पैसों का कर लीजिए इंतजाम! जुलाई में आ रही हैं नई ब्रेजा सहित ये 3 शानदार कारें; लॉन्च डेट भी कंफर्म

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, जुलाई महीने में कई नई कारों की एंट्री भारतीय मार्केट में होने जा रही है।

₹ 39,226 / माह

EMI केवल ₹ 39,226 / माह

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, जुलाई महीने में कई नई कारों की एंट्री भारतीय मार्केट में होने जा रही है। खास बात यह है कि इनका लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। इन अपकमिंग कारों में नए मॉडलों के अलावा देश की बेस्ट-सेलिंग कारों के अपडेटेड वर्जन भी शामिल हैं। इन कारों की टेस्टिंग भी लगातार जारी है। बता दें कि इनमें आपको बजट फ्रेंडली हैचबैक से लेकर प्रीमियम प्लग-इन हाइब्रिड और दमदार SUV के ऑप्शन मिलेंगे। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड 4 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

निसान टेक्टॉन निसान इस महीने अपनी नई SUV 'टेक्टॉन' को ग्लोबल मार्केट में पेश करने वाली है। यह कार रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनी है। हालांकि, इसका लुक निसान की महंगी पेट्रोल SUV जैसा दमदार होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर के दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे। साथ ही पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यह कार 9 जुलाई को मार्केट में लॉन्च होगी।

एमजी स्टारलाइट 560 जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह इंटरनेशनल मार्केट की वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। यह सिर्फ बैटरी पर 100 किमी चल सकती है और पेट्रोल-बैटरी मिलाकर कुल 1,100 किमी से ज्यादा की माइलेज देगी। फीचर्स के मामले में भी यह बेहद एडवांस होगी। इसमें 12.8-इंज की बड़ी स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और धांसू सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यह कार 16 जुलाई को मार्केट में लॉन्च होगी।

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी पॉपुलर SUV ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस नए मॉडल में हल्के कॉस्मेटिक बदलावों के साथ वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जर जैसे कई मॉडर्न फीचर्स जोड़े जाएंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज इसका 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन हो सकता है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस तो सुधरेगी ही, साथ ही कम टैक्स (GST) लगने की वजह से इसकी कीमत भी बजट में रह सकती है। यह एसयूवी 13 जुलाई को मार्केट में लॉन्च होगी