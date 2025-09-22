Maruti Suzuki Cars Variant Wise New Prices List After GST एस-प्रेसो ₹3.50 लाख, ऑल्टो ₹3.70 लाख, वैगनआर ₹4.99 लाख; मारुति की सभी 16 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki Cars Variant Wise New Prices List After GST

एस-प्रेसो ₹3.50 लाख, ऑल्टो ₹3.70 लाख, वैगनआर ₹4.99 लाख; मारुति की सभी 16 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें

मारुति सुजुकी की कारों का आज से खरीदने बहुत सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में आप मारुति की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 06:29 AM
हम यहां पर हुंडई के सभी मॉडल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें दिखा रहे हैं। इसमें कंपनी की वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, अर्टिगा के साथ सभी मॉडल के वैरिएंट की कीमतें शामिल हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

मारुति एस-प्रेसो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब 76,600 रुपए की कटौती के बाद 3,49,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 17.96% की कटौती हुई है।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
STD (O)Rs. 4,26,500-Rs. 76,600Rs. 3,49,900-17.96%
LXI (O)Rs. 4,99,500-Rs. 1,19,600Rs. 3,79,900-23.94%
VXI (O)Rs. 5,21,499-Rs. 91,599Rs. 4,29,900-17.56%
VXI Plus (O)Rs. 5,50,500-Rs. 70,600Rs. 4,79,900-12.82%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXI (O)Rs. 5,71,500-Rs. 96,600Rs. 4,74,900-16.90%
VXI Plus (O)Rs. 6,00,500-Rs. 75,600Rs. 5,24,900-12.59%
1.0L CNG-Manual
LXI (O)Rs. 5,91,500-Rs. 1,29,600Rs. 4,61,900-21.91%
VXI (O)Rs. 6,11,500-Rs. 99,600Rs. 5,11,900-16.29%

मारुति ऑल्टो K10 की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की कटौती के बाद 3,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 12.55% की कटौती हुई है।

मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
STD (O)Rs. 4,23,000-Rs. 53,100Rs. 3,69,900-12.55%
LXI (O)Rs. 4,99,500-Rs. 99,600Rs. 3,99,900-19.94%
VXI (O)Rs. 5,30,500-Rs. 80,600Rs. 4,49,900-15.19%
VXI Plus (O)Rs. 5,59,500-Rs. 59,600Rs. 4,99,900-10.65%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXI (O)Rs. 5,80,500-Rs. 85,600Rs. 4,94,900-14.75%
VXI Plus (O)Rs. 6,09,499-Rs. 64,599Rs. 5,44,900-10.60%
1.0L CNG-Manual
LXI (O)Rs. 5,89,501-Rs. 1,07,601Rs. 4,81,900-18.25%
VXI (O)Rs. 6,20,500-Rs. 88,600Rs. 5,31,900-14.28%

मारुति सेलेरियो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,64,000 रुपए थी, जो अब 94,100 रुपए की कटौती के बाद 4,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 16.68% की कटौती हुई है।

मारुति सेलेरियो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 5,64,000-Rs. 94,100Rs. 4,69,900-16.68%
VXIRs. 5,99,500-Rs. 83,600Rs. 5,15,900-13.94%
ZXIRs. 6,39,000-Rs. 68,100Rs. 5,70,900-10.66%
ZXI PlusRs. 6,87,000-Rs. 59,100Rs. 6,27,900-8.60%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 6,49,500-Rs. 88,600Rs. 5,60,900-13.64%
ZXIRs. 6,89,000-Rs. 73,100Rs. 6,15,900-10.61%
ZXI PlusRs. 7,37,000-Rs. 64,100Rs. 6,72,900-8.70%
1.0L CNG-Manual
VXIRs. 6,89,500-Rs. 91,600Rs. 5,97,900-13.28%

मारुति वैगनआर की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब 79,600 रुपए की कटौती के बाद 4,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 13.76% की कटौती हुई है।

मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 5,78,500-Rs. 79,600Rs. 4,98,900-13.76%
VXIRs. 6,23,500-Rs. 71,600Rs. 5,51,900-11.48%
1.2L Petrol-Manual
ZXIRs. 6,52,000-Rs. 56,100Rs. 5,95,900-8.60%
ZXI PlusRs. 6,99,500-Rs. 60,600Rs. 6,38,900-8.66%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 6,73,500-Rs. 76,600Rs. 5,96,900-11.37%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
ZXIRs. 7,02,000-Rs. 61,100Rs. 6,40,900-8.70%
ZXI PlusRs. 7,49,500-Rs. 65,600Rs. 6,83,900-8.75%
1.0L CNG-Manual
LXIRs. 6,68,500-Rs. 79,600Rs. 5,88,900-11.91%
VXIRs. 7,13,500-Rs. 71,600Rs. 6,41,900-10.04%
ये भी पढ़ें:₹9.82 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा और स्कॉर्पियो; बनी नंबर-1

