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पैसों का कर लीजिए इंतजाम! जुलाई में आ रही हैं नई ब्रेजा सहित ये 3 शानदार कारें; लॉन्च डेट भी कंफर्म

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, जुलाई महीने में कई नई कारों की एंट्री भारतीय मार्केट में होने जा रही है।

पैसों का कर लीजिए इंतजाम! जुलाई में आ रही हैं नई ब्रेजा सहित ये 3 शानदार कारें; लॉन्च डेट भी कंफर्म
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अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, जुलाई महीने में कई नई कारों की एंट्री भारतीय मार्केट में होने जा रही है। खास बात यह है कि इनका लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। इन अपकमिंग कारों में नए मॉडलों के अलावा देश की बेस्ट-सेलिंग कारों के अपडेटेड वर्जन भी शामिल हैं। इन कारों की टेस्टिंग भी लगातार जारी है। बता दें कि इनमें आपको बजट फ्रेंडली हैचबैक से लेकर प्रीमियम प्लग-इन हाइब्रिड और दमदार SUV के ऑप्शन मिलेंगे। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड 4 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
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₹ 18.9 - 28.49 लाख
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Tata Sierra
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₹ 11.49 - 21.29 लाख
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VinFast VF7
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Mahindra XEV 9S
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₹ 19.95 - 30.2 लाख
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Mahindra Scorpio N
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Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
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निसान टेक्टॉन

निसान इस महीने अपनी नई SUV 'टेक्टॉन' को ग्लोबल मार्केट में पेश करने वाली है। यह कार रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनी है। हालांकि, इसका लुक निसान की महंगी पेट्रोल SUV जैसा दमदार होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर के दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे। साथ ही पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यह कार 9 जुलाई को मार्केट में लॉन्च होगी।

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Maruti Suzuki New Brezza

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₹ 8.9 - 14 लाख

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Maruti Suzuki XL5

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एमजी स्टारलाइट 560

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह इंटरनेशनल मार्केट की वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। यह सिर्फ बैटरी पर 100 किमी चल सकती है और पेट्रोल-बैटरी मिलाकर कुल 1,100 किमी से ज्यादा की माइलेज देगी। फीचर्स के मामले में भी यह बेहद एडवांस होगी। इसमें 12.8-इंज की बड़ी स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और धांसू सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यह कार 16 जुलाई को मार्केट में लॉन्च होगी।

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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

मारुति सुजुकी पॉपुलर SUV ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस नए मॉडल में हल्के कॉस्मेटिक बदलावों के साथ वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जर जैसे कई मॉडर्न फीचर्स जोड़े जाएंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज इसका 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन हो सकता है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस तो सुधरेगी ही, साथ ही कम टैक्स (GST) लगने की वजह से इसकी कीमत भी बजट में रह सकती है। यह एसयूवी 13 जुलाई को मार्केट में लॉन्च होगी

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रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट

रेनॉल्ट अपनी सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल हैचबैक क्विड को एक बड़े अपडेट के साथ पेश करने जा रही है। इस नए फेसलिफ्ट मॉडल में आपको वाई-शेप LED डे-टाइम रनिंग लैम्प्स, स्प्लिट हेडलाइट्स और नया बंपर मिलेगा, जो इसे मिनी-SUV जैसा मस्कुलर लुक देगा। कार के अंदर 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया डैशबोर्ड मिलेगा। हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं है। बता दें कि यह कार आज यानी 3 जुलाई को ही लॉन्च होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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