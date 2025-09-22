एस-प्रेसो ₹3.50 लाख, ऑल्टो ₹3.70 लाख, वैगनआर ₹4.99 लाख; मारुति की सभी 16 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें
मारुति सुजुकी की कारों का आज से खरीदने बहुत सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में आप मारुति की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है।
मारुति सुजुकी की कारों का आज से खरीदने बहुत सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में आप मारुति की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है। हम यहां पर हुंडई के सभी मॉडल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें दिखा रहे हैं। इसमें कंपनी की वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, अर्टिगा के साथ सभी मॉडल के वैरिएंट की कीमतें शामिल हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।
मारुति एस-प्रेसो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब 76,600 रुपए की कटौती के बाद 3,49,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 17.96% की कटौती हुई है।
|मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|STD (O)
|Rs. 4,26,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 3,49,900
|-17.96%
|LXI (O)
|Rs. 4,99,500
|-Rs. 1,19,600
|Rs. 3,79,900
|-23.94%
|VXI (O)
|Rs. 5,21,499
|-Rs. 91,599
|Rs. 4,29,900
|-17.56%
|VXI Plus (O)
|Rs. 5,50,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 4,79,900
|-12.82%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI (O)
|Rs. 5,71,500
|-Rs. 96,600
|Rs. 4,74,900
|-16.90%
|VXI Plus (O)
|Rs. 6,00,500
|-Rs. 75,600
|Rs. 5,24,900
|-12.59%
|1.0L CNG-Manual
|LXI (O)
|Rs. 5,91,500
|-Rs. 1,29,600
|Rs. 4,61,900
|-21.91%
|VXI (O)
|Rs. 6,11,500
|-Rs. 99,600
|Rs. 5,11,900
|-16.29%
मारुति ऑल्टो K10 की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की कटौती के बाद 3,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 12.55% की कटौती हुई है।
|मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|STD (O)
|Rs. 4,23,000
|-Rs. 53,100
|Rs. 3,69,900
|-12.55%
|LXI (O)
|Rs. 4,99,500
|-Rs. 99,600
|Rs. 3,99,900
|-19.94%
|VXI (O)
|Rs. 5,30,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 4,49,900
|-15.19%
|VXI Plus (O)
|Rs. 5,59,500
|-Rs. 59,600
|Rs. 4,99,900
|-10.65%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI (O)
|Rs. 5,80,500
|-Rs. 85,600
|Rs. 4,94,900
|-14.75%
|VXI Plus (O)
|Rs. 6,09,499
|-Rs. 64,599
|Rs. 5,44,900
|-10.60%
|1.0L CNG-Manual
|LXI (O)
|Rs. 5,89,501
|-Rs. 1,07,601
|Rs. 4,81,900
|-18.25%
|VXI (O)
|Rs. 6,20,500
|-Rs. 88,600
|Rs. 5,31,900
|-14.28%
मारुति सेलेरियो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,64,000 रुपए थी, जो अब 94,100 रुपए की कटौती के बाद 4,69,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 16.68% की कटौती हुई है।
|मारुति सेलेरियो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 5,64,000
|-Rs. 94,100
|Rs. 4,69,900
|-16.68%
|VXI
|Rs. 5,99,500
|-Rs. 83,600
|Rs. 5,15,900
|-13.94%
|ZXI
|Rs. 6,39,000
|-Rs. 68,100
|Rs. 5,70,900
|-10.66%
|ZXI Plus
|Rs. 6,87,000
|-Rs. 59,100
|Rs. 6,27,900
|-8.60%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 6,49,500
|-Rs. 88,600
