मारुति सुजुकी ने अपनी धड़ल्ले से बिकने वाली ब्रेजा SUV की कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट में सबसे ज्यादा यानी 0.67% की बढ़ोतरी हुई है।

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मारुति सुजुकी ने अपनी धड़ल्ले से बिकने वाली ब्रेजा SUV की कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट में सबसे ज्यादा यानी 0.67% की बढ़ोतरी हुई है। 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट की कीमत भी 5,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 0.60% की बढ़ोतरी है। वहीं, 1.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले ZXI वैरिएंट की कीमत में 4,000 रुपए (0.40%) का इजाफा हुआ है। 1.5L पेट्रोल-मैनुअल VXI, पेट्रोल-ऑटो (TC) VXI और CNG-मैनुअल VXI वैरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य सभी वैरिएंट्स की कीमतों में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब ब्रेजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें 7.55 लाख से 13.60 लाख रुपए तक हो गई हैं।

मारुति सुजुकी ब्रेजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 7,49,900 Rs. 5,000 Rs. 7,54,900 0.67% VXI Rs. 8,64,900 Rs. 5,000 Rs. 8,69,900 0.58% ZXI Rs. 9,94,900 Rs. 4,000 Rs. 9,98,900 0.40% ZXI Plus Rs. 11,25,900 Rs. 5,000 Rs. 11,30,900 0.44% 1.5L पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 8,34,900 Rs. 5,000 Rs. 8,39,900 0.60% VXI Rs. 9,30,900 Rs. 0 Rs. 9,30,900 No Change ZXI Rs. 10,54,900 Rs. 5,000 Rs. 10,59,900 0.47% 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % VXI Rs. 10,60,900 Rs. 0 Rs. 10,60,900 No Change ZXI Rs. 11,84,900 Rs. 5,000 Rs. 11,89,900 0.42% ZXI Plus Rs. 13,54,900 Rs. 5,000 Rs. 13,59,900 0.37% 1.5L CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % LXI Rs. 9,39,900 Rs. 5,000 Rs. 9,44,900 0.53% VXI Rs. 9,99,000 Rs. 0 Rs. 9,99,000 No Change ZXI Rs. 11,59,900 Rs. 5,000 Rs. 11,64,900 0.43%

मारुति सुजुकी ब्रेजा की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 7,54,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 8,69,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 9,98,900 रुपए, ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 11,30,900 रुपए है। 1.5L पेट्रोल मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 8,39,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 9,30,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 10,59,900 रुपए है। 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) के VXI वैरिएंट की कीमत 10,60,900 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 11,89,900 रुपए, ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 13,59,900 रुपए है। 1.5L CNG मैनुअल के LXI वैरिएंट की कीमत 9,44,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 9,99,000 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 11,64,900 रुपए है।

मारुति ब्रेजा का इंजन और माइलेज

ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा। ब्रेजा में अब अंडरबॉडी CNG टैंक मिलता है, जिसका माइलेज 26.90 Km/Kg है।

मारुति ब्रेजा का इंटीरियर और फीचर्स

कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो हाईटेक और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिटेल देता है। इस कैमरा को कार के 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। इसे सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर तैयार किया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है। कार के अंदर बैठकर ही कार के चारों तरफ के विजुअल स्क्रीन पर देख पाएंगे। इससे पार्किंग और रिवर्स करने में आसानी हो जाती है।