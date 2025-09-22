एस-प्रेसो ₹3.50 लाख, ऑल्टो ₹3.70 लाख, वैगनआर ₹4.99 लाख; मारुति की सभी 16 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें

मारुति सुजुकी की कारों का आज से खरीदने बहुत सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में आप मारुति की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है।

मारुति सुजुकी की कारों का आज से खरीदने बहुत सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में आप मारुति की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है। हम यहां पर हुंडई के सभी मॉडल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें दिखा रहे हैं। इसमें कंपनी की वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, अर्टिगा के साथ सभी मॉडल के वैरिएंट की कीमतें शामिल हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

मारुति एस-प्रेसो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब 76,600 रुपए की कटौती के बाद 3,49,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 17.96% की कटौती हुई है।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,26,500 -Rs. 76,600 Rs. 3,49,900 -17.96% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 1,19,600 Rs. 3,79,900 -23.94% VXI (O) Rs. 5,21,499 -Rs. 91,599 Rs. 4,29,900 -17.56% VXI Plus (O) Rs. 5,50,500 -Rs. 70,600 Rs. 4,79,900 -12.82% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,71,500 -Rs. 96,600 Rs. 4,74,900 -16.90% VXI Plus (O) Rs. 6,00,500 -Rs. 75,600 Rs. 5,24,900 -12.59% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 1,29,600 Rs. 4,61,900 -21.91% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 99,600 Rs. 5,11,900 -16.29%

मारुति ऑल्टो K10 की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की कटौती के बाद 3,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 12.55% की कटौती हुई है।

मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,23,000 -Rs. 53,100 Rs. 3,69,900 -12.55% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 99,600 Rs. 3,99,900 -19.94% VXI (O) Rs. 5,30,500 -Rs. 80,600 Rs. 4,49,900 -15.19% VXI Plus (O) Rs. 5,59,500 -Rs. 59,600 Rs. 4,99,900 -10.65% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,80,500 -Rs. 85,600 Rs. 4,94,900 -14.75% VXI Plus (O) Rs. 6,09,499 -Rs. 64,599 Rs. 5,44,900 -10.60% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,89,501 -Rs. 1,07,601 Rs. 4,81,900 -18.25% VXI (O) Rs. 6,20,500 -Rs. 88,600 Rs. 5,31,900 -14.28%

मारुति सेलेरियो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,64,000 रुपए थी, जो अब 94,100 रुपए की कटौती के बाद 4,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 16.68% की कटौती हुई है।

मारुति सेलेरियो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 5,64,000 -Rs. 94,100 Rs. 4,69,900 -16.68% VXI Rs. 5,99,500 -Rs. 83,600 Rs. 5,15,900 -13.94% ZXI Rs. 6,39,000 -Rs. 68,100 Rs. 5,70,900 -10.66% ZXI Plus Rs. 6,87,000 -Rs. 59,100 Rs. 6,27,900 -8.60% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI Rs. 6,49,500 -Rs. 88,600 Rs. 5,60,900 -13.64% ZXI Rs. 6,89,000 -Rs. 73,100 Rs. 6,15,900 -10.61% ZXI Plus Rs. 7,37,000 -Rs. 64,100 Rs. 6,72,900 -8.70% 1.0L CNG-Manual VXI Rs. 6,89,500 -Rs. 91,600 Rs. 5,97,900 -13.28%

मारुति वैगनआर की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब 79,600 रुपए की कटौती के बाद 4,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 13.76% की कटौती हुई है।

मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 5,78,500 -Rs. 79,600 Rs. 4,98,900 -13.76% VXI Rs. 6,23,500 -Rs. 71,600 Rs. 5,51,900 -11.48% 1.2L Petrol-Manual ZXI Rs. 6,52,000 -Rs. 56,100 Rs. 5,95,900 -8.60% ZXI Plus Rs. 6,99,500 -Rs. 60,600 Rs. 6,38,900 -8.66% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI Rs. 6,73,500 -Rs. 76,600 Rs. 5,96,900 -11.37% 1.2L Petrol-Auto (AMT) ZXI Rs. 7,02,000 -Rs. 61,100 Rs. 6,40,900 -8.70% ZXI Plus Rs. 7,49,500 -Rs. 65,600 Rs. 6,83,900 -8.75% 1.0L CNG-Manual LXI Rs. 6,68,500 -Rs. 79,600 Rs. 5,88,900 -11.91% VXI Rs. 7,13,500 -Rs. 71,600 Rs. 6,41,900 -10.04%

मारुति ईको की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,66,500 रुपए थी, जो अब 48,400 रुपए की कटौती के बाद 5,18,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.54% की कटौती हुई है।

मारुति ईको वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Tour STD 5 STR Rs. 5,66,500 -Rs. 48,400 Rs. 5,18,100 -8.54% STD (O) 5 STR Rs. 5,69,500 -Rs. 48,600 Rs. 5,20,900 -8.53% Cargo Rs. 5,84,500 -Rs. 45,700 Rs. 5,38,800 -7.82% STD (O) 6 STR Rs. 5,98,500 -Rs. 51,100 Rs. 5,47,400 -8.54% Tour 5 STR AC Rs. 6,02,500 -Rs. 51,400 Rs. 5,51,100 -8.53% 5 STR AC (O) Rs. 6,05,500 -Rs. 51,700 Rs. 5,53,800 -8.54% Tour 6 STR STD Rs. 5,96,500 -Rs. 50,900 Rs. 5,45,600 -8.53% 1.2L CNG-Manual Cargo Rs. 6,74,500 -Rs. 53,700 Rs. 6,20,800 -7.96% Tour 5 STR AC Rs. 6,92,500 -Rs. 59,400 Rs. 6,33,100 -8.58% 5 STR AC (O) Rs. 6,95,500 -Rs. 59,700 Rs. 6,35,800 -8.58% Cargo AC Rs. 7,16,500 -Rs. 56,000 Rs. 6,60,500 -7.82%

मारुति इग्निस की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,85,000 रुपए थी, जो अब 49,900 रुपए की कटौती के बाद 5,35,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.53% की कटौती हुई है।

मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 5,85,000 -Rs. 49,900 Rs. 5,35,100 -8.53% Delta Rs. 6,39,000 -Rs. 54,500 Rs. 5,84,500 -8.53% Zeta Rs. 6,97,000 -Rs. 59,500 Rs. 6,37,500 -8.54% Alpha Rs. 7,62,000 -Rs. 65,000 Rs. 6,97,000 -8.53% 1.2L Petrol-Auto (AMT) Delta Rs. 6,89,000 -Rs. 59,500 Rs. 6,29,500 -8.64% Zeta Rs. 7,47,000 -Rs. 64,500 Rs. 6,82,500 -8.63% Alpha Rs. 8,12,000 -Rs. 70,000 Rs. 7,42,000 -8.62%

मारुति स्विफ्ट की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,49,000 रुपए थी, जो अब 70,100 रुपए की कटौती के बाद 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 10.80% की कटौती हुई है।

मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 6,49,000 -Rs. 70,100 Rs. 5,78,900 -10.80% VXI Rs. 7,29,500 -Rs. 70,600 Rs. 6,58,900 -9.68% VXI (O) Rs. 7,56,500 -Rs. 71,600 Rs. 6,84,900 -9.46% ZXI Rs. 8,29,500 -Rs. 76,600 Rs. 7,52,900 -9.23% ZXI Plus Rs. 8,99,500 -Rs. 79,600 Rs. 8,19,900 -8.85% 1.2L Petrol-Auto (AMT) VXI Rs. 7,79,501 -Rs. 75,601 Rs. 7,03,900 -9.70% VXI (O) Rs. 8,06,500 -Rs. 76,600 Rs. 7,29,900 -9.50% ZXI Rs. 8,79,500 -Rs. 81,600 Rs. 7,97,900 -9.28% ZXI Plus Rs. 9,49,501 -Rs. 84,601 Rs. 8,64,900 -8.91% 1.2L CNG-Manual VXI Rs. 8,19,500 -Rs. 74,600 Rs. 7,44,900 -9.10% VXI(O) Rs. 8,46,501 -Rs. 75,601 Rs. 7,70,900 -8.93% ZXI Rs. 9,19,500 -Rs. 80,600 Rs. 8,38,900 -8.77%

