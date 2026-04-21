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6 गियर वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा से लेकर सिएरा के नए वर्जन तक, अगले महीने आ रहीं ये 5 धांसू कार

Apr 21, 2026 12:21 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मई 2026 में इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें ICE के साथ EV मॉडल भी शामिल हैं। लॉन्च होने वाली नई कारों में ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ टाटा सिएरा ईवी और वर्टस फेसलिफ्ट का भी नाम है।

6 गियर वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा से लेकर सिएरा के नए वर्जन तक, अगले महीने आ रहीं ये 5 धांसू कार

कार लवर्स के लिए अगला महीना बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। मई 2026 में इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें ICE के साथ EV मॉडल भी शामिल हैं। लॉन्च होने वाली नई कारों में ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ टाटा सिएरा ईवी और वर्टस फेसलिफ्ट का भी नाम है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन कारों में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

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मारुति सुजुकी अगले महीने अपनी पॉप्युलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च करने वाली है। अपकमिंग ब्रेजा में वही 1.0 लीटर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो फ्रॉन्क्स में ऑफर किया जाता है। यह इंजन लगभग 100 बीएचपी की ताकत और 147 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। फेसलिफ्ट ब्रेजा में एक नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। नई ब्रेजा की कीमत 9 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Tata Sierra.ev

टाटा सिएरा.ईवी का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। पहले से ही पॉप्युलर सिएरा का ईवी वर्जन अगले महीने के मिड में लॉन्च होने वाला है और इसकी डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी। सिएरा.ईवी की कीमत 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स Sierra.ev को 55 kWh और 65 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसमें 75 kWh की बड़ी बैटरी भी ऑफर की जा सकती है। एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर इसकी रियल वर्ल्ड रेंज करीब 450 से 550 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है।

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Photo: Cartoq

Volkswagen Virtus Facelift

फॉक्सवैगन वर्टस का फेसलिफ्ट मई के मिड या आखिर में लॉन्च हो सकता है। कंपनी जल्द ही इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट को कन्फर्म कर सकती है। वर्टस फेसलिफ्ट की कीमत 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच हो सकती है। नई वर्टस में आपको पहले से ज्यादा स्लीक हेडलैंप्स, कनेक्टेड लाइट बार, इल्यूमिनेटेड लोगो, नए अलॉय वील्स और रीडिजाइन्ड बंपर देखने को मिल सकते हैं। सेडान के रियर में भी कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलेगा। वर्टस के इंजन ऑप्शन और पावर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कंपनी इसमें 8 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देने वाली है, जो पुराने की जगह लेगा।

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स्कोडा स्लाविया को अगले महीने एक नया अपडेट मिलने वाला है। स्लाविया फेसलिफ्ट में बाहरी हिस्से में कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे, जिनमें नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स और ग्रिल में छोटे-मोटे बदलाव शामिल हैं। नए अलॉय वील्स और रियर में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें, तो स्लाविया का लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें 10.25 इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और नए इंटीरियर ट्रिम्स मिल सकते हैं। फीचर्स में रियर सीट मसाजर, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कुछ अडिशनल फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन वर्टस फेसलिफ्ट के जैसे ही रहेंगे। इसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच होगी।

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Tata Safari EV

यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी मई के मिड तक लॉन्च होने की उम्मीद है। लॉन्च की सटीक तारीख आने वाले दिनों में ऑफिशियर की जाएगी। इसकी कीमत 22.5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है। यह 6 और 7 सीटों वाले कॉन्फिगरेशन में आएगी। इसमें 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन शामिल होने की उम्मीद है। इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 500-550 किलोमीटर होगी।

(Photo: Cartoq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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