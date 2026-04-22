जल्द अपडेट होकर आ रही मारुति की यह नंबर-1 कार, लगातार हो रही टेस्टिंग; जानिए कब होगी लॉन्च

Apr 22, 2026 05:13 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का क्रेज हमेशा से रहा है। मारुति अपनी इस बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का क्रेज हमेशा से रहा है। साल 2016 में पहली बार सड़कों पर उतरने के बाद से अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग इसे खरीद चुके हैं। बता दें कि मारुति ब्रेजा लगातार कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन रही है। मारुति अपनी इस बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है। कंपनी इस कार को पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और टेक-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ब्रेजा अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकती है। आइए जानते हैं नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के संभावित फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

क्या होगा सबसे बड़ा बदलाव ब्रेजा के इस नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके CNG वैरिएंट में देखने को मिल सकता है। अभी तक CNG कार खरीदने वालों की सबसे बड़ी शिकायत बूट स्पेस में जगह की कमी होती थी। दरअसल, सिलेंडर आधी जगह घेर लेता था। इसे देखते हुए मारुति अब इस सिलेंडर को बूट के अंदर रखने के बजाय फर्श के नीचे शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा, कंपनी इसमें 5-स्पीड की जगह नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दे सकती है।

कुछ ऐसी दिखेगी नई ब्रेजा नई ब्रेजा को फ्रेश लुक देने के लिए कुछ कॉस्मेटिक टच दिए जाएंगे। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, बॉडी पर थोड़ी अलग क्लैडिंग और हेडलाइट्स में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई पहले जैसी ही रहेगी, जिसका मतलब है कि इसका अंदरूनी स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस (198 mm) अभी भी उतना ही शानदार होगा। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो करीब 102bhp की पावर देता है।