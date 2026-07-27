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बजट में तगड़ा फ्लेक्स! Gen Z को दीवाना बनाने आ गई टर्बो इंजन वाली नई Brezza, जानिए क्यों है इतनी चर्चा

By Ashutosh Kumar
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मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पसंदीदा सब-कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा के नए मॉडल को टर्बो इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। आजकल की Gen Z वाइब को ध्यान में रखते हुए यह कार एकदम नेक्स्ट लेवल फील देती है।

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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट टर्बो इंजन
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मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पसंदीदा सब-कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें नया टर्बो बूस्टरजेट इंजन शामिल किया है। आजकल की जेन जी (Gen Z) वाइब को ध्यान में रखते हुए, यह कार लुक और परफॉर्मेंस दोनों में एकदम नेक्स्ट लेवल फील देती है। जो लोग कम तेल में ज्यादा पावर और शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, उन्हें यह नई ब्रेजा खूब पसंद आएगी। इस नए एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,39,900 रुपये रखी गई है। आइए इसके सभी वैरिएंट्स, माइलेज और इंजन की पूरी डिटेल देखते हैं।

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इंजन, पावर और माइलेज

नई ब्रेजा टर्बो बूस्टरजेट में 997cc का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 110.2bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह टर्बो मॉडल 20.47 किमी/लीटर का माइलेज देगा। इसके अलावा, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन में अब 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। यह 21.09 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है।

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सीएनजी वैरिएंट में बड़ा बदलाव

कंपनी ने इस लाइनअप में S-CNG वैरिएंट को भी बड़े बदलावों के साथ उतारा है। इसमें नया अंडरबॉडी सीएनजी टैंक लगाया गया है, जिससे कार में बूट स्पेस (डिक्की की जगह) बिल्कुल भी खराब नहीं होती। यह सीएनजी मॉडल 87.8bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क देता है। सीएनजी वैरिएंट में भी नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और आइडल स्टार्ट-स्टॉप तकनीक दी गई है। माइलेज के मामले में यह बेहद किफायती है और 26.9 किमी/किग्रा का माइलेज निकालती है।

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बाहर का नया लुक और डिजाइन

दिखने में यह नई ब्रेजा पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी लगती है। कार के फ्रंट में नई स्मोक क्रोम ग्रिल और मैटेलिक ग्रे रंग का बुल बार दिया गया है। इसके अलावा, नया स्किड प्लेट डिजाइन, डुअल-टोन साइड क्लैडिंग और नए अलॉय व्हील्स इसे काफी दमदार लुक देते हैं। कार के पिछले और साइड प्रोफाइल में भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। टर्बो मॉडल की पहचान के लिए उस पर खास 'Turbo Boosterjet' की बैजिंग भी लगाई गई है।

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वैरिएंट्स और सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि 2026 मारुति ब्रेजा चार वैरिएंट्स (LXi, VXi, ZXi और ZXi+) में आएगी। बेस LXi में 6-एयरबैग, ESP और LED हेडलाइट्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। वहीं, VXi में 7-इंच टचस्क्रीन और रिवर्स कैमरा मिलता है। जबकि ZXi में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। वहीं, टॉप वैरिएंट ZXi+ में ब्लाइंड-स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एयर प्यूरीफायर जैसे बेहद एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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