मारुति ईको की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,66,500 रुपए थी, जो अब 48,400 रुपए की कटौती के बाद 5,18,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.54% की कटौती हुई है।

मारुति ईको वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Tour STD 5 STRRs. 5,66,500-Rs. 48,400Rs. 5,18,100-8.54%
STD (O) 5 STRRs. 5,69,500-Rs. 48,600Rs. 5,20,900-8.53%
CargoRs. 5,84,500-Rs. 45,700Rs. 5,38,800-7.82%
STD (O) 6 STRRs. 5,98,500-Rs. 51,100Rs. 5,47,400-8.54%
Tour 5 STR ACRs. 6,02,500-Rs. 51,400Rs. 5,51,100-8.53%
5 STR AC (O)Rs. 6,05,500-Rs. 51,700Rs. 5,53,800-8.54%
Tour 6 STR STDRs. 5,96,500-Rs. 50,900Rs. 5,45,600-8.53%
1.2L CNG-Manual
CargoRs. 6,74,500-Rs. 53,700Rs. 6,20,800-7.96%
Tour 5 STR ACRs. 6,92,500-Rs. 59,400Rs. 6,33,100-8.58%
5 STR AC (O)Rs. 6,95,500-Rs. 59,700Rs. 6,35,800-8.58%
Cargo ACRs. 7,16,500-Rs. 56,000Rs. 6,60,500-7.82%

मारुति इग्निस की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,85,000 रुपए थी, जो अब 49,900 रुपए की कटौती के बाद 5,35,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.53% की कटौती हुई है।

मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 5,85,000-Rs. 49,900Rs. 5,35,100-8.53%
DeltaRs. 6,39,000-Rs. 54,500Rs. 5,84,500-8.53%
ZetaRs. 6,97,000-Rs. 59,500Rs. 6,37,500-8.54%
AlphaRs. 7,62,000-Rs. 65,000Rs. 6,97,000-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 6,89,000-Rs. 59,500Rs. 6,29,500-8.64%
ZetaRs. 7,47,000-Rs. 64,500Rs. 6,82,500-8.63%
AlphaRs. 8,12,000-Rs. 70,000Rs. 7,42,000-8.62%

मारुति स्विफ्ट की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,49,000 रुपए थी, जो अब 70,100 रुपए की कटौती के बाद 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 10.80% की कटौती हुई है।

मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 6,49,000-Rs. 70,100Rs. 5,78,900-10.80%
VXIRs. 7,29,500-Rs. 70,600Rs. 6,58,900-9.68%
VXI (O)Rs. 7,56,500-Rs. 71,600Rs. 6,84,900-9.46%
ZXIRs. 8,29,500-Rs. 76,600Rs. 7,52,900-9.23%
ZXI PlusRs. 8,99,500-Rs. 79,600Rs. 8,19,900-8.85%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 7,79,501-Rs. 75,601Rs. 7,03,900-9.70%
VXI (O)Rs. 8,06,500-Rs. 76,600Rs. 7,29,900-9.50%
ZXIRs. 8,79,500-Rs. 81,600Rs. 7,97,900-9.28%
ZXI PlusRs. 9,49,501-Rs. 84,601Rs. 8,64,900-8.91%
1.2L CNG-Manual
VXIRs. 8,19,500-Rs. 74,600Rs. 7,44,900-9.10%
VXI(O)Rs. 8,46,501-Rs. 75,601Rs. 7,70,900-8.93%
ZXIRs. 9,19,500-Rs. 80,600Rs. 8,38,900-8.77%
ये भी पढ़ें:इस कार पर ऐसा चला मोदी मैजिक, कीमत में हो गई पूरे ₹3.04 लाख की कटौती

मारुति बलेनो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,74,000 रुपए थी, जो अब 75,100 रुपए की कटौती के बाद 5,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 11.14% की कटौती हुई है।

मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 6,74,000-Rs. 75,100Rs. 5,98,900-11.14%
DeltaRs. 7,58,000-Rs. 78,100Rs. 6,79,900-10.30%
ZetaRs. 8,51,000-Rs. 81,100Rs. 7,69,900-9.53%
AlphaRs. 9,46,000-Rs. 86,100Rs. 8,59,900-9.10%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,08,000-Rs. 78,100Rs. 7,29,900-9.67%
ZetaRs. 9,01,000-Rs. 81,100Rs. 8,19,900-9.00%
AlphaRs. 9,96,000-Rs. 86,100Rs. 9,09,900-8.64%
1.2L CNG-Manual
DeltaRs. 8,48,000-Rs. 78,100Rs. 7,69,900-9.21%
ZetaRs. 9,41,000-Rs. 81,100Rs. 8,59,900-8.62%

