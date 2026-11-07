₹7.50 लाख की इस मारुति SUV का वेटिंग पीरियड 3 महीने पहुंचा, इसे सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली

मारुति ब्रेजा की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग बनी है। इस साल की शुरुआत में इसे एक बड़ा अपडेट मिला था, जिसमें इसके पावरट्रेन ऑप्शन का दायरा भी बढ़ाया गया था। कंपनी द्वारा इस कॉम्पैक्ट SUV का प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद, वेटिंग पीरियड का यह नया आंकड़ा सामने आया है।

इस मारुति SUV का वेटिंग पीरियड 3 महीने पहुंचा

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 9,900 /माह से शुरू

Maruti Suzuki Brezza

फेस्टिव सीजन के दौरान मारुति सुजुकी इंडिया की कारों की डिमांड में गजब का उछाल देखने को मिला है। कंपनी की बिक्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ धनतेरस के एक दिन में कंपनी 30,000 गाड़ियों की डिलीवरी कर डाली। कंपनी की इस शानदार डिमांड का असर अब उसकी पॉपुलर ब्रेजा SUV पर भी पड़ा है। दरअसल, इस कॉम्पैक्ट SUV का वेटिंग पीरियड 3 महीने से भी ज्यादा पहुंच गया है। ऑटोकार की एक रिपोर्ट को मुताबिक, मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया किब्रेजा का वेटिंग पीरियड 3 महीने से ज्यादा हो गया है।

मारुति ब्रेजा की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग बनी है। इस साल की शुरुआत में इसे एक बड़ा अपडेट मिला था, जिसमें इसके पावरट्रेन ऑप्शन का दायरा भी बढ़ाया गया था। कंपनी द्वारा इस कॉम्पैक्ट SUV का प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद, वेटिंग पीरियड का यह नया आंकड़ा सामने आया है। अक्टूबर की सेल्स ब्रीफिंग के दौरान, बनर्जी ने बताया कि उस महीने ब्रेजा की बिक्री 22,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई थी, लेकिन मांग अभी भी उपलब्ध सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है।

ब्रेजा में अब कई इंजन ऑप्शन

अपडेटेड ब्रेजा अब टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। इससे यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। ऑटोकार इंडिया के साथ अपनी पिछली बातचीत में बनर्जी ने बताया था कि शुरुआती बुकिंग में टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट्स की हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, जो नए पेश किए गए इंजन ऑप्शन के प्रति लोगों की दिलचस्पी को दिखाती है। बता दें कि ब्रेजा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.50 लाख रुपए है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, TPMS, ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे 5-स्टार सेफ्टी सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

यूटिलिटी व्हीकल की ग्रोथ बढ़ रही

ब्रेजा की यह डिमांड मारुति सुजुकी के यूटिलिटी व्हीकल बिजनेस को बढ़ाने का हिस्सा है। अक्टूबर में कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री सालाना आधार पर 26% बढ़कर 97,787 यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 77,571 यूनिट था। मारुति सुजुकी डिमांड को पूरा करने के लिए अपने कुल प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। कॉर्पोरेट मामलों के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राहुल भारती के अनुसार, औसत डेली प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में लगभग 9,100 व्हीकल से बढ़कर दूसरी तिमाही में 9,600 और अक्टूबर में 10,100 हो गया है।