|Rs. 5,60,900
|-13.64%
|ZXI
|Rs. 6,89,000
|-Rs. 73,100
|Rs. 6,15,900
|-10.61%
|ZXI Plus
|Rs. 7,37,000
|-Rs. 64,100
|Rs. 6,72,900
|-8.70%
|1.0L CNG-Manual
|VXI
|Rs. 6,89,500
|-Rs. 91,600
|Rs. 5,97,900
|-13.28%
मारुति वैगनआर की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,78,500 रुपए थी, जो अब 79,600 रुपए की कटौती के बाद 4,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 13.76% की कटौती हुई है।
|मारुति वैगनआर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 5,78,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 4,98,900
|-13.76%
|VXI
|Rs. 6,23,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 5,51,900
|-11.48%
|1.2L Petrol-Manual
|ZXI
|Rs. 6,52,000
|-Rs. 56,100
|Rs. 5,95,900
|-8.60%
|ZXI Plus
|Rs. 6,99,500
|-Rs. 60,600
|Rs. 6,38,900
|-8.66%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 6,73,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 5,96,900
|-11.37%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|ZXI
|Rs. 7,02,000
|-Rs. 61,100
|Rs. 6,40,900
|-8.70%
|ZXI Plus
|Rs. 7,49,500
|-Rs. 65,600
|Rs. 6,83,900
|-8.75%
|1.0L CNG-Manual
|LXI
|Rs. 6,68,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 5,88,900
|-11.91%
|VXI
|Rs. 7,13,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,41,900
|-10.04%
मारुति ईको की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,66,500 रुपए थी, जो अब 48,400 रुपए की कटौती के बाद 5,18,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.54% की कटौती हुई है।
|मारुति ईको वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Tour STD 5 STR
|Rs. 5,66,500
|-Rs. 48,400
|Rs. 5,18,100
|-8.54%
|STD (O) 5 STR
|Rs. 5,69,500
|-Rs. 48,600
|Rs. 5,20,900
|-8.53%
|Cargo
|Rs. 5,84,500
|-Rs. 45,700
|Rs. 5,38,800
|-7.82%
|STD (O) 6 STR
|Rs. 5,98,500
|-Rs. 51,100
|Rs. 5,47,400
|-8.54%
|Tour 5 STR AC
|Rs. 6,02,500
|-Rs. 51,400
|Rs. 5,51,100
|-8.53%
|5 STR AC (O)
|Rs. 6,05,500
|-Rs. 51,700
|Rs. 5,53,800
|-8.54%
|Tour 6 STR STD
|Rs. 5,96,500
|-Rs. 50,900
|Rs. 5,45,600
|-8.53%
|1.2L CNG-Manual
|Cargo
|Rs. 6,74,500
|-Rs. 53,700
|Rs. 6,20,800
|-7.96%
|Tour 5 STR AC
|Rs. 6,92,500
|-Rs. 59,400
|Rs. 6,33,100
|-8.58%
|5 STR AC (O)
|Rs. 6,95,500
|-Rs. 59,700
|Rs. 6,35,800
|-8.58%
|Cargo AC
|Rs. 7,16,500
|-Rs. 56,000
|Rs. 6,60,500
|-7.82%
मारुति इग्निस की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 5,85,000 रुपए थी, जो अब 49,900 रुपए की कटौती के बाद 5,35,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.53% की कटौती हुई है।
|मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 5,85,000
|-Rs. 49,900
|Rs. 5,35,100
|-8.53%
|Delta
|Rs. 6,39,000
|-Rs. 54,500
|Rs. 5,84,500
|-8.53%
|Zeta
|Rs. 6,97,000
|-Rs. 59,500
|Rs. 6,37,500
|-8.54%
|Alpha
|Rs. 7,62,000
|-Rs. 65,000
|Rs. 6,97,000
|-8.53%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|Delta
|Rs. 6,89,000
|-Rs. 59,500
|Rs. 6,29,500
|-8.64%
|Zeta
|Rs. 7,47,000
|-Rs. 64,500
|Rs. 6,82,500
|-8.63%
|Alpha
|Rs. 8,12,000
|-Rs. 70,000
|Rs. 7,42,000
|-8.62%
मारुति स्विफ्ट की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,49,000 रुपए थी, जो अब 70,100 रुपए की कटौती के बाद 5,78,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 10.80% की कटौती हुई है।
