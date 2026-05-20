₹12 लाख से कम की कीमत वाली बेस्ट CNG SUVs, शुरुआती कीमत ₹7 लाख से भी कम, लिस्ट में टाटा और मारुति भी

इन एसयूवी की शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये से कम है। इनमें सबसे अफोर्डेबल की कीमत 7 लाख रुपये से भी कम है। इन सीएनजी एसयूवी में मारुति सुजुकी और टाटा के साथ हुंडई की सीएनजी एसयूवी भी शामिल है।

किफायती दाम में शानदार CNG SUV तलाश रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी की शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये से कम है। इनमें सबसे अफोर्डेबल की कीमत 7 लाख रुपये से भी कम है। इन सीएनजी एसयूवी में मारुति सुजुकी और टाटा के साथ हुंडई की सीएनजी एसयूवी भी शामिल है। इनमें आपको जबर्दस्त डिजाइन और इंजन के साथ कई सारे फीचर्स भी मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं इन इन एसयूवी के बारे में।

Maruti Brezza CNG अगर आप एक प्रैक्टिकल, दमदार और किफायती CNG SUV की तलाश में हैं, तो ब्रेजा आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन। इसमें 88 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह 22.95 किमी/किग्रा की माइलेज ऑफर करता है। इसमें स्पेशियस इंटीरियर और बेहतरीन राइड क्वालिटी भी है। CNG वेरिएंट भी काफी अच्छे फीचर्स से लैस हैं। इसके केवल टॉप ZXi+ वेरिएंट में ही फैक्ट्री-फिटेड CNG किट नहीं मिलती। इसमें एक बड़ा CNG टैंक दिया गया है, जिसके कारण बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है।

Tata Nexon CNG नेक्सॉन सीएनजी देश की इकलौती सीएनजी गाड़ी है जिसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है। इसका 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर इंजन 100 हॉर्सपावर की पावर जेनरेट करता है, जो किसी भी सीएनजी एसयूवी में सबसे अधिक है। इसकी माइलेज 18.55 किमी/किग्रा। नेक्सॉन सीएनजी अलग-अलग प्राइस रेंज में उपलब्ध है। इसके टॉप मॉडल कई बेहतरीन फीचर्स से लैस हैं। इसमें ट्विन सीएनजी टैंक भी मिलते हैं, जिससे बूट स्पेस को ज्यादा से ज्यादा रखने में मदद मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 8.30 लाख रुपये है।

Hyundai Exter CNG एक्सटर सीएनजी अपने रिफाइन्ड पावरट्रेन और बेहतरीन ड्राइव-एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। इसका 69 हॉर्सपावर वाला 1.2 लीटर 4-सिलेंडर इंजन शांत है और तेजी से रेव करता है। इसकी ओवरऑल स्मूथनेस भी कमाल की है। यह इस सूची में सबसे अधिक माइलेज देने वाली सीएनजी एसयूवी है। इसकी माइलेज 26.55 किमी/किग्रा है और इसका कॉम्पैक्ट शेप सिटी यूज के लिए बेस्ट है। एक्सटर में ट्विन सीएनजी टैंक भी मिलते हैं, जो बूट स्पेस को ज्यादा कम नहीं करते। इसके टॉप वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स भी मौजूद हैं। इसकी शुरुआती कीमत 7 लाख रुपये है।