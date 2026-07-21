बड़ा झटका! मारुति ने ₹30,000 तक बढ़ा दिए कारों के दाम; यह रही बड़ी वजह

मारुति सुजुकी ने मंगलवार को अपने सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कंपनी अपनी कारों के अलग-अलग मॉडल्स पर कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी।

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देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मंगलवार को अपने सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कंपनी अपनी कारों के अलग-अलग मॉडल्स पर कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। यह नई बढ़ी हुई कीमतें अगस्त, 2026 से लागू होंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण इनपुट कॉस्ट यानी उत्पादन लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को बताया है। अगर आप भी अगले महीने मारुति की कोई नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।

क्या है कंपनी का कहना? मारुति सुजुकी ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से बढ़ती लागत के असर को कम करने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसके लिए कंपनी ने अपनी ओर से लागत घटाने के कई उपाय किए। हालांकि, कच्चे माल और इनपुट कॉस्ट में महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। लागत का प्रतिकूल माहौल बने रहने के कारण कंपनी को मजबूरी में बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि उसने असर को कम से कम रखने की कोशिश की है।

बढ़ती इनपुट कॉस्ट का दबाव बता दें कि कमोडिटी, लॉजिस्टिक्स और परिचालन लागत में बढ़ोतरी के कारण 2026 में कंपनी ने एक बार फिर से कीमतों में बदलाव किया है। इससे पहले मई में भी कंपनी ने लागत कम करने के उपायों के जरिए कीमतों को कंट्रोल रखने का प्रयास किया था। फरवरी में भी मारुति सुजुकी ने कहा था कि वह कीमतों में बढ़ोतरी का मूल्यांकन कर रही है। दरअसल, कीमती धातुओं और अन्य कच्चे माल के महंगे होने से दबाव लगातार बढ़ रहा था।