मारुति अपनी कारों पर खत्म कर सकती है एक्सट्रा डिस्काउंट, 15 जनवरी से इतने महंगे हो जाएंगे मॉडल

नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से कारों के महंगे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें धीरे-धीरे कई कंपनियों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में देश की सबसे बड़ी और ज्यादा कार बेचने वाली मारुति सुजुकी का नाम भी शामिल होने वाला है।

Jan 06, 2026 08:52 am IST
नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से कारों के महंगे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें धीरे-धीरे कई कंपनियों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में देश की सबसे बड़ी और ज्यादा कार बेचने वाली मारुति सुजुकी का नाम भी शामिल होने वाला है। v3cars की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी कारों पर मिलने वाला अतिरिक्त डिस्काउंट अब वापस लेने वाली है। इसका मतलब है कि GST का फायदा तो बरकरार रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दिए गए अतिरिक्त डिस्काउंट ग्राहकों को नहीं मिलेंगे। कंपनी 15 जनवरी से इस कदम को उठा सकती है।

दरअसल, बीते साल कारों पर GTS रेट कम किए गए थे, तो मारुति सुजुकी ने अपनी ज्यादातर मॉडल रेंज में कीमतें कम करके इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। कम GTS की वजह से कीमत में सुधार के अलावा, मारुति सुजुकी ने डिमांड बढ़ाने के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट देकर एक कदम और आगे बढ़ाया। इसके चलते कई एंट्री-लेवल मॉडल काफी ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए थे। जैसे एस-प्रेसो के कुछ वैरिएंट पर GST की वजह से कीमत में एडजस्टमेंट के अलावा 67,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिली।

मारुति कारों की एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक
एस-प्रेसो67,000 रुपए तक
ऑल्टो48,000 रुपए तक
टूर H1 (ऑल्टो कैब)48,000 रुपए तक
ब्रेजा45,000 रुपए तक
ग्रैंड विटारा45,000 रुपए तक
वैगनआर25,000 रुपए तक
सेलेरियो25,000 रुपए तक
टूर H3 (वैगनआर कैब)25,000 रुपए तक
बलेनो15,000 रुपए तक
स्विफ्ट12,500 रुपए तक
फ्रोंक्स5,000 रुपए तक
डिजायरNA
अर्टिगाNA
ईकोNA
XL6NA
टूर S (डिजायर कैब)NA
टूर M (ईको कैब)NA
टूर V (अर्टिगा कैब)NA

15 जनवरी तक कार खरीदने में फायदा

ऐसे में जो कस्टमर आने वाले दिनों में मारुति कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके पास अभी भी पुरानी कीमतों पर कार खरीदने का मौका है। कई मामलों में खरीदार और भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए मोलभाव कर सकते हैं, खासकर MY2025 स्टॉक पर जिसे डीलर नई कीमतें पूरी तरह लागू होने से पहले क्लियर करना चाहते हैं। इससे अगले कुछ दिन उन वैल्यू-फोकस्ड खरीदारों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकते हैं जो ऑल्टो, एस-प्रेसो, वैगनआर और ब्रेजा जैसे पॉपुलर मॉडल देख रहे हैं।

संभावित खरीदारों के लिए, सबसे जरूरी बात कार खरीदने की टाइमिंग है। जो लोग 15 जनवरी से पहले खरीदते हैं, उन्हें उन कीमतों का फायदा मिलेगा जो महीने के आखिर में मिलने वाली कीमतों से काफी कम होंगी। उस तारीख के बाद इंतजार करने का मतलब है उसी कार के लिए काफी ज्यादा पैसे देना, जब तक कि बाद में कोई नया डिस्काउंट या स्कीम अनाउंस न हो जाए।

