जल्द अपडेट होकर आ रही मारुति की यह नंबर-1 कार, लगातार हो रही टेस्टिंग; जानिए कब होगी लॉन्च
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का क्रेज हमेशा से रहा है। मारुति अपनी इस बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का क्रेज हमेशा से रहा है। साल 2016 में पहली बार सड़कों पर उतरने के बाद से अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग इसे खरीद चुके हैं। बता दें कि मारुति ब्रेजा लगातार कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन रही है। मारुति अपनी इस बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है। कंपनी इस कार को पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और टेक-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ब्रेजा अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकती है। आइए जानते हैं नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के संभावित फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
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Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.23 - 13.36 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.15 लाख
क्या होगा सबसे बड़ा बदलाव
ब्रेजा के इस नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके CNG वैरिएंट में देखने को मिल सकता है। अभी तक CNG कार खरीदने वालों की सबसे बड़ी शिकायत बूट स्पेस में जगह की कमी होती थी। दरअसल, सिलेंडर आधी जगह घेर लेता था। इसे देखते हुए मारुति अब इस सिलेंडर को बूट के अंदर रखने के बजाय फर्श के नीचे शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा, कंपनी इसमें 5-स्पीड की जगह नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दे सकती है।
कुछ ऐसी दिखेगी नई ब्रेजा
नई ब्रेजा को फ्रेश लुक देने के लिए कुछ कॉस्मेटिक टच दिए जाएंगे। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, बॉडी पर थोड़ी अलग क्लैडिंग और हेडलाइट्स में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई पहले जैसी ही रहेगी, जिसका मतलब है कि इसका अंदरूनी स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस (198 mm) अभी भी उतना ही शानदार होगा। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो करीब 102bhp की पावर देता है।
फीचर्स की लिस्ट होगी लंबी
कंपनी फीचर्स की लिस्ट लंबी करने जा रही है। नई ब्रेजा में अब मौजूदा 9-इंच की जगह बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिल सकता है। साथ ही, इसमें पहले से मौजूद शानदार फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा, हेड्स-अप डिस्प्ले और शानदार म्यूजिक सिस्टम भी बरकरार रहेंगे। सेफ्टी के लिए मारुति इसमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड देगी। टेस्टिंग अपने आखिरी दौर में है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह नई नवेली ब्रेजा शोरूम्स में खड़ी नजर आएगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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