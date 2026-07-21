बड़ा झटका! मारुति ने ₹30,000 तक बढ़ा दिए कारों के दाम; यह रही बड़ी वजह
मारुति सुजुकी ने मंगलवार को अपने सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कंपनी अपनी कारों के अलग-अलग मॉडल्स पर कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मंगलवार को अपने सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कंपनी अपनी कारों के अलग-अलग मॉडल्स पर कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। यह नई बढ़ी हुई कीमतें अगस्त, 2026 से लागू होंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण इनपुट कॉस्ट यानी उत्पादन लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को बताया है। अगर आप भी अगले महीने मारुति की कोई नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।
क्या है कंपनी का कहना?
मारुति सुजुकी ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से बढ़ती लागत के असर को कम करने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसके लिए कंपनी ने अपनी ओर से लागत घटाने के कई उपाय किए। हालांकि, कच्चे माल और इनपुट कॉस्ट में महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। लागत का प्रतिकूल माहौल बने रहने के कारण कंपनी को मजबूरी में बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि उसने असर को कम से कम रखने की कोशिश की है।
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Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
बढ़ती इनपुट कॉस्ट का दबाव
बता दें कि कमोडिटी, लॉजिस्टिक्स और परिचालन लागत में बढ़ोतरी के कारण 2026 में कंपनी ने एक बार फिर से कीमतों में बदलाव किया है। इससे पहले मई में भी कंपनी ने लागत कम करने के उपायों के जरिए कीमतों को कंट्रोल रखने का प्रयास किया था। फरवरी में भी मारुति सुजुकी ने कहा था कि वह कीमतों में बढ़ोतरी का मूल्यांकन कर रही है। दरअसल, कीमती धातुओं और अन्य कच्चे माल के महंगे होने से दबाव लगातार बढ़ रहा था।
शेयर बाजार पर दिखा फैसला का असर
कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद मारुति सुजुकी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। दोपहर बाद कंपनी के शेयर में 122.55 रुपये का उछाल आया। इसके साथ ही मारुति का शेयर 13,630 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने क्लियर किया है कि 30,000 रुपये तक की यह बढ़ोतरी अलग-अलग कार मॉडल्स और उनके वैरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग होगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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