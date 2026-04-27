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टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी नई मारुति ब्रेजा, SUV में होंगे ये बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च

Apr 27, 2026 04:19 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय सड़कों पर धूम मचाने वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा अब अपडेटेड अवतार में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल, बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी इसमें कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है।

टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी नई मारुति ब्रेजा, SUV में होंगे ये बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च
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भारतीय सड़कों पर धूम मचाने वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा अब अपडेटेड अवतार में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौजूदा ब्रेजा साल 2022 से मार्केट में है। अब बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी इसमें कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। हाल ही में नई ब्रेजा के 'फेसलिफ्ट' मॉडल को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा गया है। हालांकि, गाड़ी पूरी तरह से कवर थी लेकिन फिर भी इसकी तस्वीरों से कई जरूरी जानकारियां सामने आ गई हैं। मारुति अपनी इस भरोसेमंद एसयूवी को और भी ज्यादा मॉडर्न और हाई-टेक बनाने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं नई ब्रेजा के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी होगी डिजाइन

लुक्स की बात करें तो नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में बहुत बड़े बदलाव तो नहीं दिख रहे। इसके स्टाइल को 'रिफ्रेश' जरूर किया गया है। इसके हेडलैंप और टेललैंप का डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही लग रहा है। हालांकि, बंपर और ग्रिल में नयापन देखने को मिल सकता है। टेस्टिंग वाली गाड़ी को देखकर लग रहा है कि इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। नई ब्रेजा में छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव भी हो सकते हैं।

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मिल सकती है नई स्क्रीन

नई ब्रेजा में अब पहले से बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलने वाली है। अभी तक इसमें 9-इंच की स्क्रीन आती थी। जबकि नए मॉडल में 10.25-इंच की बड़ी डिस्प्ले दी जा सकती है। इसके साथ ही इसका यूजर इंटरफेस (UI) भी पहले से ज्यादा स्मूथ और नया होगा। तस्वीरों से यह भी संकेत मिले हैं कि इसमें 360-डिग्री कैमरा की सुविधा बनी रहेगी। कंपनी केबिन के रंगों और डैशबोर्ड की फिनिशिंग में भी कुछ बदलाव कर सकती है ताकि यह और प्रीमियम महसूस हो।

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पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें वही भरोसेमंद 1.5-लीटर K15C इंजन मिलेगा। यह इंजन पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड और CNG वैरिएंट में आता है। पेट्रोल मॉडल में यह 99bhp की पावर देगा। जबकि CNG में यह थोड़ा कम यानी 87bhp जनरेट करेगा। इसके पेट्रोल और हाइब्रिड मॉडल में अब नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल सकता है।

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कब हो सकती है लॉन्च

पॉल्यूशन और बचत का ध्यान रखने वालों के लिए इसके CNG वैरिएंट में भी एक बड़ा अपडेट मिल सकता है। खबर है कि मारुति इसमें 'अंडरबॉडी सिलेंडर' दे सकती है जिससे डिक्की में ज्यादा जगह मिल पाएगी। कुल मिलाकर, नई ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने पुराने ग्राहकों को बरकरार रखने और नए खरीदारों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह अगले कुछ महीनों में शोरूम्स पर नजर आ सकती है।

(फोटो क्रेडिट- CarIndiaNews)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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