बजट में तगड़ा फ्लेक्स! Gen Z को दीवाना बनाने आ गई टर्बो इंजन वाली नई Brezza, जानिए क्यों है इतनी चर्चा

मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पसंदीदा सब-कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा के नए मॉडल को टर्बो इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। आजकल की Gen Z वाइब को ध्यान में रखते हुए यह कार एकदम नेक्स्ट लेवल फील देती है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट टर्बो इंजन

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Maruti Suzuki Brezza

मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पसंदीदा सब-कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें नया टर्बो बूस्टरजेट इंजन शामिल किया है। आजकल की जेन जी (Gen Z) वाइब को ध्यान में रखते हुए, यह कार लुक और परफॉर्मेंस दोनों में एकदम नेक्स्ट लेवल फील देती है। जो लोग कम तेल में ज्यादा पावर और शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, उन्हें यह नई ब्रेजा खूब पसंद आएगी। इस नए एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,39,900 रुपये रखी गई है। आइए इसके सभी वैरिएंट्स, माइलेज और इंजन की पूरी डिटेल देखते हैं।

इंजन, पावर और माइलेज नई ब्रेजा टर्बो बूस्टरजेट में 997cc का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 110.2bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह टर्बो मॉडल 20.47 किमी/लीटर का माइलेज देगा। इसके अलावा, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन में अब 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। यह 21.09 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है।

सीएनजी वैरिएंट में बड़ा बदलाव कंपनी ने इस लाइनअप में S-CNG वैरिएंट को भी बड़े बदलावों के साथ उतारा है। इसमें नया अंडरबॉडी सीएनजी टैंक लगाया गया है, जिससे कार में बूट स्पेस (डिक्की की जगह) बिल्कुल भी खराब नहीं होती। यह सीएनजी मॉडल 87.8bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क देता है। सीएनजी वैरिएंट में भी नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और आइडल स्टार्ट-स्टॉप तकनीक दी गई है। माइलेज के मामले में यह बेहद किफायती है और 26.9 किमी/किग्रा का माइलेज निकालती है।

बाहर का नया लुक और डिजाइन दिखने में यह नई ब्रेजा पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी लगती है। कार के फ्रंट में नई स्मोक क्रोम ग्रिल और मैटेलिक ग्रे रंग का बुल बार दिया गया है। इसके अलावा, नया स्किड प्लेट डिजाइन, डुअल-टोन साइड क्लैडिंग और नए अलॉय व्हील्स इसे काफी दमदार लुक देते हैं। कार के पिछले और साइड प्रोफाइल में भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। टर्बो मॉडल की पहचान के लिए उस पर खास 'Turbo Boosterjet' की बैजिंग भी लगाई गई है।