एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट, जानिए कितनी बदलेगी SUV

मारुति सुजुकी ब्रेजा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक बनी हुई है। अब खबर आ रही है कि मारुति अपनी इस भरोसेमंद सब-4 मीटर एसयूवी के नए फेसलिफ्ट मॉडल पर तेजी से काम कर रही है।

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का एक अलग ही जलवा है। अपनी मजबूत पकड़ और बेहतरीन सेल्स के दम पर यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक बनी हुई है। अब खबर आ रही है कि मारुति अपनी इस भरोसेमंद सब-4 मीटर एसयूवी के नए फेसलिफ्ट मॉडल पर तेजी से काम कर रही है। हाल ही में दिल्ली के पास वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर इसके एक टेस्ट मॉडल को एमिशन टेस्टिंग किट के साथ स्पॉट किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस बार ब्रेजा में बड़ा इंजन अपडेट दे सकती है।

मिल सकता है नया पावरट्रेन यह पूरी जानकारी ऑटोमोटिव एक्सपर्ट हार्दिक एन. द्वारा शेयर की गई तस्वीरों से सामने आई है। आमतौर पर हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक बदलावों के लिए गाड़ी की एमिशन टेस्टिंग नहीं की जाती है। लेकिन ब्रेजा के पीछे टेस्टिंग सेटअप का दिखना इस बात का पक्का इशारा है कि मारुति इसके अंदर एक नया पावरट्रेन यानी नया इंजन टेस्ट कर रही है। बता दें कि साल 2020 में डीजल इंजन बंद होने के बाद से कंपनी ब्रेजा में सिर्फ 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दे रही है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या फिर 1.0-लीटर का दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। मारुति के पास ये दोनों ही इंजन पहले से मौजूद हैं। अगर कंपनी इन दोनों में से किसी भी इंजन को ब्रेजा में लाती है, तो आरटीओ (RTO) टैक्स कम होने की वजह से नई ब्रेजा की शुरुआती कीमत काफी कम और अट्रैक्टिव हो जाएगी। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि नया इंजन आने के बाद मौजूदा 1.5-लीटर इंजन को पूरी तरह बंद किया जाएगा या वह भी साथ में बिकता रहेगा।

मिलेगा ज्यादा बूट स्पेस इंजन के अलावा इस कार के सीएनजी (CNG) वैरिएंट में भी एक बड़ा और यूजफुल अपडेट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ब्रेजा में बूट स्पेस को खाली करने के लिए सीएनजी टैंक को गाड़ी के नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा ही सेटअप कंपनी ने अपनी विक्टोरिस (Victoris) एसयूवी में भी पेश किया था। यह बदलाव उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो सीएनजी मॉडल खरीदना चाहते हैं।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)