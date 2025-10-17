6 महीने में इस SUV को 84,902 लोगों ने खरीद डाला, 25Km का माइलेज और 6 एयरबैग; कीमत 8.26 लाख

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया के लिए ब्रेजा ने लॉन्च के बाद से ही शानदार प्रदर्शन किया है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ब्रेजा लगातार सेल्स के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस साल के आखिरी 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान 84,902 यूनिट बिक चुकी हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए ब्रेजा ने लॉन्च के बाद से ही शानदार प्रदर्शन किया है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ब्रेजा लगातार सेल्स के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस साल के आखिरी 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान 84,902 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे 14,150 ग्राहक मिल रहे हैं। इस सेगमेंट में ये टाटा नेक्सन के बाद दूसरे नंबर पर बनी हुई है। ब्रेजा की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इसे मारुति फ्रोंक्स, टाटा पंच, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, हुंडई एक्सटर, स्कोडा काइलक और महिंद्रा थार से ज्यादा ग्राहक मिले हैं।

मारुति दिवाली के मौके पर ब्रेजा पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही है। आप अक्टूबर में इस कार को खरीदते हैं तब 45,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। कंपनी इस पर कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज बोनस दे रही है। ब्रेजा के सभी पेट्रोल वैरिएंट पर 10,000 का कैश डिस्काउंट और 35,000 के अन्य बेनिफिट दे रही है। जबकि, ब्रेजा के CNG वैरिएंट पर 35,000 के बेनिफिट दे रही है। नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत 8,69,000 रुपए से 43,100 रुपए घटकर 8,25,900 रुपए हो गई है।

मारुति ब्रेजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5-लीटर डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।

इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये कैमरा बेहद हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन देने वाला कैमरा है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। इस कैमरा की खास बात ये है कि कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे।