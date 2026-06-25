Maruti Suzuki Brezza के फेसलिफ्ट में मिलेगा 1.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन, वेंटिलेटेड सीट्स भी

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट का सभी को इंतजार है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग एसयूवी के बारे में कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसयूवी में कंपनी 1.0-लीटर का नया टर्बो-पेट्रोल इंजन और वेंटिलेटेड सीट्स देने वाली है।

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मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट ऑटोमोबाइल की दुनिया में हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। आए दिन इसके बारे में लीक रिपोर्ट्स और रही है, जिनमें इसके फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि, अब इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में लगभग पक्की जानकारी सामने आ गई है। एनडीटीवी ऑटोमेट की रिपोर्ट के अनुसार नई ब्रेजा में कंपनी नया टर्बो-पेट्रो इंजन ऑप्शन और वेंटिलेटेड सीट्स देने वाली है। आइए जानते है डीटेल।

मिलेगा नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपडेट इसके इंजन लाइनअप में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार एसयूवी में मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिया जाएगा। यह वही इंजन है जो फिलहाल फ्रॉन्क्स में ऑफर किया जा रहा है। फ्रॉन्क्स में यह इंजन 100 hp की ताकत और 147 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि, Brezza के लिए इसकी ट्यूनिंग अलग हो सकती है। अगर कंपनी इसकी पावर बढ़ाती है, तो यह एसयूवी ड्राइविंग पसंद करने वाले ग्राहकों को और ज्यादा आकर्षित कर सकती है। अभी ब्रेजा का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन 103 hp की पावर और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, 1.0-लीटर इंजन का एक और फायदा इसकी 1200cc से कम की कैपेसिटी है, जिससे टैक्स बेनिफिट भी मिल सकते हैं।

अंडरबॉडी CNG सेटअप से बढ़ेगी प्रैक्टिकैलिटी नई ब्रेजा में अंडरबॉडी-माउंटेड CNG सिलेंडर भी देखने को मिल सकता है। पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में इसके संकेत मिल चुके हैं। इस सेटअप में CNG सिलेंडर गाड़ी के फ्लोर के नीचे लगाए जाते हैं, जिससे बूट स्पेस पर असर नहीं पड़ता। यह CNG ग्राहकों के लिए बड़ी राहत होगी क्योंकि आम CNG कारों में सिलेंडर के कारण सामान रखने की जगह काफी कम हो जाती है। मारुति पहले भी विक्टोरिस में इसी तरह का सेटअप इस्तेमाल कर चुकी है।

फीचर्स में भी होगा बड़ा अपग्रेड मैकेनिकल चेंज के अलावा फीचर लिस्ट में भी कई नए अपडेट मिलने की उम्मीद है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में पहली बार वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी जा सकती हैं। यह फीचर टॉप वेरिएंट्स तक सीमित रहेगा, लेकिन भारतीय मौसम को देखते हुए यह काफी काम का साबित होगा। इसके साथ ही एसयूवी में पावर्ड फ्रंट सीट एडजस्टमेंट का फीचर भी जोड़ा जा सकता है। यह फीचर अब तक ब्रेजा में उपलब्ध नहीं था। नए इंजन, बेहतर CNG प्रैक्टिकैलिटी और प्रीमियम फीचर्स के साथ ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में हुंडई वेन्यू, किआ सॉनेट और टाटा नेक्सॉन जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देने वाली है।