्तार से।

बेस मॉडल पर 48,000 रुपये की बचत

अगर बेस मॉडल LXI MT खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको 48,000 रुपये की बचत होगी। यानी इसकी कीमत घटकर 5.16 लाख रुपये रह गई है। वहीं, VXI MT पर भी अच्छा फायदा है जहां 52,000 रुपये की कटौती के बाद अब यह 5.48 लाख रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही ZXI MT खरीदने वालों को 54,000 रुपये की राहत मिली है जिससे इसकी कीमत घटकर 5.85 लाख रुपये हो गई है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 5.79 - 7.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 4.23 - 6.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.85 - 8.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मिड और टॉप वैरिएंट्स पर भी छूट

बात करें मिड और टॉप वैरिएंट्स की तो यहां सबसे ज्यादा बचत देखने को मिल रही है। बता दें कि ZXI+ MT पर 59,000 रुपये की कटौती हुई है जिससे इसकी कीमत 6.28 लाख रुपये रह गई है। वहीं, VXI AT पर 56,000 रुपये की बचत के बाद यह 5.94 लाख रुपये में मिल रहा है। जबकि ZXI AT अब 59,000 रुपये की छूट के साथ 6.30 लाख रुपये में मिलेगा।

सीएनजी मॉडल पर भी बंपर छूट

दूसरी ओर टॉप-एंड ऑटोमैटिक वेरिएंट ZXI+ AT अब पहले से 63,000 रुपये सस्ता होकर 6.74 लाख रुपये में मिलेगा। वहीं, VXI CNG MT पर 59,000 रुपये की कटौती हुई है और इसकी नई कीमत 6.31 लाख रुपये रखी गई है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी सिलेरियो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मौजूद है। बता दें कि ग्राहकों को मारुति सिलेरियो के पेट्रोल वैरिएंट में 25 किमी और सीएनजी मॉडल में 34 किमी के आसपास का माइलेज मिलता है

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी

कार में ग्राहकों को 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले और स्टैंडर्ड 6-एयरबैग सहित 12 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी सिलेरियो कुल 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

Maruti Celerio Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।