मारुति बलेनो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,74,000 रुपए थी, जो अब 75,100 रुपए की कटौती के बाद 5,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 11.14% की कटौती हुई है।

मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 6,74,000 -Rs. 75,100 Rs. 5,98,900 -11.14% Delta Rs. 7,58,000 -Rs. 78,100 Rs. 6,79,900 -10.30% Zeta Rs. 8,51,000 -Rs. 81,100 Rs. 7,69,900 -9.53% Alpha Rs. 9,46,000 -Rs. 86,100 Rs. 8,59,900 -9.10% 1.2L Petrol-Auto (AMT) Delta Rs. 8,08,000 -Rs. 78,100 Rs. 7,29,900 -9.67% Zeta Rs. 9,01,000 -Rs. 81,100 Rs. 8,19,900 -9.00% Alpha Rs. 9,96,000 -Rs. 86,100 Rs. 9,09,900 -8.64% 1.2L CNG-Manual Delta Rs. 8,48,000 -Rs. 78,100 Rs. 7,69,900 -9.21% Zeta Rs. 9,41,000 -Rs. 81,100 Rs. 8,59,900 -8.62%

मारुति डिजायर की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,83,999 रुपए थी, जो अब 58,399 रुपए की कटौती के बाद 6,25,600 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.54% की कटौती हुई है।

मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 6,83,999 -Rs. 58,399 Rs. 6,25,600 -8.54% VXI Rs. 7,84,000 -Rs. 66,900 Rs. 7,17,100 -8.53% ZXI Rs. 8,94,000 -Rs. 76,300 Rs. 8,17,700 -8.53% ZXI Plus Rs. 9,69,000 -Rs. 82,700 Rs. 8,86,300 -8.53% 1.2L Petrol-Auto (AMT) VXI Rs. 8,34,000 -Rs. 71,900 Rs. 7,62,100 -8.62% ZXI Rs. 9,44,000 -Rs. 81,300 Rs. 8,62,700 -8.61% ZXI Plus Rs. 10,19,000 -Rs. 87,700 Rs. 9,31,300 -8.61% 1.2L CNG-Manual VXI Rs. 8,79,000 -Rs. 75,900 Rs. 8,03,100 -8.63% ZXI Rs. 9,89,000 -Rs. 85,300 Rs. 9,03,700 -8.62%

मारुति फ्रोंक्स की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 7,58,500 रुपए थी, जो अब 73,600 रुपए की कटौती के बाद 6,84,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 9.70% की कटौती हुई है।

मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 7,58,500 -Rs. 73,600 Rs. 6,84,900 -9.70% Delta Rs. 8,44,500 -Rs. 79,600 Rs. 7,64,900 -9.43% Delta Plus Rs. 8,84,500 -Rs. 80,000 Rs. 8,04,500 -9.04% 1.2L Normal Petrol-Auto (AMT) Delta Rs. 8,94,500 -Rs. 79,600 Rs. 8,14,900 -8.90% Delta Plus Rs. 9,34,500 -Rs. 80,000 Rs. 8,54,500 -8.56% 1.2L Normal CNG-Manual Sigma Rs. 8,53,500 -Rs. 74,600 Rs. 7,78,900 -8.74% Delta Rs. 9,39,500 -Rs. 80,600 Rs. 8,58,900 -8.58% 1.0L Turbo Petrol-Manual Delta Plus Rs. 9,79,500 -Rs. 87,600 Rs. 8,91,900 -8.94% Zeta Rs. 10,62,500 -Rs. 91,600 Rs. 9,70,900 -8.62% Alpha Rs. 11,54,500 -Rs. 98,600 Rs. 10,55,900 -8.54% 1.0L Turbo Petro-Auto (TC) Zeta Rs. 12,02,500 -Rs. 1,03,600 Rs. 10,98,900 -8.62% Alpha Rs. 12,94,500 -Rs. 1,10,600 Rs. 11,83,900 -8.54%

मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8,69,000 रुपए थी, जो अब 43,100 रुपए की कटौती के बाद 8,25,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4.96% की कटौती हुई है।

मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 8,69,000 -Rs. 43,100 Rs. 8,25,900 -4.96% VXI Rs. 9,75,000 -Rs. 49,100 Rs. 9,25,900 -5.04% ZXI Rs. 11,26,000 -Rs. 86,100 Rs. 10,39,900 -7.65% ZXI DT Rs. 11,42,000 -Rs. 86,700 Rs. 10,55,300 -7.59% ZXI Plus Rs. 12,58,000 -Rs. 107,100 Rs. 11,50,900 -8.51% ZXI Plus DT Rs. 12,74,000 -Rs. 107,700 Rs. 11,66,300 -8.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) VXI Rs. 11,15,000 -Rs. 55,100 Rs. 10,59,900 -4.94% ZXI Rs. 12,66,000 -Rs. 91,100 Rs. 11,74,900 -7.20% ZXI DT Rs. 12,82,000 -Rs. 91,700 Rs. 11,90,300 -7.15% ZXI Plus Rs. 13,98,000 -Rs. 1,12,100 Rs. 12,85,900 -8.02% ZXI Plus DT Rs. 14,14,000 -Rs. 1,12,700 Rs. 13,01,300 -7.97% 1.5L CNG-Manual LXI Rs. 9,64,000 -Rs. 47,100 Rs. 9,16,900 -4.89% VXI Rs. 10,70,000 -Rs. 53,100 Rs. 10,16,900 -4.96% ZXI Rs. 12,21,000 -Rs. 90,100 Rs. 11,30,900 -7.38% ZXI DT Rs. 12,37,000 -Rs. 90,700 Rs. 11,46,300 -7.33%

मारुति अर्टिगा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 9,11,500 रुपए थी, जो अब 31,500 रुपए की कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.46% की कटौती हुई है।

मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI (O) Rs. 9,11,500 -Rs. 31,500 Rs. 8,80,000 -3.46% VXI (O) Rs. 10,20,500 -Rs. 35,200 Rs. 9,85,300 -3.45% ZXI (O) Rs. 11,30,500 -Rs. 39,000 Rs. 10,91,500 -3.45% ZXI Plus Rs. 12,00,500 -Rs. 41,400 Rs. 11,59,100 -3.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) VXI Rs. 11,60,500 -Rs. 40,200 Rs. 11,20,300 -3.46% ZXI Rs. 12,70,500 -Rs. 44,000 Rs. 12,26,500 -3.46% ZXI Plus Rs. 13,40,500 -Rs. 46,400 Rs. 12,94,100 -3.46% 1.5L CNG-Manual VXI (O) Rs. 11,15,500 -Rs. 39,200 Rs. 10,76,300 -3.51% ZXI (O) Rs. 12,25,500 -Rs. 43,000 Rs. 11,82,500 -3.51%

मारुति ग्रैंड विटारा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 11,42,000 रुपए थी, जो अब 65,500 रुपए की कटौती के बाद 10,76,500 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.74% की कटौती हुई है।

