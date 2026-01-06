मारुति अपनी कारों पर खत्म कर सकती है एक्सट्रा डिस्काउंट, 15 जनवरी से इतने महंगे हो जाएंगे मॉडल

संक्षेप: नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से कारों के महंगे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें धीरे-धीरे कई कंपनियों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में देश की सबसे बड़ी और ज्यादा कार बेचने वाली मारुति सुजुकी का नाम भी शामिल होने वाला है।

नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से कारों के महंगे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें धीरे-धीरे कई कंपनियों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में देश की सबसे बड़ी और ज्यादा कार बेचने वाली मारुति सुजुकी का नाम भी शामिल होने वाला है। v3cars की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी कारों पर मिलने वाला अतिरिक्त डिस्काउंट अब वापस लेने वाली है। इसका मतलब है कि GST का फायदा तो बरकरार रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दिए गए अतिरिक्त डिस्काउंट ग्राहकों को नहीं मिलेंगे। कंपनी 15 जनवरी से इस कदम को उठा सकती है।

दरअसल, बीते साल कारों पर GTS रेट कम किए गए थे, तो मारुति सुजुकी ने अपनी ज्यादातर मॉडल रेंज में कीमतें कम करके इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। कम GTS की वजह से कीमत में सुधार के अलावा, मारुति सुजुकी ने डिमांड बढ़ाने के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट देकर एक कदम और आगे बढ़ाया। इसके चलते कई एंट्री-लेवल मॉडल काफी ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए थे। जैसे एस-प्रेसो के कुछ वैरिएंट पर GST की वजह से कीमत में एडजस्टमेंट के अलावा 67,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिली।

मारुति कारों की एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक एस-प्रेसो 67,000 रुपए तक ऑल्टो 48,000 रुपए तक टूर H1 (ऑल्टो कैब) 48,000 रुपए तक ब्रेजा 45,000 रुपए तक ग्रैंड विटारा 45,000 रुपए तक वैगनआर 25,000 रुपए तक सेलेरियो 25,000 रुपए तक टूर H3 (वैगनआर कैब) 25,000 रुपए तक बलेनो 15,000 रुपए तक स्विफ्ट 12,500 रुपए तक फ्रोंक्स 5,000 रुपए तक डिजायर NA अर्टिगा NA ईको NA XL6 NA टूर S (डिजायर कैब) NA टूर M (ईको कैब) NA टूर V (अर्टिगा कैब) NA

15 जनवरी तक कार खरीदने में फायदा ऐसे में जो कस्टमर आने वाले दिनों में मारुति कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके पास अभी भी पुरानी कीमतों पर कार खरीदने का मौका है। कई मामलों में खरीदार और भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए मोलभाव कर सकते हैं, खासकर MY2025 स्टॉक पर जिसे डीलर नई कीमतें पूरी तरह लागू होने से पहले क्लियर करना चाहते हैं। इससे अगले कुछ दिन उन वैल्यू-फोकस्ड खरीदारों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकते हैं जो ऑल्टो, एस-प्रेसो, वैगनआर और ब्रेजा जैसे पॉपुलर मॉडल देख रहे हैं।