|मारुति स्विफ्ट वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 6,49,000
|-Rs. 70,100
|Rs. 5,78,900
|-10.80%
|VXI
|Rs. 7,29,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 6,58,900
|-9.68%
|VXI (O)
|Rs. 7,56,500
|-Rs. 71,600
|Rs. 6,84,900
|-9.46%
|ZXI
|Rs. 8,29,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,52,900
|-9.23%
|ZXI Plus
|Rs. 8,99,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 8,19,900
|-8.85%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 7,79,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,03,900
|-9.70%
|VXI (O)
|Rs. 8,06,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 7,29,900
|-9.50%
|ZXI
|Rs. 8,79,500
|-Rs. 81,600
|Rs. 7,97,900
|-9.28%
|ZXI Plus
|Rs. 9,49,501
|-Rs. 84,601
|Rs. 8,64,900
|-8.91%
|1.2L CNG-Manual
|VXI
|Rs. 8,19,500
|-Rs. 74,600
|Rs. 7,44,900
|-9.10%
|VXI(O)
|Rs. 8,46,501
|-Rs. 75,601
|Rs. 7,70,900
|-8.93%
|ZXI
|Rs. 9,19,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 8,38,900
|-8.77%
मारुति बलेनो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,74,000 रुपए थी, जो अब 75,100 रुपए की कटौती के बाद 5,98,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 11.14% की कटौती हुई है।
|मारुति बलेनो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 6,74,000
|-Rs. 75,100
|Rs. 5,98,900
|-11.14%
|Delta
|Rs. 7,58,000
|-Rs. 78,100
|Rs. 6,79,900
|-10.30%
|Zeta
|Rs. 8,51,000
|-Rs. 81,100
|Rs. 7,69,900
|-9.53%
|Alpha
|Rs. 9,46,000
|-Rs. 86,100
|Rs. 8,59,900
|-9.10%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|Delta
|Rs. 8,08,000
|-Rs. 78,100
|Rs. 7,29,900
|-9.67%
|Zeta
|Rs. 9,01,000
|-Rs. 81,100
|Rs. 8,19,900
|-9.00%
|Alpha
|Rs. 9,96,000
|-Rs. 86,100
|Rs. 9,09,900
|-8.64%
|1.2L CNG-Manual
|Delta
|Rs. 8,48,000
|-Rs. 78,100
|Rs. 7,69,900
|-9.21%
|Zeta
|Rs. 9,41,000
|-Rs. 81,100
|Rs. 8,59,900
|-8.62%
मारुति डिजायर की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 6,83,999 रुपए थी, जो अब 58,399 रुपए की कटौती के बाद 6,25,600 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 8.54% की कटौती हुई है।
|मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 6,83,999
|-Rs. 58,399
|Rs. 6,25,600
|-8.54%
|VXI
|Rs. 7,84,000
|-Rs. 66,900
|Rs. 7,17,100
|-8.53%
|ZXI
|Rs. 8,94,000
|-Rs. 76,300
|Rs. 8,17,700
|-8.53%
|ZXI Plus
|Rs. 9,69,000
|-Rs. 82,700
|Rs. 8,86,300
|-8.53%
|1.2L Petrol-Auto (AMT)
|VXI
|Rs. 8,34,000
|-Rs. 71,900
|Rs. 7,62,100
|-8.62%
|ZXI
|Rs. 9,44,000
|-Rs. 81,300
|Rs. 8,62,700
|-8.61%
|ZXI Plus
|Rs. 10,19,000
|-Rs. 87,700
|Rs. 9,31,300
|-8.61%
|1.2L CNG-Manual
|VXI
|Rs. 8,79,000
|-Rs. 75,900
|Rs. 8,03,100
|-8.63%
|ZXI
|Rs. 9,89,000
|-Rs. 85,300
|Rs. 9,03,700
|-8.62%
मारुति फ्रोंक्स की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 7,58,500 रुपए थी, जो अब 73,600 रुपए की कटौती के बाद 6,84,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 9.70% की कटौती हुई है।
|मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 7,58,500
|-Rs. 73,600
|Rs. 6,84,900
|-9.70%
|Delta
|Rs. 8,44,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 7,64,900
|-9.43%
|Delta Plus
|Rs. 8,84,500
|-Rs. 80,000