मारुति ग्रैंड विटारा वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 11,42,000 -Rs. 65,500 Rs. 10,76,500 -5.74% Delta Rs. 12,53,000 -Rs. 43,300 Rs. 12,09,700 -3.46% Zeta Rs. 14,67,000 -Rs. 97,000 Rs. 13,70,000 -6.61% Zeta (O) Rs. 15,27,000 -Rs. 99,000 Rs. 14,28,000 -6.48% Alpha Rs. 16,14,000 -Rs. 94,300 Rs. 15,19,700 -5.84% Alpha (O) Rs. 16,74,000 -Rs. 96,400 Rs. 15,77,600 -5.76% 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) Delta Rs. 13,93,000 -Rs. 48,300 Rs. 13,44,700 -3.47% Zeta Rs. 16,07,000 -Rs. 1,02,000 Rs. 15,05,000 -6.35% Zeta (O) Rs. 16,67,000 -Rs. 1,04,000 Rs. 15,63,000 -6.24% Alpha Rs. 17,54,000 -Rs. 99,300 Rs. 16,54,700 -5.66% Alpha (O) Rs. 18,14,000 -Rs. 1,01,400 Rs. 17,12,600 -5.59% Alpha 4WD Rs. 19,04,000 -Rs. 1,04,300 Rs. 17,99,700 -5.48% Alpha (O) 4WD Rs. 19,64,000 -Rs. 1,06,400 Rs. 18,57,600 -5.42% 1.5L Normal CNG-Manual Delta Rs. 13,48,000 -Rs. 48,300 Rs. 12,99,700 -3.58% Zeta Rs. 15,62,000 -Rs. 1,02,000 Rs. 14,60,000 -6.53% 1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) Delta Plus Rs. 16,99,000 -Rs. 35,700 Rs. 16,63,300 -2.10% Zeta Plus Rs. 18,60,000 -Rs. 68,400 Rs. 17,91,600 -3.68% Zeta Plus (O) Rs. 19,20,000 -Rs. 69,700 Rs. 18,50,300 -3.63% Alpha Plus Rs. 19,92,000 -Rs. 41,800 Rs. 19,50,200 -2.10% Alpha Plus (O) Rs. 20,52,000 -Rs. 95,000 Rs. 19,57,000 -4.63%

मारुति XL6 की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 11,93,500 रुपए थी, जो अब 41,200 रुपए की कटौती के बाद 11,52,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Zeta Rs. 11,93,500 -Rs. 41,200 Rs. 11,52,300 -3.45% Alpha Rs. 12,93,500 -Rs. 44,700 Rs. 12,48,800 -3.46% Alpha Plus Rs. 13,43,500 -Rs. 46,400 Rs. 12,97,100 -3.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) Zeta Rs. 13,33,500 -Rs. 46,200 Rs. 12,87,300 -3.46% Alpha Rs. 14,33,500 -Rs. 49,700 Rs. 13,83,800 -3.47% Alpha Plus Rs. 14,83,500 -Rs. 51,400 Rs. 14,32,100 -3.46% 1.5L CNG-Manual Zeta Rs. 12,88,500 -Rs. 45,200 Rs. 12,43,300 -3.51%

मारुति जिम्नी की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 12,75,500 रुपए थी, जो अब 44,000 रुपए की कटौती के बाद 12,31,500 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

मारुति जिम्नी वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Zeta All Grip Pro Rs. 12,75,500 -Rs. 44,000 Rs. 12,31,500 -3.45% Alpha All Grip Pro Rs. 13,70,500 -Rs. 47,300 Rs. 13,23,200 -3.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) Zeta All Grip Pro Rs. 13,85,500 -Rs. 48,000 Rs. 13,37,500 -3.46% Alpha All Grip Pro Rs. 14,80,500 -Rs. 51,300 Rs. 14,29,200 -3.47%

मारुति इनविक्टो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 25,51,000 रुपए थी, जो अब 53,600 रुपए की कटौती के बाद 24,97,400 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 2.10% की कटौती हुई है।