हर 5 SUVs में इस कंपनी का 1 मॉडल, बंद आंखों से खरीद रहे लोग; हथिया ली 19.6% मार्केट
आज हर 5 SUVs में से मारुति सुजुकी का 1 मॉडल मार्केट में बिक रहा है। लोग इसको बंद आंखों से खरीद रहे हैं। इस कंपनी ने हाल ही में 19.6% मार्केट अपने नाम की है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत के SUV मार्केट में तेजी से बदलते ट्रेंड के बीच मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। कंपनी ने हाल ही में खुलासा किया कि FY2026 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान उसने SUV सेगमेंट में 19.6% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है, यानी आज देश में बिकने वाली हर 5 SUVs में से लगभग 1 SUV मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
अगर पीछे देखें तो 2016 में मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा (Maruti Suzuki Vitara Brezza) के लॉन्च के साथ कंपनी ने इस सेगमेंट में एंट्री की थी, तब से लेकर अब तक मारुति (Maruti) ने अपनी SUV लाइनअप को लगातार मजबूत किया है और आज इसके पोर्टफोलियो में कई पॉपुलर मॉडल्स शामिल हैं।
9 महीनों में 3.67 लाख SUVs सेल
कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि FY2026 के पहले 9 महीनों में मारुति सुजुकी (Maruti) ने करीब 3.67 लाख SUVs बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अब यहीं रुकने वाली नहीं है।
7 नई SUVs लॉन्च करने की योजना
आने वाले 5-6 सालों में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) 7 नई SUVs लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें कुछ मौजूदा मॉडल्स के फेसलिफ्ट वर्जन होंगे, जैसे मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx), जबकि कुछ बिल्कुल नए मॉडल्स भी शामिल होंगे।
इसके अलावा कंपनी एक नई माइक्रो-SUV (कोडनेम Y43) भी लाने की तैयारी में है, जो सीधे टाटा पंच (Tata Punch) को टक्कर दे सकती है। वहीं एंट्री-लेवल सेगमेंट में भी नए मॉडल्स लाकर कंपनी अपने ग्राहक आधार को और बढ़ाना चाहती है।
कुल मिलाकर मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की यह रणनीति साफ दिखाती है कि कंपनी SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। आने वाले समय में नए लॉन्च और अपडेट्स के साथ यह मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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