|Rs. 8,04,500
|-9.04%
|1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
|Delta
|Rs. 8,94,500
|-Rs. 79,600
|Rs. 8,14,900
|-8.90%
|Delta Plus
|Rs. 9,34,500
|-Rs. 80,000
|Rs. 8,54,500
|-8.56%
|1.2L Normal CNG-Manual
|Sigma
|Rs. 8,53,500
|-Rs. 74,600
|Rs. 7,78,900
|-8.74%
|Delta
|Rs. 9,39,500
|-Rs. 80,600
|Rs. 8,58,900
|-8.58%
|1.0L Turbo Petrol-Manual
|Delta Plus
|Rs. 9,79,500
|-Rs. 87,600
|Rs. 8,91,900
|-8.94%
|Zeta
|Rs. 10,62,500
|-Rs. 91,600
|Rs. 9,70,900
|-8.62%
|Alpha
|Rs. 11,54,500
|-Rs. 98,600
|Rs. 10,55,900
|-8.54%
|1.0L Turbo Petro-Auto (TC)
|Zeta
|Rs. 12,02,500
|-Rs. 1,03,600
|Rs. 10,98,900
|-8.62%
|Alpha
|Rs. 12,94,500
|-Rs. 1,10,600
|Rs. 11,83,900
|-8.54%
मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8,69,000 रुपए थी, जो अब 43,100 रुपए की कटौती के बाद 8,25,900 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 4.96% की कटौती हुई है।
|मारुति ब्रेजा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 8,69,000
|-Rs. 43,100
|Rs. 8,25,900
|-4.96%
|VXI
|Rs. 9,75,000
|-Rs. 49,100
|Rs. 9,25,900
|-5.04%
|ZXI
|Rs. 11,26,000
|-Rs. 86,100
|Rs. 10,39,900
|-7.65%
|ZXI DT
|Rs. 11,42,000
|-Rs. 86,700
|Rs. 10,55,300
|-7.59%
|ZXI Plus
|Rs. 12,58,000
|-Rs. 107,100
|Rs. 11,50,900
|-8.51%
|ZXI Plus DT
|Rs. 12,74,000
|-Rs. 107,700
|Rs. 11,66,300
|-8.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|VXI
|Rs. 11,15,000
|-Rs. 55,100
|Rs. 10,59,900
|-4.94%
|ZXI
|Rs. 12,66,000
|-Rs. 91,100
|Rs. 11,74,900
|-7.20%
|ZXI DT
|Rs. 12,82,000
|-Rs. 91,700
|Rs. 11,90,300
|-7.15%
|ZXI Plus
|Rs. 13,98,000
|-Rs. 1,12,100
|Rs. 12,85,900
|-8.02%
|ZXI Plus DT
|Rs. 14,14,000
|-Rs. 1,12,700
|Rs. 13,01,300
|-7.97%
|1.5L CNG-Manual
|LXI
|Rs. 9,64,000
|-Rs. 47,100
|Rs. 9,16,900
|-4.89%
|VXI
|Rs. 10,70,000
|-Rs. 53,100
|Rs. 10,16,900
|-4.96%
|ZXI
|Rs. 12,21,000
|-Rs. 90,100
|Rs. 11,30,900
|-7.38%
|ZXI DT
|Rs. 12,37,000
|-Rs. 90,700
|Rs. 11,46,300
|-7.33%
मारुति अर्टिगा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 9,11,500 रुपए थी, जो अब 31,500 रुपए की कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.46% की कटौती हुई है।
|मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI (O)
|Rs. 9,11,500
|-Rs. 31,500
|Rs. 8,80,000
|-3.46%
|VXI (O)
|Rs. 10,20,500
|-Rs. 35,200
|Rs. 9,85,300
|-3.45%
|ZXI (O)
|Rs. 11,30,500
|-Rs. 39,000
|Rs. 10,91,500
|-3.45%
|ZXI Plus
|Rs. 12,00,500
|-Rs. 41,400
|Rs. 11,59,100
|-3.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|VXI
|Rs. 11,60,500
|-Rs. 40,200
|Rs. 11,20,300
|-3.46%
|ZXI
|Rs. 12,70,500
|-Rs. 44,000
|Rs. 12,26,500
|-3.46%
|ZXI Plus
|Rs. 13,40,500
|-Rs. 46,400
|Rs. 12,94,100
|-3.46%
|1.5L CNG-Manual
|VXI (O)
|Rs. 11,15,500
|-Rs. 39,200
|Rs. 10,76,300
|-3.51%
|ZXI (O)
|Rs. 12,25,500
|-Rs. 43,000
|Rs. 11,82,500
|-3.51%
मारुति ग्रैंड विटारा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 11,42,000 रुपए थी, जो अब 65,500 रुपए की कटौती के बाद 10,76,500 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 5.74% की कटौती हुई है।
|मारुति ग्रैंड विटारा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 11,42,000
|-Rs. 65,500
|Rs. 10,76,500
|-5.74%
|Delta
|Rs. 12,53,000
|-Rs. 43,300
