ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, 12 महीने में 1.80 लाख लोगों ने खरीदा; कीमत ₹8.26 लाख
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा को 1,80,000 से ज्यादा खरीददार मिले।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा को 1,80,000 से ज्यादा खरीददार मिले। हालांकि, इस दौरान मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) की बिक्री में सालाना आधार पर 5 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। ब्रेजा को इस दौरान कुल 1,80,104 लोगों ने खरीदा। जबकि ठीक एक साल पहले यानी FY2025 में ब्रेजा को 1,89,163 खरीददार मिले थे। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.23 - 13.36 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.15 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
कुछ ऐसी है ब्रेजा की डिजाइन
मारुति सुजुकी ब्रेजा का डिजाइन अब पहले से कहीं अधिक मॉडर्न और बोल्ड हो गया है। इसके फ्रंट में गनमेटल फिनिश वाली ग्रिल, स्लीक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और अट्रैक्टिव एल-शेप्ड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दी गई हैं। यह इसे एक प्रीमियम लुक देती हैं। साइड प्रोफाइल में मस्कुलर क्लैडिंग और 16-इंच के अलॉय व्हील्स इसकी एसयूवी पहचान को मजबूत करते हैं। जबकि पीछे की तरफ 'Brezza' की सिग्नेचर बैजिंग के साथ पतले एलईडी टेल लैंप्स इसे एक शार्प और स्पोर्टी अपील देते हैं।
फीचर्स भी है दमदार
फीचर्स और इंटीरियर के मामले में नई ब्रेजा किसी टेक-गैजेट से कम नहीं है। जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसके केबिन में 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। सेफ्टी के लिए मारुति ने इसमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।
माइलेज और कीमत की डिटेल्स
पावरट्रेन की बात करें तो ब्रेजा में 1.5-लीटर का K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 103bhp की अधिकतम पावर और 137NM का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। ब्रेजा पेट्रोल वैरिएंट में करीब 20 किमी जबकि सीएनजी वैरिएंट में 25 किमी का माइलेज देती है। मारुति ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.26 लाख से लेकर 14.14 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।