मारुति डिजायर की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,83,999 रुपए थी, जो अब 58,399 रुपए की कटौती के बाद 6,25,600 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.54% की कटौती हुई है।

मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 6,83,999-Rs. 58,399Rs. 6,25,600-8.54%
VXIRs. 7,84,000-Rs. 66,900Rs. 7,17,100-8.53%
ZXIRs. 8,94,000-Rs. 76,300Rs. 8,17,700-8.53%
ZXI PlusRs. 9,69,000-Rs. 82,700Rs. 8,86,300-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 8,34,000-Rs. 71,900Rs. 7,62,100-8.62%
ZXIRs. 9,44,000-Rs. 81,300Rs. 8,62,700-8.61%
ZXI PlusRs. 10,19,000-Rs. 87,700Rs. 9,31,300-8.61%
1.2L CNG-Manual
VXIRs. 8,79,000-Rs. 75,900Rs. 8,03,100-8.63%
ZXIRs. 9,89,000-Rs. 85,300Rs. 9,03,700-8.62%

मारुति फ्रोंक्स की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 7,58,500 रुपए थी, जो अब 73,600 रुपए की कटौती के बाद 6,84,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 9.70% की कटौती हुई है।

मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 7,58,500-Rs. 73,600Rs. 6,84,900-9.70%
DeltaRs. 8,44,500-Rs. 79,600Rs. 7,64,900-9.43%
Delta PlusRs. 8,84,500-Rs. 80,000Rs. 8,04,500-9.04%
1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,94,500-Rs. 79,600Rs. 8,14,900-8.90%
Delta PlusRs. 9,34,500-Rs. 80,000Rs. 8,54,500-8.56%
1.2L Normal CNG-Manual
SigmaRs. 8,53,500-Rs. 74,600Rs. 7,78,900-8.74%
DeltaRs. 9,39,500-Rs. 80,600Rs. 8,58,900-8.58%
1.0L Turbo Petrol-Manual
Delta PlusRs. 9,79,500-Rs. 87,600Rs. 8,91,900-8.94%
ZetaRs. 10,62,500-Rs. 91,600Rs. 9,70,900-8.62%
AlphaRs. 11,54,500-Rs. 98,600Rs. 10,55,900-8.54%
1.0L Turbo Petro-Auto (TC)
ZetaRs. 12,02,500-Rs. 1,03,600Rs. 10,98,900-8.62%
AlphaRs. 12,94,500-Rs. 1,10,600Rs. 11,83,900-8.54%

मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8,69,000 रुपए थी, जो अब 43,100 रुपए की कटौती के बाद 8,25,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4.96% की कटौती हुई है।

मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 8,69,000-Rs. 43,100Rs. 8,25,900-4.96%
VXIRs. 9,75,000-Rs. 49,100Rs. 9,25,900-5.04%
ZXIRs. 11,26,000-Rs. 86,100Rs. 10,39,900-7.65%
ZXI DTRs. 11,42,000-Rs. 86,700Rs. 10,55,300-7.59%
ZXI PlusRs. 12,58,000-Rs. 107,100Rs. 11,50,900-8.51%
ZXI Plus DTRs. 12,74,000-Rs. 107,700Rs. 11,66,300-8.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VXIRs. 11,15,000-Rs. 55,100Rs. 10,59,900-4.94%
ZXIRs. 12,66,000-Rs. 91,100Rs. 11,74,900-7.20%
ZXI DTRs. 12,82,000-Rs. 91,700Rs. 11,90,300-7.15%
ZXI PlusRs. 13,98,000-Rs. 1,12,100Rs. 12,85,900-8.02%
ZXI Plus DTRs. 14,14,000-Rs. 1,12,700Rs. 13,01,300-7.97%
1.5L CNG-Manual
LXIRs. 9,64,000-Rs. 47,100Rs. 9,16,900-4.89%
VXIRs. 10,70,000-Rs. 53,100Rs. 10,16,900-4.96%
ZXIRs. 12,21,000-Rs. 90,100Rs. 11,30,900-7.38%
ZXI DTRs. 12,37,000-Rs. 90,700Rs. 11,46,300-7.33%

मारुति अर्टिगा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 9,11,500 रुपए थी, जो अब 31,500 रुपए की कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.46% की कटौती हुई है।

मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXI (O)Rs. 9,11,500-Rs. 31,500Rs. 8,80,000-3.46%
VXI (O)Rs. 10,20,500-Rs. 35,200Rs. 9,85,300-3.45%
ZXI (O)Rs. 11,30,500-Rs. 39,000Rs. 10,91,500-3.45%
ZXI PlusRs. 12,00,500-Rs. 41,400Rs. 11,59,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VXIRs. 11,60,500-Rs. 40,200Rs. 11,20,300-3.46%
ZXIRs. 12,70,500-Rs. 44,000Rs. 12,26,500-3.46%
ZXI PlusRs. 13,40,500-Rs. 46,400Rs. 12,94,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
VXI (O)Rs. 11,15,500-Rs. 39,200Rs. 10,76,300-3.51%
ZXI (O)Rs. 12,25,500-Rs. 43,000Rs. 11,82,500-3.51%

मारुति ग्रैंड विटारा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 11,42,000 रुपए थी, जो अब 65,500 रुपए की कटौती के बाद 10,76,500 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.74% की कटौती हुई है।

मारुति ग्रैंड विटारा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 11,42,000-Rs. 65,500Rs. 10,76,500-5.74%
DeltaRs. 12,53,000-Rs. 43,300Rs. 12,09,700-3.46%
ZetaRs. 14,67,000-Rs. 97,000Rs. 13,70,000-6.61%
Zeta (O)Rs. 15,27,000-Rs. 99,000Rs. 14,28,000-6.48%
AlphaRs. 16,14,000-Rs. 94,300Rs. 15,19,700-5.84%
Alpha (O)Rs. 16,74,000-Rs. 96,400Rs. 15,77,600-5.76%
1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
DeltaRs. 13,93,000-Rs. 48,300Rs. 13,44,700-3.47%
ZetaRs. 16,07,000-Rs. 1,02,000Rs. 15,05,000-6.35%
Zeta (O)Rs. 16,67,000-Rs. 1,04,000Rs. 15,63,000-6.24%
AlphaRs. 17,54,000-Rs. 99,300Rs. 16,54,700-5.66%
Alpha (O)Rs. 18,14,000-Rs. 1,01,400Rs. 17,12,600-5.59%
Alpha 4WDRs. 19,04,000-Rs. 1,04,300Rs. 17,99,700-5.48%
Alpha (O) 4WDRs. 19,64,000-Rs. 1,06,400Rs. 18,57,600-5.42%
1.5L Normal CNG-Manual
DeltaRs. 13,48,000-Rs. 48,300Rs. 12,99,700-3.58%
ZetaRs. 15,62,000-Rs. 1,02,000Rs. 14,60,000-6.53%
1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
Delta PlusRs. 16,99,000-Rs. 35,700Rs. 16,63,300-2.10%
Zeta PlusRs. 18,60,000-Rs. 68,400Rs. 17,91,600-3.68%
Zeta Plus (O)Rs. 19,20,000-Rs. 69,700Rs. 18,50,300-3.63%
Alpha PlusRs. 19,92,000-Rs. 41,800Rs. 19,50,200-2.10%
Alpha Plus (O)Rs. 20,52,000-Rs. 95,000Rs. 19,57,000-4.63%

मारुति XL6 की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 11,93,500 रुपए थी, जो अब 41,200 रुपए की कटौती के बाद 11,52,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
ZetaRs. 11,93,500-Rs. 41,200Rs. 11,52,300-3.45%
AlphaRs. 12,93,500-Rs. 44,700Rs. 12,48,800-3.46%
Alpha PlusRs. 13,43,500-Rs. 46,400Rs. 12,97,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
ZetaRs. 13,33,500-Rs. 46,200Rs. 12,87,300-3.46%
AlphaRs. 14,33,500-Rs. 49,700Rs. 13,83,800-3.47%
Alpha PlusRs. 14,83,500-Rs. 51,400Rs. 14,32,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
ZetaRs. 12,88,500-Rs. 45,200Rs. 12,43,300-3.51%

मारुति जिम्नी की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 12,75,500 रुपए थी, जो अब 44,000 रुपए की कटौती के बाद 12,31,500 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।

मारुति जिम्नी वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Zeta All Grip ProRs. 12,75,500-Rs. 44,000Rs. 12,31,500-3.45%
Alpha All Grip ProRs. 13,70,500-Rs. 47,300Rs. 13,23,200-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
Zeta All Grip ProRs. 13,85,500-Rs. 48,000Rs. 13,37,500-3.46%
Alpha All Grip ProRs. 14,80,500-Rs. 51,300Rs. 14,29,200-3.47%

मारुति इनविक्टो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 25,51,000 रुपए थी, जो अब 53,600 रुपए की कटौती के बाद 24,97,400 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 2.10% की कटौती हुई है।

मारुति इनविक्टो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Zeta Plus 7SRs. 25,51,000-Rs. 53,600Rs. 24,97,400-2.10%
Zeta Plus 8SRs. 25,56,000-Rs. 53,700Rs. 25,02,300-2.10%
Alpha Plus 7SRs. 29,22,000-Rs. 61,500Rs. 28,60,500-2.10%
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