|Rs. 12,09,700
|-3.46%
|Zeta
|Rs. 14,67,000
|-Rs. 97,000
|Rs. 13,70,000
|-6.61%
|Zeta (O)
|Rs. 15,27,000
|-Rs. 99,000
|Rs. 14,28,000
|-6.48%
|Alpha
|Rs. 16,14,000
|-Rs. 94,300
|Rs. 15,19,700
|-5.84%
|Alpha (O)
|Rs. 16,74,000
|-Rs. 96,400
|Rs. 15,77,600
|-5.76%
|1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
|Delta
|Rs. 13,93,000
|-Rs. 48,300
|Rs. 13,44,700
|-3.47%
|Zeta
|Rs. 16,07,000
|-Rs. 1,02,000
|Rs. 15,05,000
|-6.35%
|Zeta (O)
|Rs. 16,67,000
|-Rs. 1,04,000
|Rs. 15,63,000
|-6.24%
|Alpha
|Rs. 17,54,000
|-Rs. 99,300
|Rs. 16,54,700
|-5.66%
|Alpha (O)
|Rs. 18,14,000
|-Rs. 1,01,400
|Rs. 17,12,600
|-5.59%
|Alpha 4WD
|Rs. 19,04,000
|-Rs. 1,04,300
|Rs. 17,99,700
|-5.48%
|Alpha (O) 4WD
|Rs. 19,64,000
|-Rs. 1,06,400
|Rs. 18,57,600
|-5.42%
|1.5L Normal CNG-Manual
|Delta
|Rs. 13,48,000
|-Rs. 48,300
|Rs. 12,99,700
|-3.58%
|Zeta
|Rs. 15,62,000
|-Rs. 1,02,000
|Rs. 14,60,000
|-6.53%
|1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
|Delta Plus
|Rs. 16,99,000
|-Rs. 35,700
|Rs. 16,63,300
|-2.10%
|Zeta Plus
|Rs. 18,60,000
|-Rs. 68,400
|Rs. 17,91,600
|-3.68%
|Zeta Plus (O)
|Rs. 19,20,000
|-Rs. 69,700
|Rs. 18,50,300
|-3.63%
|Alpha Plus
|Rs. 19,92,000
|-Rs. 41,800
|Rs. 19,50,200
|-2.10%
|Alpha Plus (O)
|Rs. 20,52,000
|-Rs. 95,000
|Rs. 19,57,000
|-4.63%
मारुति XL6 की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 11,93,500 रुपए थी, जो अब 41,200 रुपए की कटौती के बाद 11,52,300 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।
|मारुति XL6 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta
|Rs. 11,93,500
|-Rs. 41,200
|Rs. 11,52,300
|-3.45%
|Alpha
|Rs. 12,93,500
|-Rs. 44,700
|Rs. 12,48,800
|-3.46%
|Alpha Plus
|Rs. 13,43,500
|-Rs. 46,400
|Rs. 12,97,100
|-3.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|Zeta
|Rs. 13,33,500
|-Rs. 46,200
|Rs. 12,87,300
|-3.46%
|Alpha
|Rs. 14,33,500
|-Rs. 49,700
|Rs. 13,83,800
|-3.47%
|Alpha Plus
|Rs. 14,83,500
|-Rs. 51,400
|Rs. 14,32,100
|-3.46%
|1.5L CNG-Manual
|Zeta
|Rs. 12,88,500
|-Rs. 45,200
|Rs. 12,43,300
|-3.51%
मारुति जिम्नी की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 12,75,500 रुपए थी, जो अब 44,000 रुपए की कटौती के बाद 12,31,500 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 3.45% की कटौती हुई है।
|मारुति जिम्नी वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta All Grip Pro
|Rs. 12,75,500
|-Rs. 44,000
|Rs. 12,31,500
|-3.45%
|Alpha All Grip Pro
|Rs. 13,70,500
|-Rs. 47,300
|Rs. 13,23,200
|-3.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|Zeta All Grip Pro
|Rs. 13,85,500
|-Rs. 48,000
|Rs. 13,37,500
|-3.46%
|Alpha All Grip Pro
|Rs. 14,80,500
|-Rs. 51,300
|Rs. 14,29,200
|-3.47%
मारुति इनविक्टो की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 25,51,000 रुपए थी, जो अब 53,600 रुपए की कटौती के बाद 24,97,400 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 2.10% की कटौती हुई है।
|मारुति इनविक्टो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta Plus 7S
|Rs. 25,51,000
|-Rs. 53,600
|Rs. 24,97,400
|-2.10%
|Zeta Plus 8S
|Rs. 25,56,000
|-Rs. 53,700
|Rs. 25,02,300
|-2.10%
|Alpha Plus 7S
|Rs. 29,22,000
|-Rs. 61,500
|Rs. 28,60,500
|-2.10%
