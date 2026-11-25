अब ₹7.50 लाख में नहीं मिलेगी ये SUV, मारुति ने हजारों रुपए बढ़ाए; लेने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट
मारुति सुजुकी ने अपनी धड़ल्ले से बिकने वाली ब्रेजा SUV की कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट में सबसे ज्यादा यानी 0.67% की बढ़ोतरी हुई है।
मारुति सुजुकी ने अपनी धड़ल्ले से बिकने वाली ब्रेजा SUV की कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट में सबसे ज्यादा यानी 0.67% की बढ़ोतरी हुई है। 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट की कीमत भी 5,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 0.60% की बढ़ोतरी है। वहीं, 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले ZXI वैरिएंट की कीमत में 4,000 रुपए (0.40%) का इजाफा हुआ है। 1.5L पेट्रोल-मैनुअल VXI, पेट्रोल-ऑटो (TC) VXI और CNG-मैनुअल VXI वैरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य सभी वैरिएंट्स की कीमतों में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब ब्रेजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें 7.55 लाख से 13.60 लाख रुपए तक हो गई हैं।
|मारुति सुजुकी ब्रेजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 7,49,900
|Rs. 5,000
|Rs. 7,54,900
|0.67%
|VXI
|Rs. 8,64,900
|Rs. 5,000
|Rs. 8,69,900
|0.58%
|ZXI
|Rs. 9,94,900
|Rs. 4,000
|Rs. 9,98,900
|0.40%
|ZXI Plus
|Rs. 11,25,900
|Rs. 5,000
|Rs. 11,30,900
|0.44%
|1.5L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 8,34,900
|Rs. 5,000
|Rs. 8,39,900
|0.60%
|VXI
|Rs. 9,30,900
|Rs. 0
|Rs. 9,30,900
|No Change
|ZXI
|Rs. 10,54,900
|Rs. 5,000
|Rs. 10,59,900
|0.47%
|1.5L पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|VXI
|Rs. 10,60,900
|Rs. 0
|Rs. 10,60,900
|No Change
|ZXI
|Rs. 11,84,900
|Rs. 5,000
|Rs. 11,89,900
|0.42%
|ZXI Plus
|Rs. 13,54,900
|Rs. 5,000
|Rs. 13,59,900
|0.37%
|1.5L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI
|Rs. 9,39,900
|Rs. 5,000
|Rs. 9,44,900
|0.53%
|VXI
|Rs. 9,99,000
|Rs. 0
|Rs. 9,99,000
|No Change
|ZXI
|Rs. 11,59,900
|Rs. 5,000
|Rs. 11,64,900
|0.43%
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₹ 7.45 - 14.47 लाख
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मारुति सुजुकी ब्रेजा की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 7,54,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 8,69,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 9,98,900 रुपए, ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 11,30,900 रुपए है। 1.5L पेट्रोल मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 8,39,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 9,30,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 10,59,900 रुपए है। 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) के VXI वैरिएंट की कीमत 10,60,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 11,89,900 रुपए, ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 13,59,900 रुपए है। 1.5L CNG मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 9,44,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 9,99,000 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 11,64,900 रुपए है।
मारुति ब्रेजा का इंजन और माइलेज
ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा। ब्रेजा में अब अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है, जिसका माइलेज 26.90 Km/Kg है।
मारुति ब्रेजा का इंटीरियर और फीचर्स
कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिटेल देता है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे। इससे पार्किंग और रिवर्स करने में आसानी हो जाती है।
मारुति ब्रेजा के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट (HHA), रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और लेन चेंज अलर्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ये सभी इस कॉम्पैक्ट SUV को बेहद शानदार और एडवांस्ड बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें